Byung Chul Han, filósofo: "Quedarse en casa es la forma más lúcida de resistencia. El silencio de tu casa es el único lugar donde todavía puedes escucharte"

Cuando alguien piensa en planteamientos “antisistema”, los relaciona con conflicto, ruido, contenedores quemados y mucho caos. Sin embargo, varios de los discursos más políticamente incorrectos de los últimos tiempos nos invitan a quedarnos en casa, no consumir e incluso aburrirnos o sumergirnos en el silencio. Byung Chul Han –galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, filósofo y autor de libros como La sociedad del cansancio o Vida contemplativa. Elogio de la inactividad– nos invita a rebelarnos ...

| etiquetas: byung chul han , filósofo , quedarse en casa , resistencia , hogarterapia
Comentarios destacados:    
Magog #4 Magog
Muy zen y tal, pero colgar a un hijo de puta suele agilizar bastante las cosas desde que el mundo es mundo.
#9 soberao
#4 Quedarte en casa es lo que quieren todos los dueños del mundo, así no tienen que construir cárceles para quitarte de la calle. Como cuando los comerciantes no quieren compartir calle con vagabundos aunque tienen tanto derecho a estar en las calles del centro como cualquier otro. O cuando los servicios en red quieren que estés todo el día en casa enganchado al ordenador, haciendo búsquedas para comprar tonterías. O cuando te dicen que hay que levantarse y salir a votar, que "los…   » ver todo el comentario
YSiguesLeyendo #10 YSiguesLeyendo *
Almodóvar ha leído mucho a este filósofo y a otros de su misma escuela. Fijaos en los escenarios de sus películas recientes, muy claramente en la última, donde en vez de salir ciudades, familias, barrios, etc. se centra en personas que por unas u otras circunstancias deciden buscarse un lugar aislado del mundo. El aislamiento como solución es lo que se empezó a vender también por parte de las editoriales hace ya como una década o más. ¿Recordáis a la presentadora Beatriz Montañez, "la…   » ver todo el comentario
#14 alamajar *
#10 el artículo dice explícitamente que no se trata de encerrarte en casa y vivir aislado. Como decía aquel: tanta lefa para nada..
#3 BoosterFelix
"Byung Chul Han, filósofo: Quedarse en casa es la forma más lúcida de resistencia."

Es una filosofía estupenda para cuando se tiene casa.
Tx4 #8 Tx4
#3 Y aunque la tengas, los vecinos son tu siguiente obstáculo
#7 perej
La recomendación de quedarte en casa, como forma de no hacer nada o no estar obligado hacerlo, es destrozada en el artículo, que parece considerar que eso de no hacer nada es horrible, y trata de mostrar que hay muchas cosas que se pueden hacer.
Creo que el autor del artículo no ha entendido al filósofo coreano.
:wall:
#2 Kuruñes3.0
Siiiiii eso hace temblar al sistema xD
#1 gorgos
Si todo el mundo se queda en casa los políticos no podrían cobrar
#12 Marisadoro *
¿Y donde está la casa de Byung Chul Han?.... Por resistir un rato.
#13 diablos_maiq
Comer hasta reventar es la mejor dieta para adelgazar.
dudo #6 dudo
Entonces los presos con su encierro en realidad están destruyendo al sistema… gracias delincuencia por tus servicios…
#11 Pájaroloco
En Historia de las Ideas ha habido dos corrientes muy definidas que se han desarrollado a lo largo de los siglos: la de Aristóteles que entiende la necesidad de la acción política para nuestro propio desarrollo individual ( el que se aleja de la política o es una bestia o un dios) dando lugar al republicanismo (por el nombre de su libro,) y la de Sócrates que entiende que nuestra realización no tiene porqué pasar por la política. Cómo es sabido la Asamblea ateniense le consideró por ello un…   » ver todo el comentario
#5 oscarcr80
Esto no es lo que llaman un hikikomori?
