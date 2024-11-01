edición general
Arturo Pérez-Reverte la lía en las redes con un tuit sobre guardias pretorianas que asesinan a emperadores soberbios

"En la antigua Roma, cuando un emperador enloquecía de soberbia y crueldad, a veces su propia guardia pretoriana lo asesinaba".

MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
En las irreductibles aldeas galas, cuando el bardo enloquecía de soberbia, a veces sus propios vecinos lo ataban a un árbol y lo dejaban sin cenar. A menudo el silencio era mejor que su ruido. Y eso era un alivio para todos, aunque fuese temporal.

xD xD xD
12 K 131
ehizabai #5 ehizabai
Cuando el emperador "enloquecía de soberbia y crueldad", o cuando dejaba de pagar los sobornos, o cuando otro ofrecía más pasta por el puesto, o cuando el jefe quería ser emperador...
4 K 65
Yuiop #4 Yuiop
El que pueda facher que facha.
5 K 64
#9 Suleiman
Otra meada fuera de tiesto del ídolo de los ultras...
3 K 42
#11 Shoemaker *
#9 más bien la enésima meada fuera del tiesto de diario público. Cómo será la cosa que ni siquiera ellos se atrevan a afirmarlo, sabiendo que les caerá una demanda, y dice "Entre las teorías más repetidas están las que creen que se refiere a Pedro Sánchez"

El hecho de que todos los infraseres de menéame ya estén apareciendo por aquí a demostrar su retraso mental, me da la razón
1 K 15
#14 muerola
#9 para que este pavo sea tu ídolo hay que tener unas tragaderas ...
1 K 19
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Entre las teorías más repetidas están las que creen que se refiere a Pedro Sánchez. No sabemos de dónde puede salir algo así. Ni que Pérez-Reverte le tenga algún tipo de ojeriza o en el pasado le haya llamado "pistolero implacable", "profundamente amoral" o haya asegurado que "no tiene escrúpulos" y que "vendería a su madre". Para nada, para nada.
1 K 25
nitsuga.blisset #8 nitsuga.blisset
#1 Pero no le llames facha, que se pone como Alatriste.
2 K 31
Supercinexin #10 Supercinexin
Se refiere a Trump.
0 K 20
ChatGPT #12 ChatGPT
Y a los bocachancla agitadores? No les pasaba nada?
1 K 20
Variable #2 Variable
Eso que dice Pérez-Reverte, que fijo está escrito pensando en PerroSanxe veo más fácil que le ocurra a Trumpo. La está liando tanto que está perjudicando a sus amos.
1 K 19
uyquefrio #13 uyquefrio
Lo que diga el plagiador de los episodios nacionales tiene la misma relevancia que la mierda de perro que acabo de pisar.
0 K 12
#7 sliana
Y que pasa, que no tiene huevos para hacer lo que pide?
0 K 7

