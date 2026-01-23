edición general
11 meneos
23 clics
Canadá (re)descubre el Derecho internacional

Canadá (re)descubre el Derecho internacional

Suena nuevo, pero no lo es. Ander Gutiérrez-Solana analiza el discurso del primer ministro de Canadá en Davos: "Es nuestro eurocentrismo el que nos ha impedido ver lo que ocurría. Canadá y la UE están sorprendidas ante la arrogancia y la violencia de EE. UU. El resto del mundo, no".

| etiquetas: canadá , derecho internacional , arrogancia , violencia
9 2 0 K 198 politica
2 comentarios
9 2 0 K 198 politica
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
"Es nuestro eurocentrismo el que nos ha impedido ver lo que ocurría. Canadá y la UE están sorprendidas ante la arrogancia y la violencia de EE. UU. El resto del mundo, no"

No, es que nos hemos tragado la propaganda yanki como gilipollas, porque señales hubo a patadas, desde Ike abrazando a Franco, la red Gladio, Echelon, la continua interferencia de USA en las elecciones en Europa (sobre todo Italia) la ocupación de Alemania tras la caída del muro, etc.

Y ya no hablo de cosas como el genocidio de Indonesia en los 60.
0 K 19
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Cuando la UE y Canada participaban de la fiesta de pasarse por el forro el derecho international no pasaba nada, véase la invasión ilegal de Iraq o partes de Siria, los bombardeos de Libia, Siria, Líbano o Serbia, y mil mierdas más como las sanciones ilegales sin pasar por la ONU a Cuba, Venezuela o Irán que han causado miles de muertos por no poder acceder entre otras cosas a medicinas, etc.

Ahora que nos estamos quedando fuera de la fiesta, e incluso empezamos a ser el objetivo, llegan los lloros, pues ajo y agua
0 K 9

menéame