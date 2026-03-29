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Las aerolíneas preparan subidas de precio y empiezan a recortar vuelos
Las compañías aéreas temen por su abastecimiento ante la escasez de queroseno.
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aerolíneas
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combustible
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#3
sorrillo
¿Tienen derecho a subir precios de vuelos ya contratados con antelación? ¿O a cancelar esos vuelos?
1
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#5
guillersk
#3
si si
Leete las condiciones
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#9
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#5
En las condiciones pueden incluir derecho de pernada, pero que lo incluyan no significa que no sean denunciables o abusivas.
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#1
DonaldBlake
Otro año que no vuelo.
Esto va a ser como la pandemia. Si no fuese por los incendios de plantas petrolíferas, el planeta se tomaría un respiro.
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#6
txillo
#1
los incendios no emiten co2. Bueno, si lo emiten pero es un co2 que era inevitable que acabe en la atmósfera.
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#10
DonaldBlake
#6
No es lo mismo un incendio de madera que uno de petróleo.
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8
#7
calde
*
#1
Mejor, hombre, podemos vivir sin hacer viajes de miles de kms sólo por un poco de ocio de unos pocos días.
cc:
#2
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#8
Meneanauta
Preparan subidas? Pero si ya valen más del doble que en la semana santa del año pasado!
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#2
perrico
Este año las vacaciones por zoom.
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#4
soberao
#2
Si empieza la Tercera Guerra Mundial a lo mejor nos llevan a un país con trinchera a pegar tiros para servir al sionismo internacional.
www.youtube.com/watch?v=qonj8k0FBmA
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Esto va a ser como la pandemia. Si no fuese por los incendios de plantas petrolíferas, el planeta se tomaría un respiro.
cc: #2