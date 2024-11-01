Aquí circulan cientos de conductores chivatos que llevan radares en sus propios coches

Hay 400 radares móviles en Francia instalados en el interior de vehículos que multan mientras el coche circula. Según el departamento de Seguridad Vial francés, los radares “funcionan perfectamente”, incluso a la velocidad máxima autorizada en la vía. Desde 2024, más de la mitad de estos radares móviles están instalados sobre coches particulares. cualquier conductor que lo solicite puede llevar un radar colocado en el salpicadero e ir multando a sus vecinos mientras circula por carretera.