Así se ha convertido en un lujo la compra de un teléfono: del 40 a casi el 60% del salario

DatosRTVE analiza la evolución del precio de las cuatro marcas de móviles más vendidas en España y cuánto tienen que gastar los españoles de su sueldo para comprarlo. Desde que el primer teléfono inteligente llegó a nuestras manos, la vida nunca volvió a ser la misma. En 2008 llegaba a España el primero, el iPhone, de la mano de Apple. Steve Jobs, el entonces cerebro de la compañía, nos inoculó la necesidad de poner en nuestras vidas ese aparato que se ha revelado como prácticamente una extensión imprescindible de nuestro cuerpo y un objeto....