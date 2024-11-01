edición general
Cinco millones de españoles han roto con amigos o familiares el último año por motivos políticos

La radiografía de la fractura social en España, elaborada por la organización More in Common, muestra como la sensación de división va en aumento y España es un país más polarizado a nivel ideológico que otros países de Europa

Dene #9 Dene
Todo aquel que tenga un cuñao facha esta de acuerdo con esto
#13 VFR
#9 Todo aquel que tenga un cuñao esta de acuerdo con esto
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
#9 Si solo fuesen cuñados fachas...

Tengo una familiar que hace muchos años estabamos debatiendo sobre la aquella que entonces que iba a ser ministra de M.Rajoy, Soraya Saenz, se habia saltado la ley al reincorporarse de su embarazo al trabajo antes de tiempo.

No es que me importase mucho, la verdad, pero me resultaba raro que se saltase la ley sin consecuencias asi que me puse a investigar.

Resulto que los diputados/as por aquel entonces, ahora no lo se, no se regian por regimen de la Seg.…   » ver todo el comentario
Barney_77 #18 Barney_77
#9 O el que tenga a alguien de podemos, o de Sumar, o del PSOE... Son todos unos putos pesados.
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Divide et Impera, que mejor manera de controlarnos que atomizarnos.
Kantinero #2 Kantinero
Pues espera que lleguemos a Reyes.
lonnegan #11 lonnegan
No serían buenos amigos o no serian familias bien avenidas porque no hay nada mas importante en la vida que la familia y los amigos
#16 VFR
#11 Ahora puedes en los comentarios ver quien no tiene verdaderos amigos
#4 TimOtheo
Esto es lo mismo que cuando se calculaban las pérdidas por la piratería musical: la industria pierde 100.000 millones, 300.000 milllones, ... Y la pregunta es siempre la misma ¿Cómo cuentan? ¿Preguntaron a cinco millones de personas y todas dijeron que rompieron por eso? , ¿preguntaron a diez millones y la mitad dijo que rompió por polarización? ¿o le preguntaron a los de bar y luego extrapolaron?.
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#4 ¿Argumentas lo mismo cuando hacen las estimaciones de voto en elecciones?
MDS #5 MDS
Que lejos quedó aquello de el PP y el PSOE La misma mierda son. Ahora se lleva más el “vuestro partido roba más que el mío”.
ostiayajoder #10 ostiayajoder
#5 Ha evolucionado a 'vuestro partido me quiere en una cuneta'
#12 VFR
#10 No importa de cual seas que el otro te quiere ver en una cuneta
MDS #23 MDS
#10 gracias por corroborar mi comentario
Supercinexin #15 Supercinexin
#5 Es normal: la sola perspectiva de que escoria como Feijóo o Abascal puedan llegar a gobernar España hace que hasta te entren ganas de votar al puto Felipe González si es necesario.
Asimismov #26 Asimismov
hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta"

¿Dónde habré leído yo esto?
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Se sale de los grupos de whatsapp gente que antes no se salía :troll:
#8 trasparente
Yo, antes de ver a mis amigos peperos, casi todos, hago unas sesiones de control mental para no hablar de política ni entrar al trapo de las puyas que con toda seguridad soltarán. Ya no merece la pena.
#24 intotheflow *
Parece que el nivel de polarización ha aumentado a la par que los bulos en redes.
Creo que cuanto antes comprendamos que el aumento de la polarización no es ni espontáneo ni simétrico, antes reconoceremos esta súbita preocupación por la polarización como lo que realmente es: un intento de desactivar la réplica, que aquí al que suelta el bulo y al que lo refuta les cargan el mismo sambenito: el de polarizados.
Quel #25 Quel
Eres un buen ejemplo de la enfermiza polarización de la que habla la noticia.
tetepepe #17 tetepepe
La comida de tarro de los niñatos por parte de la fachusma en redes sociales tiene estas cosas.
Barney_77 #19 Barney_77
#17 La culpa de otros... Claro que sí.
tetepepe #21 tetepepe
#19 Faltaría más. :-D
Fumanchu #20 Fumanchu
Yo con la última persona que me he cabreado seriamente para no volver a hablar, fue una chavala que se vino a pasar unos dias conmigo a casa de mi madre en Madrid y no tuvo la vergüenza de tomarse un café con mi madre y lo único que quería era desprenderse de mi para irse a emborracharse, pero que yo no estuviese, sigo sin entender porque vino.
tetepepe #22 tetepepe
#20 Si hubieras vivido en Villabotijos de abajo no habría ido.
