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Asia se queda sin combustible de aviación y reduce vuelos

Asia se queda sin combustible de aviación y reduce vuelos

Cada vez más países y aerolíneas atraviesan problemas derivados dela guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Myanmar y Vietnam prohibieron los vuelos interiores. Y después en Filipinas las aerolíneas cancelaron incontables rutas. Ahora, JetStar, una aerolínea australiana, ha cancelado varios vuelos a Nueva Zelanda por el incremento del coste del combustible, siempre debido a la guerra de Irán. Indonesia, por su parte, estudia si aplicar un recargo del 15 por ciento al combustible de aviación o si poner un límite a los vuelos.

| etiquetas: israel , estados unidos , irán , asia , combustible , avion
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10 comentarios
18 5 0 K 103 Avionéame
#1 Perrota
Me pregunto si, reduciendo vuelos el sistema sigue funcionando, ¿por que no mantenemos esa reducción? Reforzar los desplazamientos en tren y reducir lo que se pueda en avión.
1 K 18
#3 CosaCosa
#1 porque no sigue funcionando , funciona peor. Otra cosa es que a ti todavia no te haya afectado
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Beltenebros #7 Beltenebros
#1 #3
Pero hay menos contaminación.
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#10 CosaCosa
#7 si se mueren 1000 millones de personas tambien.
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#4 Akuandi
#1 pq más vuelos es más negocio
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security_incident #6 security_incident
#1 Para aumentar los desplazamientos en tren hay que aumentar la infraestructura y eso lleva un rato (especialmente en países como Vietnam y Myanmar). En Filipinas no existe tren y además no se puede construir porque es un archipiélago.
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Cuñado #9 Cuñado
#1 No sé a qué te refieres exactamente con "sigue funcionando" pero el tren de Hanoi a Saigon, que son dos horas de vuelo, tarda más de 30 horas en hacer la ruta.
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cosmonauta #2 cosmonauta
¿China? ¿Really?
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Plumboom #5 Plumboom
Menuda ostia económica está metiendo la locura de Netanyahu al planeta. Y nadie le para los pies. El Mossad desde luego, hizo bien los deberes tocando a quién debía tocar... Nadie se atreve a rechistar.
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Beltenebros #8 Beltenebros
#5
Hostia con hache, por favor.
El Mossad ha demostrado que no era tan eficaz como decía la propaganda.
Israel está sufriendo mucho por los misiles iraníes. Nunca debieron atacar a Irán, y menos aún por segunda vez en dos años. Los sionistas han demostrado ser muy poco inteligentes. Pero se merecen todo lo negativo que les suceda.
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menéame