Bronca en el pleno de Zaragoza con la religión: "Cuando una paloma fecundó a la Virgen"

Vox había hecho referencia en la defensa de su moción al 25 de marzo, "día del Niño por nacer", una fecha celebrada por entidades antiabortistas y es ahí por donde ha comenzado Tomás su exposición: "He leído que esa fecha ha sido elegida coincidiendo con la solemnidad de la anunciación de la Virgen María, cuando la tradición católica celebra la concepción de Jesús. Para los no creyentes: cuando una paloma fecundó a la Virgen".
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Y esa agresividad es prueba de que saben que su edificio moral es falso, pero no tienen la valentía de aceptarlo.
El que sabe que tiene razón, no necesita que se la den.
El que sabe que no la tiene y no puede conceder tal cosa, muerde como un perro rabioso.
Habría que mandarles un bus serigrafiado con un "las mujeres tienen vagina, los palomos cloaca". A ver si empiezan a entender que ya no es que no la fecundase, es que ni siquiera follaron. Que es mucho peor.
Estarían un rato magreando y después cada uno a su casa, con el calentón. Y luego las malas lenguas hicieron el resto.
Ea.....
- La hemos bautizado para que quede bajo la protección de la sagrada familia.
- ¿Cómo la habéis llamado?
- María Jesús José Paloma.
De lo que deducimos que Dios tambien fue producto del sexo interespecies pues he ahi el misterio de la santisima trinidad, como la zoofilia pudo crear a padre hijo y espiritu santo. Cosas de mezclar al chou cromosomas
Con la Biblia podrían sacar spin-off y varias versiones.
Es difícil razonar en esos términos.