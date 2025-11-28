edición general
Así se ha convertido en un lujo la compra de un teléfono: del 40 a casi el 60% del salario

DatosRTVE analiza la evolución del precio de las cuatro marcas de móviles más vendidas en España y cuánto tienen que gastar los españoles de su sueldo para comprarlo. Desde que el primer teléfono inteligente llegó a nuestras manos, la vida nunca volvió a ser la misma. En 2008 llegaba a España el primero, el iPhone, de la mano de Apple. Steve Jobs, el entonces cerebro de la compañía, nos inoculó la necesidad de poner en nuestras vidas ese aparato que se ha revelado como prácticamente una extensión imprescindible de nuestro cuerpo y un objeto....

SMaSeR #1 SMaSeR
Si alguien se deja medio sueldo en un móvil solo tiene un nombre: Gilipollas.
mono #2 mono
Desde luego. Con 300 EUR ya tienes acceso a móviles muy potentes, e incluso reacondicionados top de hace un par de años. El que quiera gastarse 1.500 es porque no sabe donde gastarlo, o es gilipoollas, como dice #1
Peka #8 Peka
#2 300€? Yo no paso de los 150€ y me duran 5 años por lo menos. Solo tienes que esperar unos meses o un año para que un movil baje de precio y sea mas que suficiente para el día a día.
Macadam #13 Macadam
#8 los 2 últimos por wallapop. 55 y 60, en perfectas condiciones
satchafunkilus #17 satchafunkilus
#8 Eso venía a decir, que por 150 e incluso menos tienes teléfonos que hacen todo lo que hace uno de 1200
Antipalancas21 #22 Antipalancas21
#8 Yo tengo un TCL de 110€ lleva ya dos años y funcionando perfectamente para lo que lo uso
Feindesland #31 Feindesland
#22 hosti, como yo. xD xD

Pero el mío es más viejo. Ya lo tenía en la pandemia, y aquí sigue.

:-)
mono #40 mono
#8 Yo tuve uno malo, un Xiaomi que me daba Movistar, y reconozco que la cámara era bastante cutre, y se notaba. El resto, para leer Menéame y poco más, yo creo que es igual el peor movil que el Iphone 17
#3 vituwaf
#1 Depende del tiempo de tu vida que dediques al teléfono.
SMaSeR #5 SMaSeR
#3 Entonces, la gente que conduce mucho tiene que comprarse un Ferrari si o si?, aunque no pueda pagarlo?
#15 vituwaf
#5 Un Ferrari no es un buen coche y es sumamente incómodo.
SMaSeR #16 SMaSeR
#15 Anda, como el Iphone xD.
#18 vituwaf
#16 Precisamente. Por eso que no tengo un iPhone.
SMaSeR #20 SMaSeR
#18 Pues ya somos 3!
Antipalancas21 #23 Antipalancas21
#15 Y muy caro, pagas el logotipo y la marca
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#3 No depende de nada, aparte del ansias de muchos "pobres" por aparentar y dárselas de una "clase" en la que no están.

Si dedicasen todo ese dinero y esfuerzo a realmente proteger y abogar por la clase en la que se encuentran, otro gallo cantaría. Pero prefieren llenarle los bolsillos a los gordos hijosdeputa de silicon valley.
g3_g3 #10 g3_g3
#1 Pues entonces tú seguro que te dejaste medio sueldo en el móvil. :palm:
SMaSeR #12 SMaSeR
#10 Jajaja, te has sentido identificado o que incel?, es decir la palabra "gilipollas" y se autodelatan xD.
Macadam #11 Macadam
#1 Los hay que se dejan prácticamente su sueldo en un iPhone. Amigos con smi y lucen su iPhone, airpods y el reloj de marras
#26 EISev
#11 muchos lo financian.

Ahora hay una promoción del Santander que "regalan" (financian en renting de 36 meses asociado a una serie de condiciones) un iphone. Las risas van a ser cuando toque devolverlo a los 3 años y se lo haya rajado la pantalla el niño viendo videos de brainrot italiano
Antipalancas21 #21 Antipalancas21
#1 Pues hay muchos gilipollas en España.
Sawyer76 #33 Sawyer76
#21 Si, solo hay que ver el parlamento :calzador:
DaniTC #34 DaniTC
#25 #21 mi hermano. Salario mínimo y se compró el pro. Más de un mes de sueldo.
arturios #24 arturios
#1 Pero si no te compras uno que sea cinco veces tu sueldo es que eres un pringao :troll:

Y así nos va.
#25 sliana
#1 medio sueldo? He visto gente meter más de lo que cobra para tener el iPhone, y faltar al trabajo para comprarlo haciendo cola.
Olepoint #28 Olepoint *
#1 Eso es ampliable a definir como gilipollas, que no insultar, a todos aquellos que se gastan un pastón en algo que no necesitan.

Veo gente con un 4x4/SUV para ir a colegio y a la compra, comprarse un Mac para navegar y escribir en las redes, un iphone para lo mismo que hace cualquier otro móvil de 100€, una cámara de fotos semi-profesional para hacer fotos en modo automático, etc....

En fin, la lista sería interminable....

PD. Escribo esto desde un humilde Acer Chromebook con 4Gb ram…   » ver todo el comentario
cenutrios_unidos #29 cenutrios_unidos
#1 Es más, hay gente que lo financia...
obmultimedia #38 obmultimedia
#1 La gente que se gasta cada año en comprarse un nuevo iphone es directamente subnormal.
Yo aqui aun tirando con un POCO F3 cuando ya va a salir el POCO F8 por menos de 800€
#19 poxemita
Me parece indignante que no esté Zetta en esa comparativa.
Autarca #30 Autarca
Alguien se acuerda de cuando los regalaban con los planes telefónicos????
Feindesland #32 Feindesland
#30 Si. Aún tengo uno de esos, creo.
DaniTC #36 DaniTC *
#30 aún los regalan. No ha cambiado nada.

o2online.es/fibra-movil-tv/tarifas-dispositivos/
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo *
Los teléfonos de alta gama siempre han sido un lujo, con un precio con un margen elevado con la intención de hacerlos exclusivos
Mark_ #4 Mark_ *
299 euros me costó un Oppo con una batería que me cubre todo el día con uso potente; una buena cámara, interfaz ágil y buena memoria.

Quién se quiera gastar más de esa cantidad en un móvil normal y corriente sabrá, pero que venga lloradito de la tienda al menos.
SMaSeR #9 SMaSeR
#4 Es que yo la única excusa factible que veo para dejarse esa pasta es que uses la cámara profesionalmente xD. Y aun así te tildaría de gilipollas porque hay cámaras mucho mejores y mas baratas que el Iphone ultimo modelo.
Mark_ #14 Mark_
#9 totalmente de acuerdo. Y hay buenos teléfonos por 600/700 euros (se me ocurren Xiaomi's de alta gama) que tienen unas cámaras increíbles.

El que se compra un iPhone es porque quiere uno, no porque necesite un teléfono.
arturios #27 arturios
#14 [off topic] Me pregunto ¿qué se puede hacer con iPhone que no se pueda hacer con un android y viceversa? y para un uso fuera de videojuegos, ¿qué se puede hacer con un gama muy alta que no se pueda hacer con un móvil de gama media o incluso baja? [/off topic]
#37 parladoiro
#27 el control ocular, la transcripción continúa, el emergencia SOS vía satélite que ya está bajando de gama(no es algo caro) y otras configuraciones por satélite.
#39 Borgiano
Se va a llenar esto de cuñaos ejpertos en móviles baratos que hacen más cosas que el aifon ese.
#35 Ninethousand *
Para mí, tanto o más importante que el coste inicial, es el tiempo que conservamos los teléfonos.

Mi último ha durado más de 6 años, y no es que yo haya hecho nada especial para ello, es un hito asequible para la mayoría creo yo. Para el actual elegí uno con prestaciones algo peores que otros en el mismo rango de precios, pero si todo va bien puede que llegue hasta los 8 o los 10, ya que es fácil de abrir y cambiar piezas individualmente.

También entiendo que si alguien necesita las más altas…   » ver todo el comentario
