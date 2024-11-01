edición general
27 meneos
81 clics
La Casa Blanca envió un mensaje ‘WTF’ a Israel tras el ataque a un yacimiento petrolífero en Irán [ENG]

La Casa Blanca envió un mensaje ‘WTF’ a Israel tras el ataque a un yacimiento petrolífero en Irán [ENG]

El primer desacuerdo público significativo entre EEUU e Israel desde que comenzó la Operación Furia Épica estalló por la decisión de Israel de atacar 30 depósitos de combustible e instalaciones de refinería iraníes. La Casa Blanca envió un mensaje de frustración inequívoca a Jerusalén tras ataques que fueron dramáticamente más allá de lo que los funcionarios estadounidenses habían esperado o aprobado. Un funcionario israelí confirmó a Axios que el mensaje que Washington envió a Israel después de los ataques fue simplemente: “WTF.”

| etiquetas: israel , eeuu , mensaje , wtf , ataque , petróleo , bombardeo
23 4 0 K 426 actualidad
19 comentarios
23 4 0 K 426 actualidad
Comentarios destacados:      
#10 XXguiriXX
Trump: Os estáis pasando tres pueblos
Israel: Calla pedófilo
Trump: Vale, me callo
8 K 124
#15 Diegoego *
#10 Sanchez: ¡Deteneos villanos! Vuestros dias de fechorías han terminado.
¡PUM! ¡ZAS! ¡KABOOM!
0 K 6
XtrMnIO #12 XtrMnIO
Cría cuervos, y tendrás israelíes.
3 K 52
josde #16 josde
#12 Y americanos de USA
0 K 19
Zarangollo #1 Zarangollo
A lo que ellos respondieron: "STFU"
4 K 47
Bonzaitrax #4 Bonzaitrax
#1 ¿Seguro que no fue MTF? :-D
0 K 11
PauMarí #19 PauMarí
#1 pues les venía a pelo contestar TACO
0 K 7
Songji #11 Songji
Bombardear escuelas y asesinar a niños pequeños, bien. Bombardear depósitos de combustible, mal.
Estamos en manos de gente con un nivel intelectual y ético que da mucho miedo. Esto no va a acabar bien para nadie.
3 K 45
Cyberbob #17 Cyberbob
#11 No estarás poniendo en duda los motivos y objetivos de la FURIA ÉPICA, ¿no?
0 K 10
pitercio #18 pitercio *
¿Qué añadir? Bueno, en 2017 la federación mundial de taekwondo WTF se quitó el "federation" porque ya estaban hasta la polla de los chistes malos y confusiones torpes. Ahora el acrónimo se queda fundamentalmente para el que quiera desarrollar una carrera periodística, formando la estructura de cualquier noticia, con 4 pilares: What the fuck? Who t f? When t f? and Why t f? Pero si es un bulo, te lo puedes ahorrar o inventar todo y también hay quien paga por eso.
1 K 38
Priorat #14 Priorat
A ver si nos enteramos. Esta es una guerra de Israel con Irán, donde EE.UU. es un proxy.
1 K 22
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
A lo que respondieron: tu te callas y lo asimilas
0 K 20
Amperobonus #3 Amperobonus *
- WTF?
- YOLO
- KYS
- NOOB
1 K 18
Zarangollo #5 Zarangollo
#3 -REPORT
1 K 18
Amperobonus #6 Amperobonus
#5

- OMG GET REKT
0 K 8
emmett_brown #7 emmett_brown
#3 WOLOLOOOOO
2 K 31
Sacronte #9 Sacronte
#3 — Hey guys, what do "TBH and IDK" mean?

— To be honest, i dont know.

— Then why the fck did u answer?!
6 K 61
Gry #13 Gry
Trump quiere el petroleo de Irán, seguramente piensa en hacer algo parecido a lo que hizo en Venezuela: que las ventas de petróleo iraní sean gestionadas por él, normal que se enfade si le estropean el negocio.
0 K 15

menéame