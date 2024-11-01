edición general
9 meneos
66 clics
Aquí circulan cientos de conductores chivatos que llevan radares en sus propios coches

Aquí circulan cientos de conductores chivatos que llevan radares en sus propios coches

Hay 400 radares móviles en Francia instalados en el interior de vehículos que multan mientras el coche circula. Según el departamento de Seguridad Vial francés, los radares “funcionan perfectamente”, incluso a la velocidad máxima autorizada en la vía. Desde 2024, más de la mitad de estos radares móviles están instalados sobre coches particulares. cualquier conductor que lo solicite puede llevar un radar colocado en el salpicadero e ir multando a sus vecinos mientras circula por carretera.

| etiquetas: conductor , chivato , radar , salpicadero , francia
8 1 1 K 74 actualidad
19 comentarios
8 1 1 K 74 actualidad
#3 Abril_2025
Buf, yo no solo lo llevaría sino que iría a hacer rondas en horas punta para ir pillando gente.

Cuantas más multas mejor es el mundo, sobre todo en España que no aprendemos si no nos tocan el bolsillo.
2 K 25
Doisneau #5 Doisneau *
#3 El dia que haya radares acusticos me apunto a lo de patrullar. Que yo sepa en Francia ya los hay, no se por que no los ponen en España, se forran y los ciudadanos estamos mas tranquilos.
2 K 27
#13 Acabose
#3 #5 ¿También os gustaría "trabajar" de antidisturbios y poder machacar a los demás.
2 K -11
#16 Abril_2025 *
#13 No particularmente
0 K 11
#17 Guarrior
#13 ah! Que para tí correr a 180 en una carretera de 100 es equivalente a manifestarte por la libertad de expresión.
0 K 9
Doisneau #19 Doisneau
#13 No. Pero segun donde vivas la contaminacion acustica puede hacer de tu vida una putisima mierda. Se llama empatia, no ganas de repartir porrazos, que no entiendo ni como cojones has llegado a esa asociacion mental.
0 K 11
javibaz #1 javibaz
País de chivatos.
1 K 23
mandelbr0t #6 mandelbr0t *
La solicitud para formar parte de este equipo de conductores civiles se realiza a través de una de las empresas privadas a las que el Gobierno francés ha concedido la gestión de estos radares.

#1 Privatización de los radares. En esto se resume todo.
2 K 26
cosmonauta #11 cosmonauta
#6 ¿Crees que en España el radar lo instala un guardia civil?

Que un servicio lo gestione una empresa privada no significa que el servicio sea privado.

Realmente, la inmensa mayoría de servicios públicos los implementan empresas privadas.
1 K 22
HAL9K #4 HAL9K
"Los radares móviles son una parte importante de cualquier gobierno para detectar los excesos de velocidad en carretera. En España, por ejemplo, estos aparatos se instalan en vehículos aparcados en un lado de la carretera o sobre soportes. Pero distinto es el caso de Francia, que pueden multar con el coche en movimiento."

Voto errónea.
1 K 17
Uge1966 #8 Uge1966
#4 ¿El motivo de la "erroniedad"?
0 K 11
HAL9K #12 HAL9K
#8 Que en España te multa hasta el helicóptero con radar en movimiento.
0 K 10
Uge1966 #15 Uge1966
#12 ¿Y eso que tiene que ver con la noticia? La noticia es que en Francia, conductores particulares llevan radares para multar al resto de conductores. ¿Eso es erróneo porque en España multa un helicóptero de la Guardia Civil? ¿Aprobaste "lengua y literatura" o es que estás con la resaca de ayer sábado?
0 K 11
Gry #18 Gry
¿Pagan comisión o lo hacen por amor al arte?
0 K 16
#7 drstrangelove
Bueno, es una manera de tener ocupada a la gente. Mejor eso que tenerlos en el paro.
1 K 14
Fran_Ramos #2 Fran_Ramos
bueno mas o menos como se hizo en vichy con los judios...
1 K 13
DrEvil #9 DrEvil
Cuantas veces habría deseado poder multar a algún bárbaro que me he cruzado conduciendo.
Incluso se podría dar un porcentaje de lo recaudado.

Se me ocurren maldades como escoltar coches caros o furgonetas de reparto, para asegurarse de que no se les embala sin querer.
Qué putada comprarte un Ferrari y que siempre tengas a alguien detrás asegurándose de que no corras con él :troll:
1 K 12
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
Ya lo dice Gomez-Jurado.
Y va a tener razón...!
0 K 8
Oestrimnio #14 Oestrimnio
En España esos particulares tendrían que tener muy poco cariño a sus coches particulares.
:troll:
0 K 7

menéame