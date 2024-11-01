edición general
7 meneos
40 clics
Ataques de odio en Aldaia: detenidos dos jóvenes que grababan en vídeo cómo embestían a inmigrantes con sus coches

Ataques de odio en Aldaia: detenidos dos jóvenes que grababan en vídeo cómo embestían a inmigrantes con sus coches

Los arrestados, de 18 y 20 años, utilizaban sus vehículos para derribar a las víctimas mientras circulaban en patinete y grababan los ataques para difundirlos.

| etiquetas: ataque de odio , aldaia , agresión
5 2 0 K 73 Racismo
1 comentarios
5 2 0 K 73 Racismo
  1. #1 mcfgdbbn3
    Esto debería suponer el no poder conducir durante muchos años, como poco 30.
    0 K 12

menéame