edición general
2 meneos
19 clics
Ayuso acusa a Sheinbaum y Gobierno de no garantizar su seguridad en México: "Hemos tenido que cortar y desaparecer"

Ayuso acusa a Sheinbaum y Gobierno de no garantizar su seguridad en México: "Hemos tenido que cortar y desaparecer"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobierno de España de "ponerla en peligro" y "abandonarla" al no garantizar su seguridad durante un viaje institucional en México, ante lo que tuvieron que "cortar y desaparecer". Lo ha expresado en una entrevista en 'Cope', al afirmar que no se garantizó su seguridad, como la de cualquier representante autonómico, en un país que está sumido "en el narcotráfico"...

| etiquetas: ayuso , quejas , lamentos , méxico , viajes
2 0 0 K 40 Ayuso_news
9 comentarios
2 0 0 K 40 Ayuso_news
josde #5 josde
La mata abuelos pidiendo que le ayuden a seguir con sus vacaciones después de insultar hasta la presidenta del país donde esta.
1 K 27
pitercio #7 pitercio
Va como representante política a subvertir a un país extranjero y quiere que el gobierno le declare la guerra.
0 K 14
javibaz #2 javibaz
No tienen que garantizar tu seguridad, ¿qué te has creído, presidenta de un país?
0 K 12
Rogue #4 Rogue
Vienes a mi casa a agredir a mi familia y cuando ellos se defienden, te tengo que proteger. Que cachonda
0 K 12
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
Si México y otros países de Latinoamérica están sumidos en el narcotráfico es por la financiación que les llega a los carteles del mercado de Estados Unidos.

Si Estados Unidos controlase su demanda de narcóticos no habría problema con la droga en el resto de América
0 K 12
reivaj01 #9 reivaj01
Poco acusa pa lo guapa que es
0 K 11
#1 hackerman
Jiji lo de q nadie quería verles no es el motivo es pq se sentían inseguros jijiji
0 K 7
charles_ton #3 charles_ton
....y hacerle el pasillo mientras aplauden con las orejas.
0 K 6

menéame