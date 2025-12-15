edición general
En la mesa mejor no hablar de política: la polarización rompe familias, provoca discusiones en las cenas navideñas y abandonos en los grupos de Whatsapp

Unos cinco millones, que han llegado a romper relaciones familiares o de amistad en el último año por motivos políticos. Asimismo, un 15% asegura haber abandonado grupos de WhatsApp por las mismas diferencia ideológicas. En cuanto a la percepción de este fenómeno, un 65% de la población española piensa que la sociedad “está muy dividida o algo dividida”

#2 ddomingo
Cada vez más polarizados y más intransigentes. Si nos estamos volviendo.
#14 chavi
#2 Que es "más polarizados" ???

Lo de intransigentes, te lo compro. Cosas del actual pielfinismo, no aguantamos una mierda.
frg #24 frg
#2 ¡Intransigente YO! ¡eso no me lo dices en la calle!
#13 chavi
Y una mierda.

Una familia que no puede hablar de lo que sea sin que se levanten rencillas personales no es una familia.

No deben existir temas tabú. Mi hermano como si es de VoX o alvise. Yo debo poder confrontar con él y él conmigo y no tiene por qué pasar de ahí, seamos más o menos vehementes.

Acabada la discusión, se tranquilizan los nervios y fin.
#21 Vamohacalmano
#13 Esto lo dice Hovik en sus monólogos. Si no puedes hablar con una persona que no piensa como tu...no deberías sentarte con nadie. Porque dejas de verle como una persona, y los de arriba ganan.
JackNorte #8 JackNorte
Cuando la mitad se alimenta a base d ebulos y quieren contartelo en navidad , entre el alcohol y amargarte la comida.
Sentarte a la mesa con personas que a la minima te la liaran o buscaran formas de perjudicarte no tiene sentido, aunque sean familia.
En el pasado las familias tenian otras estructuras y el ordeno y mando funcionaba de otra forma.
Tambien habia division de opiniones pero solo se escuchaba a una parte o una parte tenia capacidad de maniobra , ahora para pasarlo mal con gente que es incapaz de ver que esta soltando bulos. Solo aguantaran los hipocritas por algun interes.
Si no ves gente en todo el año es por algo. xD
Torrezzno #12 Torrezzno
#8 xD xD xD chapeau
Autarca #5 Autarca *
La gente discutiendo a muerte por políticos que luego se juntan en la cafetería del congreso, o en el bar, a reírse de nosotros

www.meneame.net/story/irse-canas-tuerka-enfrentarse-madrid-extrana-his

El tono es amigable. En un momento, Iglesias habla sobre la supuesta agresión de uno de sus compañeros periodistas y se dirige a Ayuso: "Estuvimos tomando cañas con él la semana pasada. ¿Tú esto te lo crees?"

No le importáis una mierda a los políticos, no discutáis por ellos
#26 Klamp
#9 ah no, siempre hay moros buenos y moros malos ella no es racista que va
#6 Klamp
Yo pienso que voy a tener que aguantar a mi hermana borracha diciendo putos moros y se me corta la digestión
JackNorte #9 JackNorte
#6 Le puedes decir este año que el moro de la fruteria es el que detuvo a uno de los terroristas de Sidney , vete cogiendo ejemplo d emoros reales, dudo que ella tenga otra cosa que bulos.
Pero claro frente a borrachos hay otra estrategia , servirles mas copas a ver si acaban inconscientes.
#15 chavi
#6 Le cantas las cuarenta, ella te contesta y santas pascuas.
Mañana seguis siendo hermanos.

A no ser que no os importeis uno a otro una mierda claro. Pero es que en ese caso no vale la pena ni hablar siquiera.
frg #27 frg
#6 ¡Invita a un novio moro a la cena! Da lo mismo que estés casado o no. :-D
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin *
Una puta mierda. La gente de izquierdas estamos siempre, por educación, a lo que dispongan las ocasiones. Ellos no, no pierden oportunidad de acosar, dañar, humillar, sentirse por encima y arruinarlo todo. Las cenas de navidad las arruinan ellos porque ni remotamente conciben la posibilidad de que somos iguales o tengamos razón, porque son unos mierdas acomplejados y cobardes dispuestos a liarla aunque hagan daño si sacan un mínimo provecho. Los inteligentes pastamos, y ellos depredan.
#17 guillersk
#7 perrrdona???

Pues anda que no he tenido que morderme la lengua con gilipolleces de cuñados,

Te creerás superior y todo
#20 sald64059
#17 pero si lo que dice #7 es el perfecto ejemplo de cuñado insoportable y la causa de la mayor parte de las discusiones. No sé si está troleando o realmente es así de corto
mikhailkalinin #23 mikhailkalinin
#20 Puede que sea corto, o puede que no. O puede que sea una nube en la que hay muchos estados superpuestos que colapsan en una medida por razones físicas aún no comprendidas.
mikhailkalinin #22 mikhailkalinin
#17 No me lo creo, lo soy. Yo genero valor añadido desarrollando tecnologías, y ellos ruido y suciedad.
XtrMnIO #28 XtrMnIO
Lo mejor para disfrutar de esas situaciones es llevarlo todo al limite de lo absurdo, de forma que la conversación ya sea de circo, que es donde bailan bien las posturas de la derecha radical.

Paso de ser el progre buenista a ser el abyecto stalinista.
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Y peleas a navaja clásica albaceteña.
Cantro #25 Cantro
Yo he tenido que ignorar a alguien porque se ponía morado a compartir tonterías de Andrea finanzas
Pacman #3 Pacman
Mejor hablar de fútbol o religión

xD
#10 tomeu
#3 Pues, según el artículo, tampoco se deben sacar estos temas. Osea que muditos y sonrisitas :-D
Pacman #18 Pacman
#10 desde que Martes y 13 no hacen especiales de Navidad la sociedad va histérica
Destrozo #4 Destrozo
Mejor no hablar de nada. Ni fútbol, ni baliza, ni villancicos, ni okupas ni el preparado en la tv
#11 Forestalx
Ni política, ni futbol ni religión. Y todos amigos.
#16 chavi
#11 Ni nada. Todos amigos. Pero lejos.

Para no poder hablar me quedo en mi casa y tan contento. No necesito a gente a mi alrededor con la que no puedo dialogar. La familia se hace, no solo se nace.
#31 Tecar
El problema es que ahora hay una equivocada autopercepción de conocimientos por la multitud de medios de los que se dispone y cualquiera opina de forma gratuita.
Antes había unos con poder y autoridad para hablar y el resto callaba y escuchaba.
Y eso es todo.
#29 dclunedo
Si es que hay fachas infiltrados hasta en las mejores familias ... :-D :-D
PijoProgre #30 PijoProgre
Yo, como progre-cuñado con cuenta en Menéame, soy el centro de atención en todas las cenas
#19 Vamohacalmano
Esto es troll verdad?
