5

80
clics
Arturo Pérez-Reverte la lía en las redes con un tuit sobre guardias pretorianas que asesinan a emperadores soberbios
"En la antigua Roma, cuando un emperador enloquecía de soberbia y crueldad, a veces su propia guardia pretoriana lo asesinaba".
etiquetas:
golpismo
reverte
actualidad
actualidad
#3
MiguelDeUnamano
En las irreductibles aldeas galas, cuando el bardo enloquecía de soberbia, a veces sus propios vecinos lo ataban a un árbol y lo dejaban sin cenar. A menudo el silencio era mejor que su ruido. Y eso era un alivio para todos, aunque fuese temporal.
12
K
131
#6
ElPerroDeLosCinco
#3
2
K
40
#5
ehizabai
Cuando el emperador "
enloquecía de soberbia y crueldad
", o cuando dejaba de pagar los sobornos, o cuando otro ofrecía más pasta por el puesto, o cuando el jefe quería ser emperador...
4
K
65
#4
Yuiop
El que pueda facher que facha.
5
K
64
#9
Suleiman
Otra meada fuera de tiesto del ídolo de los ultras...
3
K
42
#11
Shoemaker
*
#9
más bien la enésima meada fuera del tiesto de diario público. Cómo será la cosa que ni siquiera ellos se atrevan a afirmarlo, sabiendo que les caerá una demanda, y dice "Entre las teorías más repetidas están las que creen que se refiere a Pedro Sánchez"
El hecho de que todos los infraseres de menéame ya estén apareciendo por aquí a demostrar su retraso mental, me da la razón
1
K
15
#14
muerola
#9
para que este pavo sea tu ídolo hay que tener unas tragaderas ...
1
K
19
#1
YSiguesLeyendo
Entre las teorías más repetidas están las que creen que se refiere a Pedro Sánchez. No sabemos de dónde puede salir algo así. Ni que Pérez-Reverte le tenga algún tipo de ojeriza o en el pasado le haya llamado "pistolero implacable", "profundamente amoral" o haya asegurado que "no tiene escrúpulos" y que "vendería a su madre". Para nada, para nada.
1
K
25
#8
nitsuga.blisset
#1
Pero no le llames facha, que se pone como Alatriste.
2
K
31
#10
Supercinexin
Se refiere a Trump.
0
K
20
#12
ChatGPT
Y a los bocachancla agitadores? No les pasaba nada?
1
K
20
#2
Variable
Eso que dice Pérez-Reverte, que fijo está escrito pensando en PerroSanxe veo más fácil que le ocurra a Trumpo. La está liando tanto que está perjudicando a sus amos.
1
K
19
#13
uyquefrio
Lo que diga el plagiador de los episodios nacionales tiene la misma relevancia que la mierda de perro que acabo de pisar.
0
K
12
#7
sliana
Y que pasa, que no tiene huevos para hacer lo que pide?
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
El hecho de que todos los infraseres de menéame ya estén apareciendo por aquí a demostrar su retraso mental, me da la razón