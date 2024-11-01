El verdadero crimen de Venezuela es estar construyendo un sistema económico completamente independiente del dólar estadounidense. Cuando países con grandes reservas energéticas comienzan a aceptar otras monedas, la demanda de dólares disminuye y la capacidad estadounidense de financiar su déficit comercial y militar se erosiona rápidamente. La ironía suprema de toda esta crisis es que la agresión militar estadounidense contra Venezuela está acelerando exactamente lo que Washington quiere prevenir, la desdolarización global. La estrategia China
| etiquetas: petrodolar , bricks , desdolarización , estrategias de china de rusia
