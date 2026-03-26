Bronca en el pleno de Zaragoza con la religión: "Cuando una paloma fecundó a la Virgen"

Vox había hecho referencia en la defensa de su moción al 25 de marzo, "día del Niño por nacer", una fecha celebrada por entidades antiabortistas y es ahí por donde ha comenzado Tomás su exposición: "He leído que esa fecha ha sido elegida coincidiendo con la solemnidad de la anunciación de la Virgen María, cuando la tradición católica celebra la concepción de Jesús. Para los no creyentes: cuando una paloma fecundó a la Virgen".