La Casa Blanca envió un mensaje ‘WTF’ a Israel tras el ataque a un yacimiento petrolífero en Irán [ENG]

El primer desacuerdo público significativo entre EEUU e Israel desde que comenzó la Operación Furia Épica estalló por la decisión de Israel de atacar 30 depósitos de combustible e instalaciones de refinería iraníes. La Casa Blanca envió un mensaje de frustración inequívoca a Jerusalén tras ataques que fueron dramáticamente más allá de lo que los funcionarios estadounidenses habían esperado o aprobado. Un funcionario israelí confirmó a Axios que el mensaje que Washington envió a Israel después de los ataques fue simplemente: “WTF.”