Canadá (re)descubre el Derecho internacional

Suena nuevo, pero no lo es. Ander Gutiérrez-Solana analiza el discurso del primer ministro de Canadá en Davos: "Es nuestro eurocentrismo el que nos ha impedido ver lo que ocurría. Canadá y la UE están sorprendidas ante la arrogancia y la violencia de EE. UU. El resto del mundo, no".
No, es que nos hemos tragado la propaganda yanki como gilipollas, porque señales hubo a patadas, desde Ike abrazando a Franco, la red Gladio, Echelon, la continua interferencia de USA en las elecciones en Europa (sobre todo Italia) la ocupación de Alemania tras la caída del muro, etc.
Y ya no hablo de cosas como el genocidio de Indonesia en los 60.
Ahora que nos estamos quedando fuera de la fiesta, e incluso empezamos a ser el objetivo, llegan los lloros, pues ajo y agua