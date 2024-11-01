Aznar rechaza admitir errores por la guerra de Irak y asegura que en el 11M su Gobierno dijo "la verdad en todo momento"

El expresidente del Gobierno José María Aznar rechaza admitir errores por la invasión de Irak en busca de armas de destrucción masiva, alegando que se actúa en un momento determinado "por lo que sabe en ese momento", no por lo que "sabe después". Además, afirma que tras los atentados del 11 de marzo de 2004 su Ejecutivo dijo "la verdad en todo momento".
En su momento mentir les costó la presidencia, desgraciadamente ahora a sus votantes les gusta que les mientan.
Concretamente con los pies encima de la mesa mientras le lamía el culo a Bush.
PP.
Ángel Acebes: "Es absolutamente claro y evidente que la organización terrorista ETA estaba buscando un atentado que tuviese una gran repercusión"
José María Michavila, Ministro de Justicia: "Es una masacre que ETA ha intentado en varias ocasiones. Esta vez no se ha podido impedir..."
Ana Palacio, Ministra de Asuntos Exteriores remite una nota reservad o telegrama a las… » ver todo el comentario
si no que su trayectoria contradice totalmente su actual vehemencia.
No vale ni para estiércol.