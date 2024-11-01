Aquí circulan cientos de conductores chivatos que llevan radares en sus propios coches

Hay 400 radares móviles en Francia instalados en el interior de vehículos que multan mientras el coche circula. Según el departamento de Seguridad Vial francés, los radares “funcionan perfectamente”, incluso a la velocidad máxima autorizada en la vía. Desde 2024, más de la mitad de estos radares móviles están instalados sobre coches particulares. cualquier conductor que lo solicite puede llevar un radar colocado en el salpicadero e ir multando a sus vecinos mientras circula por carretera.
Cuantas más multas mejor es el mundo, sobre todo en España que no aprendemos si no nos tocan el bolsillo.
#1 Privatización de los radares. En esto se resume todo.
Que un servicio lo gestione una empresa privada no significa que el servicio sea privado.
Realmente, la inmensa mayoría de servicios públicos los implementan empresas privadas.
Voto errónea.
Incluso se podría dar un porcentaje de lo recaudado.
Se me ocurren maldades como escoltar coches caros o furgonetas de reparto, para asegurarse de que no se les embala sin querer.
Qué putada comprarte un Ferrari y que siempre tengas a alguien detrás asegurándose de que no corras con él
Y va a tener razón...!