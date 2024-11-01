edición general
El ataque a Venezuela es una operación de salvamento del petrodólar

El ataque a Venezuela es una operación de salvamento del petrodólar

El verdadero crimen de Venezuela es estar construyendo un sistema económico completamente independiente del dólar estadounidense. Cuando países con grandes reservas energéticas comienzan a aceptar otras monedas, la demanda de dólares disminuye y la capacidad estadounidense de financiar su déficit comercial y militar se erosiona rápidamente. La ironía suprema de toda esta crisis es que la agresión militar estadounidense contra Venezuela está acelerando exactamente lo que Washington quiere prevenir, la desdolarización global. La estrategia China

#1 Barriales *
El dia que se gripe la manivela infinita de imprimir dinero, ese dia caerá el gringo.
Desideratum #2 Desideratum
""El ataque a Venezuela es una operación de salvamento del petrodólar""

Eso estaba más claro que el consomé de un asilo.

Tiene toda la pinta de ser un aviso a navegantes, es decir, una manera de disciplinar a los votantes en las siguientes elecciones de los países que así lo hagan para avisarles de: "cuidadito con lo que votas o te tutelamos" y una gorilada para que China no siga aumentando la influencia, cada vez más consistente e importante, en el continente…   » ver todo el comentario
#3 Horkid
La respuesta china ha sido extremadamente estratégica y silenciosa. Mientras Trump despliega portaaviones y bombardea muelles en la Guaira, China está cerrando acuerdos energéticos alternativos con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Beijing entiende que Venezuela es solo la primera ficha de dominó en una guerra energética más amplia.
Los analistas occidentales están subestimando completamente la velocidad con la que China puede reconfigurar los mercados energéticos globales. En…   » ver todo el comentario
#4 Horkid
Rusia ha respondido a la operación estadounidense de una manera que pocos analistas occidentales entienden. Moscú no está enviando tropas a Venezuela aún, pero también está haciendo algo mucho más devastador para los intereses estadounidenses. Está acelerando la integración del comercio energético ruso, chino, iraní, venezolano, en una sola plataforma de liquidación denominada yuanes.
Esta plataforma que Beijing y Moscú han estado desarrollada en secreto durante 3 años permitiría que…   » ver todo el comentario
#5 Poligrafo
Se vienen cositas.
