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Apresados, drogados y sin dinero: así es cómo el convoy del oro ucraniano fue retenido por Hungría

Apresados, drogados y sin dinero: así es cómo el convoy del oro ucraniano fue retenido por Hungría

Más de 70 millones de euros en efectivo y oro de la Caja de Ahorros de Ucrania permanecen incautados en Hungría, mientras surgen por primera vez los detalles sobre cómo el convoy de Kiev fue detenido e interrogado por las autoridades húngaras.

| etiquetas: furgón oro , detención , hungría
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
tul #1 tul
el payaso sangriento esta robandose todo lo que no esta con clavos
9 K 82
#8 mstk
#1 Y yo que creía que Orban te caía bien. Se nota que en las próximas elecciones lo largan.
1 K -2
tul #9 tul
#8 normal que lo larguen, se han enterado de que folla con babascal
1 K 34
Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero
Si te lees la noticia, esos fondos se trasladaban desde Austria hacia Ucrania ...
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Supercinexin #5 Supercinexin
Ande andarían esos con el oro... Pues a quedárselo Seleski y sus oligarcas o, peor aún, a regalárselo a EEUU o a UK a cambio de algunas wunderwaffen. Si es que tampoco tienen muchas luces, en realidad.

Mi enhorabuena a las fuerzas del orden húngaras por una excelente acción policial.

Ahora, ese oro debería permanecer en territorio europeo bajo fuerte custodia. Mientras se dirime quién voló el Nord Stream, en caso de que hiciera falta para pagar los daños y perjuicios. Por supuesto, en el caso…   » ver todo el comentario
4 K 35
#6 marcotolo
#5 dudo mucho que regalen nada a nadie,
estos son mas de comprar inodoros de oro y esas cosas necesarias para defenderse
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josde #10 josde
#7 A quien lo robo Ucrania?.
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Tiene pinta a caso aislado.
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Connect #3 Connect
A ver, secuestrar un furgón de 70 millones de euros en efectivo no es algo que se haga en plan !a ver por favor, echese a un lado que les voy a robar toda esa pasta". De todas maneras Ucrania ya sabía de las intenciones de Hungría. Solo que no les creyeron....
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Ysinembargosemueve #7 Ysinembargosemueve
#3 No es Hungría quien robaba ese dinero, es Ucrania, Hungría lo detectó y confiscó,
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menéame