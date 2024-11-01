Asia se queda sin combustible de aviación y reduce vuelos

Cada vez más países y aerolíneas atraviesan problemas derivados dela guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Myanmar y Vietnam prohibieron los vuelos interiores. Y después en Filipinas las aerolíneas cancelaron incontables rutas. Ahora, JetStar, una aerolínea australiana, ha cancelado varios vuelos a Nueva Zelanda por el incremento del coste del combustible, siempre debido a la guerra de Irán. Indonesia, por su parte, estudia si aplicar un recargo del 15 por ciento al combustible de aviación o si poner un límite a los vuelos.
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Pero hay menos contaminación.
Hostia con hache, por favor.
El Mossad ha demostrado que no era tan eficaz como decía la propaganda.
Israel está sufriendo mucho por los misiles iraníes. Nunca debieron atacar a Irán, y menos aún por segunda vez en dos años. Los sionistas han demostrado ser muy poco inteligentes. Pero se merecen todo lo negativo que les suceda.