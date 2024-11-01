Ayuso mantiene en su domicilio a “Ayuso Lahoz, S.L.”, una empresa durmiente que se dedica a la venta de material sanitario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene en su inmueble de 90 metros cuadrados, situado en Chamberí, la sede social de la empresa Ayuso Lahoz, S.L. que tiene por objeto social “el comercio interior y exterior, explotación, distribución de aparatos y material fungible y consumibles de equipamiento médico”.
| etiquetas: ayuso , lahoz , empresa , material , sanitario
Las cajas que llegaban venían con facturas del coste y, por poner un ejemplo, una caja grande (1,2 x 1,5 metros) de botes de cristal vacíos venía con precios de 3500 euros.
Y así todo.