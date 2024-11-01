Asia se queda sin combustible de aviación y reduce vuelos

Cada vez más países y aerolíneas atraviesan problemas derivados dela guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Myanmar y Vietnam prohibieron los vuelos interiores. Y después en Filipinas las aerolíneas cancelaron incontables rutas. Ahora, JetStar, una aerolínea australiana, ha cancelado varios vuelos a Nueva Zelanda por el incremento del coste del combustible, siempre debido a la guerra de Irán. Indonesia, por su parte, estudia si aplicar un recargo del 15 por ciento al combustible de aviación o si poner un límite a los vuelos.