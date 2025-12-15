En la mesa mejor no hablar de política: la polarización rompe familias, provoca discusiones en las cenas navideñas y abandonos en los grupos de Whatsapp

Unos cinco millones, que han llegado a romper relaciones familiares o de amistad en el último año por motivos políticos. Asimismo, un 15% asegura haber abandonado grupos de WhatsApp por las mismas diferencia ideológicas. En cuanto a la percepción de este fenómeno, un 65% de la población española piensa que la sociedad “está muy dividida o algo dividida”
| etiquetas: navidad , pilitica , discusiones
Lo de intransigentes, te lo compro. Cosas del actual pielfinismo, no aguantamos una mierda.
Una familia que no puede hablar de lo que sea sin que se levanten rencillas personales no es una familia.
No deben existir temas tabú. Mi hermano como si es de VoX o alvise. Yo debo poder confrontar con él y él conmigo y no tiene por qué pasar de ahí, seamos más o menos vehementes.
Acabada la discusión, se tranquilizan los nervios y fin.
Sentarte a la mesa con personas que a la minima te la liaran o buscaran formas de perjudicarte no tiene sentido, aunque sean familia.
En el pasado las familias tenian otras estructuras y el ordeno y mando funcionaba de otra forma.
Tambien habia division de opiniones pero solo se escuchaba a una parte o una parte tenia capacidad de maniobra , ahora para pasarlo mal con gente que es incapaz de ver que esta soltando bulos. Solo aguantaran los hipocritas por algun interes.
Si no ves gente en todo el año es por algo.
www.meneame.net/story/irse-canas-tuerka-enfrentarse-madrid-extrana-his
El tono es amigable. En un momento, Iglesias habla sobre la supuesta agresión de uno de sus compañeros periodistas y se dirige a Ayuso: "Estuvimos tomando cañas con él la semana pasada. ¿Tú esto te lo crees?"
No le importáis una mierda a los políticos, no discutáis por ellos
Pero claro frente a borrachos hay otra estrategia , servirles mas copas a ver si acaban inconscientes.
Mañana seguis siendo hermanos.
A no ser que no os importeis uno a otro una mierda claro. Pero es que en ese caso no vale la pena ni hablar siquiera.
Pues anda que no he tenido que morderme la lengua con gilipolleces de cuñados,
Te creerás superior y todo
Paso de ser el progre buenista a ser el abyecto stalinista.
Para no poder hablar me quedo en mi casa y tan contento. No necesito a gente a mi alrededor con la que no puedo dialogar. La familia se hace, no solo se nace.
Antes había unos con poder y autoridad para hablar y el resto callaba y escuchaba.
Y eso es todo.