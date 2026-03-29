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Las aerolíneas preparan subidas de precio y empiezan a recortar vuelos

Las aerolíneas preparan subidas de precio y empiezan a recortar vuelos

Las compañías aéreas temen por su abastecimiento ante la escasez de queroseno.

| etiquetas: aerolíneas , precio , combustible
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10 comentarios
10 3 0 K 279 actualidad
sorrillo #3 sorrillo
¿Tienen derecho a subir precios de vuelos ya contratados con antelación? ¿O a cancelar esos vuelos?
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#5 guillersk
#3 si si

Leete las condiciones
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#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#5 En las condiciones pueden incluir derecho de pernada, pero que lo incluyan no significa que no sean denunciables o abusivas.
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#1 DonaldBlake
Otro año que no vuelo.
Esto va a ser como la pandemia. Si no fuese por los incendios de plantas petrolíferas, el planeta se tomaría un respiro.
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txillo #6 txillo
#1 los incendios no emiten co2. Bueno, si lo emiten pero es un co2 que era inevitable que acabe en la atmósfera.
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#10 DonaldBlake
#6 No es lo mismo un incendio de madera que uno de petróleo.
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calde #7 calde *
#1 Mejor, hombre, podemos vivir sin hacer viajes de miles de kms sólo por un poco de ocio de unos pocos días.

cc: #2
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Meneanauta #8 Meneanauta
Preparan subidas? Pero si ya valen más del doble que en la semana santa del año pasado!
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perrico #2 perrico
Este año las vacaciones por zoom.
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#4 soberao
#2 Si empieza la Tercera Guerra Mundial a lo mejor nos llevan a un país con trinchera a pegar tiros para servir al sionismo internacional. www.youtube.com/watch?v=qonj8k0FBmA
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menéame