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Antonio Ayuso, joven de 29 años y propietario de una vivienda en el centro de Madrid, sobre los elevados precios del alquiler: "la propiedad privada no es una ONG"

Antonio Ayuso, joven de 29 años y propietario de una vivienda en el centro de Madrid, sobre los elevados precios del alquiler: "la propiedad privada no es una ONG"

“Intentan que sientas vergüenza de tu patrimonio para que cedas ante el chantaje emocional". Dice estar cargando con la culpa social por tener algo que otros quieren, y que si baja a 600€ por bondad, tendría a 100 personas en la puerta del inmueble peleándose. “Se ha instalado una narrativa peligrosa: que tener propiedad es un pecado y que el propietario es el culpable del sistema fallido. Te llaman ‘explotador’ por pedir el valor de mercado, pero nadie llama ‘miserable’ al Estado por no construir vivienda pública o por freírte a impuestos".

| etiquetas: vivienda , redes sociales , caseros , chantage emocional , redes sociales
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40 comentarios
11 0 4 K 126 Vivienda
Comentarios destacados:      
Apotropeo #2 Apotropeo
Y tiene razón, la propiedad privada no es una ONG.
Y, por eso mismo, en determinadas ocasiones, se ha de suprimir la propiedad privada. Nacionalizar por expropiación.

Llamame comunista después de la linea de puntos..............
15 K 174
DocendoDiscimus #19 DocendoDiscimus
#2 ¡Comunista!

Un abrazo, camarada, yo pienso igual. Es más, yo pienso que deberíamos dividir los tipos de propiedad, englobarlo todo en "propiedad privada" permite justificar muchos abusos.

Por ejemplo:

Propiedad personal: aquella que usas para tu día a día, es decir, desplazamiento, refugio, ocio...

Propiedad privada: aquella que utilizas para obtener réditos. Es decir, viviendas en alquiler, medios de producción, etc.

Así sería más fácil hacer entender a la gente que tiene una vivienda en la que vive (o una segunda y tercera vivienda), que ellos no son el problema (en éste caso concreto de la vivienda, al menos). Vamos, que no se pide que se les expropie a ellos.
5 K 56
Apotropeo #21 Apotropeo
#19 Tienes todo mi apoyo.
Me gusta esa definición de propiedad.
Monta un partido político, ya tienes dos votos el tuyo y el mío.
1 K 12
#20 jfgaliza *
#2 efectivamente, construir más es un sin sentido además de que llega tarde, y la regulación siempre deja huecos que lleva en muchos casos a denuncias que siguen colapsando los juzgados y se resuelven tarde: expropiación forzosa a justiprecio empezando por los grandes arrendatarios, y constitución de una gran empresa nacional de alquiler regulado. Ganamos todos.
1 K 16
taSanás #27 taSanás
#20 "además de que llega tarde, " pues nada, metamos a mas gente en el país, y sigamos retrasándolo más, que no va a empeorar el problema xD
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#33 chavi
#20 Hombre, yo si creo que hay que construir mas, pero con otras condiciones
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taSanás #26 taSanás
#2 oye, que no tenego camiseta para hoy, dame la tuya, que tienes varias!
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ehizabai #40 ehizabai
#26 No, hombre no, que es eso de que te vaya a dar comida porque haya hambruna. Mis almacenes son míos y tu a morirte de hambre. Es el mercado, amigo.
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Enésimo_strike #37 Enésimo_strike
#2 si expropias tienes que pagar un justiprecio, y aún así seguirías con un número escaso de viviendas para la cantidad de población existente. Ese dinero estaría mucho mejor invertido en vivienda pública, de largo.
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Supercinexin #1 Supercinexin
“Se ha instalado una narrativa peligrosa: que tener propiedad es un pecado y que el propietario es el culpable del sistema fallido. Te llaman ‘explotador’ por pedir el valor de mercado, pero nadie llama ‘miserable’ al Estado por no construir vivienda pública o por freírte a impuestos"

Afirmativo, correcto. Sí a todo. Aceptar, aceptar, aceptar.
2 K 41
#6 tropezon
#1 Hombre, a todo... todo.

Habla de que le frien a impuestos, y eso es muy matizable.
Pagar impuestos no es lo mismo que le frian a impuestos
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Findeton #23 Findeton
#6 A ti te parecerán pocos impuestos, a él no.
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#32 tropezon
#23 coincido en un 120% contigo en la literalidad de tu comentario
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#31 chavi
#6 Y menos las rentas inmobiliarias que pagan mucho menos que las del trabajo
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obmultimedia #36 obmultimedia
#1 El estado por mucho que proponga constriuir vivienda publica las competencias las tienen las CCAA que son las que tienen que ejecutarlas y no estan por la labor.
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neiviMuubs #4 neiviMuubs
En la noticia llaman, y dos veces, adolescente al tal Antonio que tiene 29 años... ¿adolescente con 29 años? ?(
4 K 37
geralt_ #8 geralt_
#4 Es que con 28 es niño.
1 K 23
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#4 Porque seguirá viviendo de la paga de sus padres.
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EldelaPepi #11 EldelaPepi
#4
Es correcto.

Este bicho adolece de moral y empatía.
3 K 36
josde #13 josde
#4 Es una noticia de marca, periódico que ya no es ni deportivo.
1 K 28
nilien #17 nilien
#4 Probablemente no han revisado lo que ha vomitado la IA de turno, que está usando "adolescente" como sinónimo de joven...
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Huaso #10 Huaso
Vaya publireportaje guapo
2 K 28
The_Ignorator #24 The_Ignorator
#10 No sé si votar "Irrelevante", "sensacionalista" o "spam"
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
pero nadie llama ‘miserable’ al Estado por no construir vivienda pública o por freírte a impuestos"
¿Qué nadie critica al estado por no construir vivienda o por los impuestos? ¿Pero este que fuma, si toda la narrativa política predominante desde los años 80 es que se pagan demasiados impuestos? xD xD
2 K 23
powernergia #18 powernergia
Obviamente él no tiene la culpa.

Lo de "freirte a impuestos", de verdad, forma parte de la solución.
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fofito #15 fofito
Tener propiedades no es pecado,pecado puede ser lo que hagas con esas propiedades.
Si lo que haces es negativo para la sociedad,no te extrañe que esta te señale y te haga sentir culpable.


Y sí,eres un rentista que se escusa en la "Ley del mercado" para explotar a la gente .
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taSanás #29 taSanás
#15 tener propiedades no es negativo para la sociedad, Lo negativo es que no haya más propiedades y el precio de las que hay se dispare...
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#14 jfgaliza *
irrelevante los lloros de un señor de 29 años que ha tenido la suerte de nacer en la familia correcta, y vivir del trabajo de sus padres y ahora del de sus inquilinos.
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#5 DenisseJoel
Que un pequeño propietario sea gilipollas no implica que el sistema sea bueno.
Quienes dirigen el mundo (ultrarricos y genocidas) están encantados de ver cómo la gente se pelea con estos pringados.
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pepel #12 pepel
Pues en Alicante le han jodido el discurso de la Vivienda Pública.
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Format_C #3 Format_C
La medida no es topar el alquilar, es topar al inquilino, la unidad familiar (sea 1, 2 o lo que sea) no debería poder alquilar nada que supere 1/3 de sus ingresos mensuales, por ley.

Así el propietario puede pedir 1000 2000 o lo que crea conveniente y solo podrán optar inquilinos con liquidez.

Así se reduce la demanda de pisos de mierda a 1500 al mes
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taSanás #28 taSanás
#3 ese "topado" ya lo hacen los seguros de alquiler privados, quizá no en ese ratio, pero lo hacen (ese ratio es arbitrario, a ti te parece correcto, a otros le parecería otro ratio diferente)
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makinavaja #39 makinavaja
Antonio Ayuso.... ¿de que me suena el apellido?¿de algúna familia que también tiene pisos? :-D :-D
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#30 chavi
Tendri a 100 candidato que podrian permitirselo y le alquilaria a 1.

Asi tendrá 1 o 2 candidatos que dicen que pueden permitirselo y luego vienen encima los lloros.

Y la culpa es del Perro Xanxe
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Ishkar #16 Ishkar *
Sólo diré:
Constitución Española Artículo 128:
- Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
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#22 endy *
#16 riqueza del país serán más bien los recursos naturales porque entonces ya puedes empezar a donar tu sueldo xD
De todas formas hacen caso a la constitución cuando les conviene porque hay empresas eléctricas aprovechándose de los recursos naturales o empresas gestionando el agua y eso nunca cambia
1 K 21
#25 VFR
#16
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
1 K 23
Dene #34 Dene
#16 pero toda toda, eh?? No solo la que le interese a uno
0 K 12
#38 audrey2012 *
Es increíble como la expansión del capitalismo ha fomentado y normalizado ciertos discursos. El principal de ellos el individualismo y el yo primero. Que lleva a una retórica que asume que el parecerse a una ONG (entendiendo esto como el actuar de una forma que promueva y facilite el bienestar social) es algo malo. El sistema legitima imponer los intereses propios frente a los demás y está moldeando el sistema de valores para dar cabida a ello. Y ahí tienes a personas justificando la…   » ver todo el comentario
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#35 UserNotFound_164
La propiedad pública no se vende
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menéame