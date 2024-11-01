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Ataque homófobo contra un profesor en Mallorca: los alumnos difunden imágenes sexuales e insultos contra él
Los docentes del IES Baltasar Porcel reclaman medidas urgentes ante la normalización del odio y la falta de respeto en el entorno educativo.
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etiquetas
:
homofobia
,
instituto
,
mallorca
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#7
antesdarle
#5
y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, los hechos tal como se exponen son evidentes, es un ataque homófobo, que sea hombre, mujer o un caballo vestido de persona es irrelevante
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#6
qwertyTarantino
El otro día un amigo decía algo así como que no era racista pero que a Vinicius le gritaba negro porque era un jugador terrible y que si no le llamaba negro no le quedaban insultos para dedicarle que expresasen lo mal jugador que era.
(Resumido en una idea una conversación de varias frases).
Un poco más o menos la línea argumental que veo por aquí.
"No le llamé negro por racismo, es que es un mal jugador".
"No le llamé muerdealmohadas por homofobia, es que es mal profesor".
2
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#8
neiviMuubs
*
#6
unos conocidos que tengo hacían lo mismo con Hamilton, el de las carreras. Que si negro esto, que si negro lo otro, pero sobretodo cuando les molestaba (en ese caso, porque era un piloto que ganaba carreras).
En este país desde siempre ha habido un racismo infantil en buena parte de la población, que será infantil pero sigue siendo
otrorizante
. Luego así se pone la gente cuando les ponen los niños de san ildefonso a cantar lotería y resulta que en la tele no salen tan blancos como se esperan, que no ven ni niños, solo ven negros que no quieren ver.
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K
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#9
tropezon
*
#6
Hombre, no creo que a Vinicius le ataquen por ser negro, como no atacan a los otros negros que tiene el real madrid.
Lo atacan porque es un gilipollas que se va encarando a todas las aficiones de todos los estadios en los que juega.
Si la querida que mantiene le pusiera los cuernos con otro, le llamarían cornudo porque le dolería más.
Te atacan con lo que más te pueda doler. Esa creo que es la mejor definición.
0
K
20
#11
Mark_
#5
la diferencia es que contra los calvos nunca hubo una persecución sistemática, ni encarcelamientos, ni palizas por parte de los capilares, ni leyes en contra. Comparar unos y otros como argumento hace de tu comentario una mierda del tamaño de un buque. De los modernos.
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#1
MADMax2
No puede ser, hace unos días decían que este tipo de ataques solo se producía contra las profesoras ...
www.meneame.net/story/alumnos-dan-miedo
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-82
#2
Meinhard
#1
Si lo más importante de la noticia es destacar esa mierda de comentario....
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#3
MADMax2
#2
En la noticia que enlazo había mierda de comentarios de gente que no era capaz de entender que también había ataques a profesores, no a profesoras.
Si hacemos caso al artículo que enlazo, y a los comentarios, entonces este artículo sería falso.
Creo que para contrastar está bien ... Así , con un poco de memoria caché podemos ver que se usan las noticias para que digan lo que quiere la agenda que se diga, pero que en realidad el usar las noticias de esta forma se puede venir en contra
Por cierto, tu comentario es aun más mierda, aporta menos contexto.
7
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11
#4
rutas
#1
A este profesor no le han atacado por ser hombre.
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#5
MADMax2
#4
Le han atacado por ser profesor. Han buscado la forma que creen que más le puede afectar.
Si hubiese sido calvo le habrían "atacado" por eso.
¿nunca viste que le hiciesen eso a alguno , en el instituto? Yo si lo vi, por desgracia, a varios. Y daba mucha pena. Por los profesores (algunos daban más pena que otros) y por la clase de gente que lo hacía.
6
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#10
KoLoRo
#4
Pues un poco hasta los huevos de eso que "la atacan por ser mujer", tal vez, solo tal vez al igual que 2 profesoras de la ESO, fueran unas grandisimas hijas de puta amargadas que se dedicaban a hacerle la vida imposible a los alumnos, a los padres y a todo cristo por su coño moreno.
Desde poner proyectos imposibles de terminar y que contaran con nota, desde rebajar puntos a X por no traer 2 lapices, por joder a la compañera por que no le gustaba su pelo, intentar hacer repetir…
» ver todo el comentario
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K
8
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11
comentarios)
menéame
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(Resumido en una idea una conversación de varias frases).
Un poco más o menos la línea argumental que veo por aquí.
"No le llamé negro por racismo, es que es un mal jugador".
"No le llamé muerdealmohadas por homofobia, es que es mal profesor".
En este país desde siempre ha habido un racismo infantil en buena parte de la población, que será infantil pero sigue siendo otrorizante. Luego así se pone la gente cuando les ponen los niños de san ildefonso a cantar lotería y resulta que en la tele no salen tan blancos como se esperan, que no ven ni niños, solo ven negros que no quieren ver.
Lo atacan porque es un gilipollas que se va encarando a todas las aficiones de todos los estadios en los que juega.
Si la querida que mantiene le pusiera los cuernos con otro, le llamarían cornudo porque le dolería más.
Te atacan con lo que más te pueda doler. Esa creo que es la mejor definición.
Si hacemos caso al artículo que enlazo, y a los comentarios, entonces este artículo sería falso.
Creo que para contrastar está bien ... Así , con un poco de memoria caché podemos ver que se usan las noticias para que digan lo que quiere la agenda que se diga, pero que en realidad el usar las noticias de esta forma se puede venir en contra
Por cierto, tu comentario es aun más mierda, aporta menos contexto.
Si hubiese sido calvo le habrían "atacado" por eso.
¿nunca viste que le hiciesen eso a alguno , en el instituto? Yo si lo vi, por desgracia, a varios. Y daba mucha pena. Por los profesores (algunos daban más pena que otros) y por la clase de gente que lo hacía.
Desde poner proyectos imposibles de terminar y que contaran con nota, desde rebajar puntos a X por no traer 2 lapices, por joder a la compañera por que no le gustaba su pelo, intentar hacer repetir… » ver todo el comentario