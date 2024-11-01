edición general
Austria diseña líneas eléctricas con forma de animales para integrar infraestructura y naturaleza

Aunque su apariencia llama la atención, el proyecto va más allá del diseño visual. Estas esculturas están pensadas como una respuesta directa a uno de los mayores desafíos de la transición energética: la oposición ciudadana a la expansión de redes eléctricas. Cada vez que se plantea tender una nueva línea, surgen protestas. Especialmente en áreas rurales o turísticas, donde las torres convencionales se ven como una amenaza al paisaje y al valor inmobiliario.

