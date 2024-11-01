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Ataques de odio en Aldaia: detenidos dos jóvenes que grababan en vídeo cómo embestían a inmigrantes con sus coches
Los arrestados, de 18 y 20 años, utilizaban sus vehículos para derribar a las víctimas mientras circulaban en patinete y grababan los ataques para difundirlos.
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mcfgdbbn3
Esto debería suponer el no poder conducir durante muchos años, como poco 30.
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