Aznar rechaza admitir errores por la guerra de Irak y asegura que en el 11M su Gobierno dijo "la verdad en todo momento"

Aznar rechaza admitir errores por la guerra de Irak y asegura que en el 11M su Gobierno dijo "la verdad en todo momento"

El expresidente del Gobierno José María Aznar rechaza admitir errores por la invasión de Irak en busca de armas de destrucción masiva, alegando que se actúa en un momento determinado "por lo que sabe en ese momento", no por lo que "sabe después". Además, afirma que tras los atentados del 11 de marzo de 2004 su Ejecutivo dijo "la verdad en todo momento".

29 comentarios
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
Impresentable y caradura hasta la sepultura.
Macadam #10 Macadam
#2 Espero pronta confirmación
#17 Marisadoro
#2 Como su compañero de padel Pedro J. que siguió mintiendo en portada durante meses y meses...  media
inerte #20 inerte
#17 Y los peones negros, la primera ciberbanda creada para esparcir bulos.
#29 mrM4
#17 compañero de padel... le gustarán los tutus tambien?
manzitor #1 manzitor
Es tremendo, "por lo que se sabe en ese momento", efectivamente, SABIAN que la información era más falsa que un billete de 7 euros.
Robus #28 Robus
#1 Todo el mundo lo sabía desde el momento 0 que el PP estaba tirando balones fuera para que no se dijera que era "culpa suya" por la guerra de Irak, y, personalmente, creo que esa desfachatez fue la que le hizo perder las elecciones ya que los que les "culparian" del atentado por haber apoyado a Bush no les iban a votar de todas formas, fueron los indecisos que, viendo el morro y el tirar pelotas fuera se indignaron y no les votaron.

En su momento mentir les costó la presidencia, desgraciadamente ahora a sus votantes les gusta que les mientan.
#5 luckyy
Si se le hubiera ajusticiado en su momento ahora sabría la diferencia entre verdad y mentira
#4 laruladelnorte
"En el final hay dos tipos de países o dos tipos de dirigentes políticos. Los que dan la vuelta alrededor de la mesa y ven cómo los demás deciden, o los que están sentados en la mesa decidiendo. La consecuencia de todo aquello es que España estuvo sentada en la mesa donde se tomaban las decisiones",

Concretamente con los pies encima de la mesa mientras le lamía el culo a Bush.
skaworld #14 skaworld
#4 la mesa  media
hdblue #25 hdblue
Os juro que he entrado para asegurarme que no era del Mundo Today.
pepel #12 pepel
El político miente en todo momento.
Pejeta #26 Pejeta
Ascazo de elemento
Spirito #15 Spirito
Es increíble el nivel de embuste de éste sinvergüenza.
eldeloli #13 eldeloli
Mentir no es delito y el que pueda hacer, que haga.
PP.
Metabarón #23 Metabarón
Psicópata narcisista.
#16 Suleiman
Como buen MAGA, no me sorprende.
Milmariposas #11 Milmariposas
Y ha hablado con su "amigo" Tony Blaaaaaaiiiiiiiirrrr?

www.swissinfo.ch/spa/tony-blair-reconoce-cierta-responsabilidad-en-el-
skaworld #18 skaworld
Tambien hay que entender al pobre, reconocer que por tu culpa han muerto personas inocentes, tanto en tu país como en otros... tiene que ser jodido pal membrillo y más cuando no vas sobrado de sesera. Por lo que te inventas tus peliculitas de fantasia donde tu eres el bueno y todo es un complot.
#27 laruladelnorte
#18 Eso sería si tuviera conciencia y un poquito de humanidad pero este infraser carece de eso,en cuanto a su sesera la tiene rellena de ego,no cabe nada más.
ayatolah #21 ayatolah
es.wikipedia.org/wiki/Reacciones_políticas_a_los_atentados_del_11_de_

Ángel Acebes: "Es absolutamente claro y evidente que la organización terrorista ETA estaba buscando un atentado que tuviese una gran repercusión"

José María Michavila, Ministro de Justicia: "Es una masacre que ETA ha intentado en varias ocasiones. Esta vez no se ha podido impedir..."

Ana Palacio, Ministra de Asuntos Exteriores remite una nota reservad o telegrama a las…   » ver todo el comentario
#24 pirat
No solo es un ser siniestro y abyecto,
si no que su trayectoria contradice totalmente su actual vehemencia.
No vale ni para estiércol.
#19 Samaritan
Este se chuparía la polla a sí mismo si pudiera.
#6 moratos
Aznar mintiendo ¿Cual es la noticia?
#7 Toponotomalasuerte
#6 es humor escatológico para vomitar el desayuno.
#22 bizcobollo *
Aznar es una garantía para saber la verdad y la decencia: es exactamente lo contrario a lo que diga o haga.
riazor97 #9 riazor97
Esto no es del mundotoday??
