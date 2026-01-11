edición general
Los borrachos pesados del bar son ahora opinadores en redes: saben de todos los temas y se mueren por demostrarlo

Los borrachos pesados del bar son ahora opinadores en redes: saben de todos los temas y se mueren por demostrarlo

Me deprime toparme cada día en internet con muchas de mis amistades destrozándose mutuamente por querer imponer sus opiniones políticas o insultando a quienes no comparten sus cacareadas ideologías. Pero lo peor de todo: ¡son unos pelmas de cuidado!

javibaz #5 javibaz
El que ha escrito el artículo, hace lo mismo que critica.
10 K 113
Pontecorvo #9 Pontecorvo *
#5 Hace años existió una polémica muy grande por un libro que se llamaba "Todas putas". Es el mismo autor.
www.lavanguardia.com/sucesos/20030929/51262781909/tey-afirma-que-todas
1 K 23
#11 MADMax2
#5 eso es muuuuuuuy habitual
0 K 10
Presi007 #3 Presi007
Incluso en Menéame
3 K 50
El_empecinado #10 El_empecinado
"destrozándose mutuamente por querer imponer sus opiniones políticas o insultando a quienes no comparten sus cacareadas ideologías"

A mí me gusta exponer mis ideas. Procuro mostrarme respetuoso y dejar claro que sólo es mi opinión. En ningún caso pretendo sentar cátedra ni imponerme a nadie, pero lamentablemente eso es cada vez más difícil. A la mínima te insultan, te tildan de "fascista" -al menos en lo que a mí respecta- y no se molestan en contra-argumentar. Sólo gritan o, como mucho, te sacan una frase de contexto, la tergiversan o la interpretan como quieren. O estás con ellos al 100 %, o eres un puto nazi.
3 K 33
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Los abstemios también dan la brasa eh
2 K 29
#6 BurraPeideira_
Los borrachos pesados de bar se parecen mucho a los listillos pesados de internet.

Pero si te deprime ver a la gente discutir por sus ideas, no sé qué te va a pasar cuando vuelva el fascismo de verdad y veas todo lo que implica.
1 K 22
#13 Daniel2000
#6 ¿ Te pongo un ejemplo ?

Y no me lo pidas, que te harás daño, mucho daño.
0 K 14
#14 BurraPeideira_
#13 Quién necesita tus ejemplos... Todo el mundo puede ver al democrático EE.UU. de Trump y sus milicias paramilitares atemorizando, arrestando y disparando indiscriminadamente a inmigrantes y adversarios políticos. Imagínate a vox a gobernando España, que las instituciones están plagadas de fascistas que no van a proteger nuestros derechos.
0 K 11
#15 Daniel2000
#14 "Imagínate a vox a gobernando España," ... no me lo imagino ... dentro de poco esos masones / rojos / comunistas de VOX, no dirigirán (será el PP) pero decidirán VOX.

Primer paso para que llega la derecha auténtica.
0 K 14
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Y sin estar borrachos. En España todos somos hexjpertos
0 K 13
Albaricoquero #8 Albaricoquero
Si antes te venían con "quieres niños muertos???" "la flotilla es la única solución" y ahora te dicen "no está comprobado que estén masacrando a los iraníes, además los manifestantes han matado a 100 guardias"
1 K 12
eltxoa #12 eltxoa
llamar a los tertulianos de la tele borrachos está un poco feo
0 K 10
#1 Archaic_Abattoir
Pues no veo que se mueran.
0 K 8
ronko #7 ronko *
Aunque nunca supe por quién iba, es el tema apropiado para ésta canción de Ska-p, el auténtico : youtu.be/W1cE_PdkQuM?si=cf3gY8OQgls_EopV
0 K 7

