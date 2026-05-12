Ayuso acusa a Sheinbaum y Gobierno de no garantizar su seguridad en México: "Hemos tenido que cortar y desaparecer"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobierno de España de "ponerla en peligro" y "abandonarla" al no garantizar su seguridad durante un viaje institucional en México, ante lo que tuvieron que "cortar y desaparecer". Lo ha expresado en una entrevista en 'Cope', al afirmar que no se garantizó su seguridad, como la de cualquier representante autonómico, en un país que está sumido "en el narcotráfico"...