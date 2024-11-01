Cinco millones de españoles han roto con amigos o familiares el último año por motivos políticos

La radiografía de la fractura social en España, elaborada por la organización More in Common, muestra como la sensación de división va en aumento y España es un país más polarizado a nivel ideológico que otros países de Europa
Tengo una familiar que hace muchos años estabamos debatiendo sobre la aquella que entonces que iba a ser ministra de M.Rajoy, Soraya Saenz, se habia saltado la ley al reincorporarse de su embarazo al trabajo antes de tiempo.
No es que me importase mucho, la verdad, pero me resultaba raro que se saltase la ley sin consecuencias asi que me puse a investigar.
Resulto que los diputados/as por aquel entonces, ahora no lo se, no se regian por regimen de la Seg.
¿Dónde habré leído yo esto?
Creo que cuanto antes comprendamos que el aumento de la polarización no es ni espontáneo ni simétrico, antes reconoceremos esta súbita preocupación por la polarización como lo que realmente es: un intento de desactivar la réplica, que aquí al que suelta el bulo y al que lo refuta les cargan el mismo sambenito: el de polarizados.