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La aerolínea escandinava SAS cancelará 1.000 vuelos en abril debido a los altos precios del combustible [EN]

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán está ya en su tercera semana, sin un final a la vista.

| etiquetas: petróleo , guerra , golfo
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Cuando terminen las guerras, muchos también se comerán los mocos y se quedarán en el paro.

Cuando yo era pequeño, Valencia no tenía tanto turismo, el turismo mayormente eran los madrileños que venían a algunos apartamentos a la playa en verano y ya. Y no pasaba nada, porque era una región de industria ligera, agrícola y de servicios. La gente se compraba sus pisos y sus casas, vivía tranquilamente y no necesitábamos que vinieran millones de guiris a echarnos unas monedas a cambio de gastar toda nuestra agua, llenarlo todo de su basura y cagarse y mearse en nuestras playas.

El Turismo es destructivo y degradante para la vida de la gente que vive en zonas turísticas y hay que terminar con esa puta lacra.
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#11 pirat
#4 No comparto tu hostilidad a la lengua propia pero coincido con esa aversión al turismo extremo.
El turismo empieza empobreciendo, continua arrinconando para acabar expulsando a la población local.
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Supercinexin #2 Supercinexin
A ver si se termina de una vez la brutal plaga bíblica del Turismo. Algo positivo y bueno que traerá esta guerra para las gentes del Este de España.
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josde #3 josde
#2 Si, ya veras como baje el turismo algunos no se van a comer los mocos, y muchos se van a quedar en el paro
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#9 Martillo_de_Herejes
#3 Hay mucho flipado que ahora llora por el turismo cuando antes, y no mucho antes, meaba más lejos que nadie cuando sus fiestas patronales salían por la tele... Sea Valencia, Pamplona, Bilbao o Zaragoza.
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#10 pirat
#3 La repercusión del turismo en la economía local, cada vez es más residual.
Los cocineros paquistanís, camareros colombianos, marroquís en los jardines y guiris llevándose la pasta en las agencias inmobiliarias.
Si se hiciera una trazabilidad de los gastos del turista nos echaríamos las manos a la cabeza.
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#5 colorincolorado
A ver si lo entiendo, yo me compro un vuelo, pago mi hotel y ahora me como con patatas mis reservas en destino porque la aerolínea no me lleva. ¿Es así?
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Iruñakis #6 Iruñakis
#5 depende, si el viaje está contratado con una agencia combinando los servicios estás protegido a que te devuelvan todo o busquen alternativa.
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#7 Martillo_de_Herejes
#5 Reclama a la aerolínea.... En mi despacho llevamos un asunto igual frente a una agencia de viajes archiconocida, y les sacamos el precio del billete y la estancia en destino para siete personas.
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#12 Regreso *
#5 Si la aerolinea cancela con más de 14 dias simplemente te tienen que devolver el billete. Creo que ess totalmente legal y lo pone en las condiciones de contratación. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta al reservar los hoteles y tal.
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#1 CosaCosa
Que le pasen la factura a USA e israel
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#8 CosaCosa
yo pondria un impuesto por salir de tu pueblo.

Tenemos que hacer como en la edad media y que los trabajadores esten atados al lugar donde producen
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menéame