Más de 70 millones de euros en efectivo y oro de la Caja de Ahorros de Ucrania permanecen incautados en Hungría, mientras surgen por primera vez los detalles sobre cómo el convoy de Kiev fue detenido e interrogado por las autoridades húngaras.
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Mi enhorabuena a las fuerzas del orden húngaras por una excelente acción policial.
Ahora, ese oro debería permanecer en territorio europeo bajo fuerte custodia. Mientras se dirime quién voló el Nord Stream, en caso de que hiciera falta para pagar los daños y perjuicios. Por supuesto, en el caso… » ver todo el comentario
estos son mas de comprar inodoros de oro y esas cosas necesarias para defenderse