Ayuso gasta millones en artistas mientras Madrid sufre recortes: la Semana de la Hispanidad más cara de la historia

Gloria Estefan, quien recibirá 484.000 euros por un concierto gratuito. La banda colombiana Bomba Estéreo cobrará 175.571 euros, el cubano Eliades Ochoa, percibirá 78.650 euros. La mexicana Silvana Estrada se suma por 60.621 euros, y como María José Llergo (48.521 euros), Alizzz (48.400 euros) o Miranda! (42.471 euros) completan un cartel con cachés que superan con frecuencia los de festivales privados. Otros nombres de relevancia como Mocedades y Los Panchos (40.051 euros), Henry Méndez (32.670 euros), Niña Polaca (36.300 euros)

Chinchorro #1 Chinchorro
Hay que tener a los votantes latinos contentos, diosito me los bendiga.
3 K 31
Dragstat #10 Dragstat
#1 muchos no tienen ni siquiera derecho a voto y en Madrid el PP sabe perfectamente que va a ganar haga lo que haga porque sus votantes son incondicionales, por eso llevan en el trono 30 años. Todo el circo es para agradar a las fortunas hispanoamericanas, el dinero es lo que realmente les importa y solo hay que seguir su rastro para entender las motivaciones de todo lo que hacen.
0 K 20
#3 tierramar
La fiesta de la hispanidad en madrid , costará unos 2.398.059,77 euros.
Mientras: Los bomberos forestales de Madrid que están de huelga, se juegan la vida, cobran unos 1300 euros.!
Los trabajadores de urgencias de La Paz se manifiestan por el colapso: sólo se cubre 1 de cada 5 cinco plazas por vacaciones de la plantilla ...
El barrio del Cañaveral en Madrid sin colegio, ni centro de salud, ni metro,...
Ayuso gano gracias al voto latino, y la abstencion de los madrileños. No votar

2 K 20
obmultimedia #4 obmultimedia
#3 De ahi cuanto se va a desviar a sus empresas pantalla afincadas en Miami?
2 K 28
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Pan y circo.

Pero como dar pan, es comunismo, pues solo circo.
1 K 19
johel #7 johel *
#2 Y el circo se lo pagamos todos. Y el circo si es con un balon, de pago 3 o 4 veces.
0 K 11
#5 tierramar *
Y VOX no es la solución: Vox se lanza a la conquista del millón y medio de votos latinos El partido de Abascal compite con el PP por captar el apoyo de la comunidad latinoamericana en España. Pese al discurso duro contra la inmigración ilegal, el "trato" a los hispanos "es igual que a los españoles", aseguran. www.elconfidencial.com/espana/2023-07-21/vox-lanza-conquista-voto-hisp
1 K 17
Chinchorro #6 Chinchorro
#5 Son racistas de Shrödinger :troll:
2 K 28
Connect #8 Connect *
Ayuso no hace más que lo que debe hacer alguien que preside una Comunidad Autónoma: contentar a sus electores. Y a la vista de los resultados electorales la gente en Madrid quiere pan y circo.

Yo es algo que no entiendo. Pero ni soy ni vivo en Madrid, así que igual hay cosas que se me escapan. Y hay que respetar los votos porque estamos en una democracia, y reconocer el buen trabajo. Porque esta señora debe trabajar bien cuando recibe votos como pata gobernar en mayoría absoluta.

Yo no le votaria. No es ese el buen trabajo que me gusta...
0 K 10
#9 tierramar *
Comentario de Troglobyte 28/08 09:59 *
#15 Lo que comentas es tremendamente importante y está pasando desapercibido. Mientras la izquierda e incluso los partidos nacionalistas siguen con un discurso favorable a la inmigración, la derecha ha sabido presentar un discurso contrario a la inmigración pero que en realidad solo se centra en el colectivo musulmán y deja fuera al latino. Esto para ellos es la cuadratura del círculo porque consiguen todo lo que quieren sin despeinarse:
- dan un discurso de odio a sus bases
- siguen proporcionando mano de obra barata al empresariado
- aplanan cualquier nacionalismo, destruyendo las lenguas y culturas propias
- atomizan un poco más la sociedad para hacernos más manejables
0 K 10

