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Begoña Gómez entrega un nuevo informe pericial para desmentir que haya causado perjuicio económico a la Complutense
El documento, al que ha tenido acceso la SER, refleja que la cátedra que codirigió la mujer del presidente del Gobierno ha obtenido un superávit de 13.000 euros gracias a la financiación de empresas privadas
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:
begoña gómez
,
peinado
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politica
Comentarios destacados:
#8
#4
Prueba a inventarte que Peinado tiene 2 DNI a ver si por ahí cuela y desvías el foco… oh!! Whait!!!
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relacionadas
#2
XtrMnIO
*
Los tardofranquistas no necesitan pruebas para condenar a la mujer del presidente, si pudieran, la violaban, fusilaban y a la cuneta.
Pero los tiempos han cambiado y tienen que usar a juecezuelos de la mafia para los linchamientos.
21
K
207
#1
Esteban_Rosador
*
Da igual, señora Gómez, cualquier cosa que diga o alegue, será usado en su contra.
La fiscalía pide el archivo y los querellantes de extrema derecha fundamentalistas católicos piden 24 años de cárcel. Cosas veredes, amigo Sancho.
17
K
168
#4
ingenierodepalillos
Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del caso Kitchen. Que no hablen del…
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K
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#5
reivaj01
#4
¿No estarás queriendo decir Que no hablen del caso Kitchen?
4
K
53
#7
ingenierodepalillos
#5
No, sólo hago un pequeño homenaje a Larry Tesler usando una frase al azar, por ejemplo,
"que no hablen del caso Kitchen"
. Aunque podría haber utilizado cualquier otra, como por ejemplo
"No miren al caso Kithcen"
ó
"que nadie mire la Kitchen"
. También podría haber copypasteado infinitamente una lista aleatoria:
Andratx, Aquamed, Arena, Auditorio, Baltar, Bankia, Bárcenas, Biblioteca, Bonsec, Bomsai, Brugal, Caballo de Troya, Cam, Campeón,…
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9
K
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#18
Mesto
#7
Cuando termines con el “y tú más” si quieres hablamos de la extrema gravedad que supone tener a la mismísima mujer del presidente del Gobierno imputada en firme por 4 delitos.
Aunque está claro que sabrás con un combo Ayuso - Franco o algo así marca de la casa.
6
K
7
#30
ingenierodepalillos
*
#18
Si este caso no fuese otro ejemplo más de proceso prospectivo, si tampoco hubiese sido abordado en tiempo y forma, de manera por supuesto casual a otro caso de corrupción varios órdenes de magnitud mas grave y si los jueces de este país fuesen respetables y nada sospechosos de prevaricar, le daría la razón. Pero me temo que esta siendo víctima de un claro caso de NO HABLEN DE LA KITCHEN. Por desgracia, aún no conocemos un remedio efectivo para ello y sólo usted puede enfrentarse a ese trastorno producido por los juicios mediáticos y su tratamiento en las noticias, le deseo suerte en su batalla.
1
K
23
#31
Mesto
#30
Los casos son independientes es decir, uno no tapa otro pero vamos, que puestos a buscar gravedad es mucho más grave que la mujer del presidente tenga 4 imputaciones en firme mientras esta pedro Sánchez ejerciendo es ahora mismo presidente del gobierno.
De prospección nada, está todo más que acreditado en la instrucción del Juez Peinado.
1
K
19
#32
ingenierodepalillos
#31
Imputación no significa condena, si ni siquiera hay ánimo de lucro, alma de cántaro.
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K
13
#46
Mesto
#32
Qué para ti no tiene importancia que la
Mujer del presidente esté imputada por 4 delitos es algo que no me cabe la menor duda pero para el resto de mortales si la tiene y mucho.
0
K
6
#20
Andreham
*
La extrema gravedad es que la imputación se sostenga más allá de la denuncia inicial.
Por otro lado, a ti lo de Ayuso-Franco y la Kitchen no te molesta, así que menos lobos.
Esto va para
#_18
que le gusta decir a otros como actuar pero él no quiere réplica. Me cuelgo de
#7
y te doy manita.
cc/
#6
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K
7
#8
Mesto
#4
Prueba a inventarte que Peinado tiene 2 DNI a ver si por ahí cuela y desvías el foco… oh!! Whait!!!
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K
59
#28
Alqui
*
#8
Eso lo pilla el juez peinado y se mete 8 delitos inventados y se pide la permanente revisable si vale para que la hija medre.
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K
7
#45
Glidingdemon
#8
lo mismo no tiene dos DNI pero si tiene una cuadra que parece un vhaketazo de kala ostia, y eeoeso quevesque es jurzjuez, pero ya di edoeso miramodmiramos para otro kadolado , por fjemploejemplo la kitchen
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K
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#33
chochis
#4
Hay otro caso a la vez del kitchen
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#15
mmlv
Lo que aterra es que si pueden hacer esto con la mujer del presidente del gobierno que no podrán hacer con cualquier ciudadano de a pie al que pongan en su diana...
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K
56
#3
concentrado
Pero si de esa cantidad no han salido sobres, será todavía más sospechosa para los demandantes.
1
K
38
#9
deimian86
Por más animadversión que pueda generar la derecha española no entiendo esa defensa a ultranza de la hija de un proxeneta que estudió un par de mierdas en entidades privadas gracias al dinero de papá y acaba de catedrática en una universidad pública porque patata.
Luego bien que nos ofendemos con otras cosas.
3
K
38
#13
xaxipiruli
#9
¿Defensa a ultranza?, lo que hay es un ataque a ultranza desde todos los frentes que busca desestabilizar el País para que vuelvan los putos fachas de mierda a trocearlo y venderlo.
6
K
58
#16
wata
#9
Tienes pruebas de esas acusaciones?
5
K
43
#19
deimian86
*
#16
¿Qué acusaciones hago? Lo que escribo ahí es su biografía, no la estoy acusando de nada, pero me parece un personaje con una vida curiosa para elegirla como causa o ejemplo de algo siendo una persona de izquierdas.
2
K
29
#36
wata
*
#19
Su padre era proxeneta? Tienes información para compartir sobre ello?
2
K
25
#40
deimian86
*
#36
no, me retracto, en realidad era un gran activista LGTB pionero en la creación de espacios seguros para que Bob Pop, la Veneno y Rafael Amargo disfruten de chaperos de 40 euros la hora, lo siento.
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K
7
#41
wata
#40
Vamos. Que no tienes pruebas.
1
K
15
#42
deimian86
#41
0
K
7
#43
wata
#42
Vamos a ver. Tú te haces eco de unas noticias y de unos hechos que fueron juzgados y exonerados. Otra cosa es que tú pienses que era un proxeneta.
Y ya te digo que esperaba que tuvieras las pruebas.
1
K
15
#23
Dene
#9
el proxenetismo es un delito tipificado en el codigo penal
la persona a la que te refieres ..¿ ha sido condenado en firme por ese delito?
porque si no, estás imputando falsamente un delito a esa persona y eso, a su vez, es un delito de calumnias del que podrías ser culpable..
2
K
18
#26
deimian86
*
#23
hombre por favor... lo tontitos que nos hacemos para según que cosas.
Yo no se si en el caso de Begoña Gómez hay causa o no, lo que no pienso es ponerme a debatir sobre si ser dueño de saunas gays y locales de alterne te convierte o no en chuloputas.
1
K
16
#24
satchafunkilus
*
#9
y yo lo que no entiendo es como os creéis las denuncias de un partido al que han pillado ejerciendo persecución política a sus adversarios usando los recursos del estado de manera ilegal y se han dedicado a poner denuncias que se han demostrado falsas sin despeinarse.
Y más cuando todo esto apesta a investigación prospectiva por ser quien es.
2
K
15
#29
deimian86
*
#24
mira por hacer un símil, fijate que el matrimonio Aznar Botella es turbio, pues al menos Botella estudió derecho en la universidad pública y aprobó unas oposiciones antes de acabar de alcaldesa con los votos de la gente, acabó juzgada y absuelta por movidas con fondos buitre y vivienda pública, y su familia, de dinero y rancio abolengo al menos eran ingenieros y médicos parece ser.
Con toda todísima la mierda que debe tener esa mujer detrás y así sobre el papel se lee más limpia la vida…
» ver todo el comentario
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K
16
#10
Trimegisto
O sea, que generó dinero? Eso es una prueba mas de la corrupción y del tráfico de influencias, está claro. Que no se lo quedara es lo de menos.
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K
32
#14
chatOGT
#10
lo dices en serio?
0
K
10
#21
Trimegisto
#14
Evidentemente no. Pero sabemos todos que este va a ser el argumento que se usará.
1
K
12
#34
chatOGT
#21
lo decía por esto:
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Poe
0
K
10
#35
Trimegisto
#34
Si, claro. Pero a ver, tan dificil no era eh?
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K
9
#38
chatOGT
#35
en tu cabeza, que te conoces, serguro que no. Los que no te conocemos... pues no tenemos demasiado para inferir.
Podía ser una ironía... o la verdad de un idiota.
0
K
10
#22
Sergio_ftv
*
#10
Tu comentario, aparte de ser una porquería, ¿sería una prueba definitiva de tu corrupción mental y del escaso tráfico de neuronas por el cerebro?
edit: bueno, cuenta clon de 2007 del cloquero.
0
K
18
#37
Trimegisto
#22
Que cuenta clon ni niño muerto? y ¿de verdad es tan dificil pillar la ironía?
0
K
9
#6
Quel
*
#_2
Ojalá gobernase Ayuso para que los sanchistas entendieras la gravedad de la situación.
Tan hábiles que sois para ver la corrupción de un lado y tan ciegos para la del otro.
4
K
27
#11
ingenierodepalillos
#6
¿Otra cañita?
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K
33
#12
CuiProdestHocBellum
#6
O que su hija es carguito del PP... Oh espera, que sí, que su hija es carguito con sueldazo del PP... QUE CASUALIDAD!!!!
5
K
58
#27
Peter086
#6
Eso, eso!!!! No quieren ver cómo la Bego ha hundido el estado de derecho y se emperran en señalar como importante los robos, amenazas, malversación y espionaje de la Kitchen. Son sectarios y nada imparciales, verdad, colega?
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K
7
#47
Ludovicio
#6
En el PSOE hay corrupción de sobra pero no es esta.
Esto es lawfare.
¿Tú has visto a muchos quejarse del caso contra Ábalos?
No. Porque ahí hay pruebas.
0
K
11
#25
Battlestar
Por que tiene que presentar un informe para desmentir que ha perjudicado a la complutense? En todo caso no deberían presentar la acusación un informe para tratar de probar que la ha perjudicado?
2
K
16
#44
Tumbadito
La estrategia es clara, presentar todos los escritos posibles para que el juez los siga ignorando pero en instancias superiores lograr la absolución, y me parece acertada.
Lo que si está claro es que esto nos está costando un pastizal a los contribuyentes y estamos pagando más de lo que supuestamente robó, que no se pudo probar ni siquiera en sospechas, que el daño que pudo haber causado.
Como si fuera poco, este derroche de dinero sin sentido para que algunos puedan ejecutar su jueguito…
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1
K
13
#39
elmakina
Que no haya agujero contable no liquida todo el asunto, por mucho que algunos quieran venderlo así. Puede haber superávit y, aun así, discutirse si hubo uso indebido de recursos universitarios, apropiación o control indebido de activos, confusión de marcas, dominios, software o una gestión poco limpia de bienes vinculados a una institución pública.No todo perjuicio en una institución pública se mide mirando solo la caja.
Y luego está la parte política y ética, que tampoco desaparece por arte…
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0
K
10
#17
redscare
No tiene mucho sentido este informe. La acusan de poner a su nombre un software que debería ser de la universidad. Es irrelevante que el software fuera pagado por terceras partes. O se lo quedó por la cara o no, quien pagase la implementación no importa.
0
K
10
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47
comentarios)
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Pero los tiempos han cambiado y tienen que usar a juecezuelos de la mafia para los linchamientos.
La fiscalía pide el archivo y los querellantes de extrema derecha fundamentalistas católicos piden 24 años de cárcel. Cosas veredes, amigo Sancho.
Andratx, Aquamed, Arena, Auditorio, Baltar, Bankia, Bárcenas, Biblioteca, Bonsec, Bomsai, Brugal, Caballo de Troya, Cam, Campeón,… » ver todo el comentario
Aunque está claro que sabrás con un combo Ayuso - Franco o algo así marca de la casa.
De prospección nada, está todo más que acreditado en la instrucción del Juez Peinado.
Mujer del presidente esté imputada por 4 delitos es algo que no me cabe la menor duda pero para el resto de mortales si la tiene y mucho.
Por otro lado, a ti lo de Ayuso-Franco y la Kitchen no te molesta, así que menos lobos.
Esto va para #_18 que le gusta decir a otros como actuar pero él no quiere réplica. Me cuelgo de #7 y te doy manita.
cc/ #6
Luego bien que nos ofendemos con otras cosas.
Y ya te digo que esperaba que tuvieras las pruebas.
la persona a la que te refieres ..¿ ha sido condenado en firme por ese delito?
porque si no, estás imputando falsamente un delito a esa persona y eso, a su vez, es un delito de calumnias del que podrías ser culpable..
Yo no se si en el caso de Begoña Gómez hay causa o no, lo que no pienso es ponerme a debatir sobre si ser dueño de saunas gays y locales de alterne te convierte o no en chuloputas.
Y más cuando todo esto apesta a investigación prospectiva por ser quien es.
Con toda todísima la mierda que debe tener esa mujer detrás y así sobre el papel se lee más limpia la vida… » ver todo el comentario
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Poe
Podía ser una ironía... o la verdad de un idiota.
edit: bueno, cuenta clon de 2007 del cloquero.
Tan hábiles que sois para ver la corrupción de un lado y tan ciegos para la del otro.
Esto es lawfare.
¿Tú has visto a muchos quejarse del caso contra Ábalos?
No. Porque ahí hay pruebas.
Lo que si está claro es que esto nos está costando un pastizal a los contribuyentes y estamos pagando más de lo que supuestamente robó, que no se pudo probar ni siquiera en sospechas, que el daño que pudo haber causado.
Como si fuera poco, este derroche de dinero sin sentido para que algunos puedan ejecutar su jueguito… » ver todo el comentario
Y luego está la parte política y ética, que tampoco desaparece por arte… » ver todo el comentario