Así se ha convertido en un lujo la compra de un teléfono: del 40 a casi el 60% del salario

DatosRTVE analiza la evolución del precio de las cuatro marcas de móviles más vendidas en España y cuánto tienen que gastar los españoles de su sueldo para comprarlo. Desde que el primer teléfono inteligente llegó a nuestras manos, la vida nunca volvió a ser la misma. En 2008 llegaba a España el primero, el iPhone, de la mano de Apple. Steve Jobs, el entonces cerebro de la compañía, nos inoculó la necesidad de poner en nuestras vidas ese aparato que se ha revelado como prácticamente una extensión imprescindible de nuestro cuerpo y un objeto....
Pero el mío es más viejo. Ya lo tenía en la pandemia, y aquí sigue.
Si dedicasen todo ese dinero y esfuerzo a realmente proteger y abogar por la clase en la que se encuentran, otro gallo cantaría. Pero prefieren llenarle los bolsillos a los gordos hijosdeputa de silicon valley.
Ahora hay una promoción del Santander que "regalan" (financian en renting de 36 meses asociado a una serie de condiciones) un iphone. Las risas van a ser cuando toque devolverlo a los 3 años y se lo haya rajado la pantalla el niño viendo videos de brainrot italiano
Y así nos va.
Veo gente con un 4x4/SUV para ir a colegio y a la compra, comprarse un Mac para navegar y escribir en las redes, un iphone para lo mismo que hace cualquier otro móvil de 100€, una cámara de fotos semi-profesional para hacer fotos en modo automático, etc....
En fin, la lista sería interminable....
PD. Escribo esto desde un humilde Acer Chromebook con 4Gb ram… » ver todo el comentario
Yo aqui aun tirando con un POCO F3 cuando ya va a salir el POCO F8 por menos de 800€
o2online.es/fibra-movil-tv/tarifas-dispositivos/
Quién se quiera gastar más de esa cantidad en un móvil normal y corriente sabrá, pero que venga lloradito de la tienda al menos.
El que se compra un iPhone es porque quiere uno, no porque necesite un teléfono.
Mi último ha durado más de 6 años, y no es que yo haya hecho nada especial para ello, es un hito asequible para la mayoría creo yo. Para el actual elegí uno con prestaciones algo peores que otros en el mismo rango de precios, pero si todo va bien puede que llegue hasta los 8 o los 10, ya que es fácil de abrir y cambiar piezas individualmente.
También entiendo que si alguien necesita las más altas… » ver todo el comentario