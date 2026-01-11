Los borrachos pesados del bar son ahora opinadores en redes: saben de todos los temas y se mueren por demostrarlo

Me deprime toparme cada día en internet con muchas de mis amistades destrozándose mutuamente por querer imponer sus opiniones políticas o insultando a quienes no comparten sus cacareadas ideologías. Pero lo peor de todo: ¡son unos pelmas de cuidado!
| etiquetas: borrachos , opinadores , redes sociales , pesados
www.lavanguardia.com/sucesos/20030929/51262781909/tey-afirma-que-todas
A mí me gusta exponer mis ideas. Procuro mostrarme respetuoso y dejar claro que sólo es mi opinión. En ningún caso pretendo sentar cátedra ni imponerme a nadie, pero lamentablemente eso es cada vez más difícil. A la mínima te insultan, te tildan de "fascista" -al menos en lo que a mí respecta- y no se molestan en contra-argumentar. Sólo gritan o, como mucho, te sacan una frase de contexto, la tergiversan o la interpretan como quieren. O estás con ellos al 100 %, o eres un puto nazi.
Pero si te deprime ver a la gente discutir por sus ideas, no sé qué te va a pasar cuando vuelva el fascismo de verdad y veas todo lo que implica.
Y no me lo pidas, que te harás daño, mucho daño.
Primer paso para que llega la derecha auténtica.