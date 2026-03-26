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Bronca en el pleno de Zaragoza con la religión: "Cuando una paloma fecundó a la Virgen"

Bronca en el pleno de Zaragoza con la religión: "Cuando una paloma fecundó a la Virgen"

Vox había hecho referencia en la defensa de su moción al 25 de marzo, "día del Niño por nacer", una fecha celebrada por entidades antiabortistas y es ahí por donde ha comenzado Tomás su exposición: "He leído que esa fecha ha sido elegida coincidiendo con la solemnidad de la anunciación de la Virgen María, cuando la tradición católica celebra la concepción de Jesús. Para los no creyentes: cuando una paloma fecundó a la Virgen".

| etiquetas: vox , zaragoza , zec , paloma , virgen , laicismo
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Les pones un espejo en el que se reflejen sus creencias absurdas y enseguida se ofenden. Pero ellos pueden llamar asesina a una mujer que aborta ejerciendo su derecho.
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Oghaio #8 Oghaio
#1 Aquí la explicación por Porta dos Fundos, lo recomiendo muchísimo: m.youtube.com/watch?v=FKcEBO8O87g
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Poplíteo #12 Poplíteo
#1 Les educan con ese resorte. Cuando la razón impacta derrumbando su estupidez, y se ven acorralados sin más remedio que aceptar que han estado entregando su tiempo a una promesa vacua, atacan con tremenda agresividad.

Y esa agresividad es prueba de que saben que su edificio moral es falso, pero no tienen la valentía de aceptarlo.

El que sabe que tiene razón, no necesita que se la den.

El que sabe que no la tiene y no puede conceder tal cosa, muerde como un perro rabioso.
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Estos ayatolás como son xD OH WAIT!
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Cuñado #13 Cuñado
Normal, no fue una paloma. Fue un palomo. Los de Vox se ponen muy tontitos con esas cosas.

Habría que mandarles un bus serigrafiado con un "las mujeres tienen vagina, los palomos cloaca". A ver si empiezan a entender que ya no es que no la fecundase, es que ni siquiera follaron. Que es mucho peor.

Estarían un rato magreando y después cada uno a su casa, con el calentón. Y luego las malas lenguas hicieron el resto.
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Furiano.46 #5 Furiano.46 *
No lo voy a retirar. Para mí, como persona no creyente, tanto lo que dice la religión musulmana como lo que dice la religion católica es un cuento. Lo que hay que tener respeto es por las personas, pero lo que he dicho es que yo considero que la historia de que una paloma fecundó a la Virgen es eso, una historia. No tengo nada que retirar", ha puntualizado....

Ea.....
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Cuñado #14 Cuñado
#5 Si se hubiese choteado de las chorradas de los musulmanes estos mismos lo habrían sacado a hombros. Esta escoria integrista ni siquiera reclama respeto por las creencias religiosas, ya bastante absurdo de por sí, sólo buscan imponernos su Verdad Absoluta.
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Esteban_Rosador #4 Esteban_Rosador
Chiste

- La hemos bautizado para que quede bajo la protección de la sagrada familia.

- ¿Cómo la habéis llamado?

- María Jesús José Paloma.
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#3 Albarkas
"Roza el delito de odio", la nueva coletilla de los fanáticos.
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skaworld #11 skaworld *
Jesucristo como bien dicta el credo fue engendrado, no creado de la misma naturaleza que el padre.

De lo que deducimos que Dios tambien fue producto del sexo interespecies pues he ahi el misterio de la santisima trinidad, como la zoofilia pudo crear a padre hijo y espiritu santo. Cosas de mezclar al chou cromosomas
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Cehona #7 Cehona
Lástima que el autor del mayor libro de Ciencia Ficción, falleciera.
Con la Biblia podrían sacar spin-off y varias versiones.
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Brill #16 Brill
El cristianismo, también conocido como el fan fiction del primer zombi judío.
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DDJ #17 DDJ
Es una cuestión de fe, ellos tienen fe en que han ocurrido gilipolleces.
Es difícil razonar en esos términos.
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nemeame #10 nemeame
Se la puede llamar viciosilla por sus aficiones zoofilicas?
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Uge1966 #15 Uge1966
La política nunca debió mezclarse con la religión. Y ya lo dijo Jesús: «al César lo que es del César». Lo demás es teocracia, como la que estamos criticando en Irán. ¿O es que hay teocracias buenas y malas?
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Palabra de paloma.
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sotillo #9 sotillo
#2 Bendiciones para Almeida
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menéame