edición general
39 meneos
38 clics
Ayuso mantiene en su domicilio a “Ayuso Lahoz, S.L.”, una empresa durmiente que se dedica a la venta de material sanitario

Ayuso mantiene en su domicilio a “Ayuso Lahoz, S.L.”, una empresa durmiente que se dedica a la venta de material sanitario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene en su inmueble de 90 metros cuadrados, situado en Chamberí, la sede social de la empresa Ayuso Lahoz, S.L. que tiene por objeto social “el comercio interior y exterior, explotación, distribución de aparatos y material fungible y consumibles de equipamiento médico”.

| etiquetas: ayuso , lahoz , empresa , material , sanitario
33 6 1 K 297 politica
10 comentarios
33 6 1 K 297 politica
Comentarios destacados:    
devilinside #1 devilinside
Zurdos envidiosos. El Palacio Quirón es lo bastante grande para Ayuso, su maromo y las empresas que sean
4 K 40
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 En este caso el "zurdísimo" Hugo Pereira. xD
0 K 16
termopila #7 termopila
Es raro que un funcionario no pueda tener empresa propia que entre en conflicto con el trabajo ejercido, pero la presidenta una comunidad autónoma si
2 K 25
maspipinobreve #8 maspipinobreve
Ayuso Laguadaña, S.L.
2 K 20
pepel #2 pepel
¿No tiene socios esa Sociedad?
0 K 19
#9 BurraPeideira_
Y que no haya ni un gulag donde meter a esta hija de puta.
1 K 18
#10 Inno
Perdonad mi ignorancia supina, mas que ignorancia es estupor. La misma que puede cambiar las reglas de juego tiene una empresa que se beneficia de esas reglas. Jajajaja, luego se meten con la mujer del presidente.
1 K 16
Kantinero #3 Kantinero
Espera que se entere el Pelucas...
0 K 13
Rogue #4 Rogue
La empresa de su pareja es González Amador ElMartillo S.L. ?
0 K 10
toshiro #6 toshiro
Hace unos 12 años o más, trabajaba de mozo de almacén en el almacén de fungibles de un famoso hospital de valencia.
Las cajas que llegaban venían con facturas del coste y, por poner un ejemplo, una caja grande (1,2 x 1,5 metros) de botes de cristal vacíos venía con precios de 3500 euros.
Y así todo.
0 K 10

menéame