Antonio Ayuso, joven de 29 años y propietario de una vivienda en el centro de Madrid, sobre los elevados precios del alquiler: "la propiedad privada no es una ONG"

“Intentan que sientas vergüenza de tu patrimonio para que cedas ante el chantaje emocional". Dice estar cargando con la culpa social por tener algo que otros quieren, y que si baja a 600€ por bondad, tendría a 100 personas en la puerta del inmueble peleándose. “Se ha instalado una narrativa peligrosa: que tener propiedad es un pecado y que el propietario es el culpable del sistema fallido. Te llaman ‘explotador’ por pedir el valor de mercado, pero nadie llama ‘miserable’ al Estado por no construir vivienda pública o por freírte a impuestos".
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Y, por eso mismo, en determinadas ocasiones, se ha de suprimir la propiedad privada. Nacionalizar por expropiación.
Llamame comunista después de la linea de puntos..............
Un abrazo, camarada, yo pienso igual. Es más, yo pienso que deberíamos dividir los tipos de propiedad, englobarlo todo en "propiedad privada" permite justificar muchos abusos.
Por ejemplo:
Propiedad personal: aquella que usas para tu día a día, es decir, desplazamiento, refugio, ocio...
Propiedad privada: aquella que utilizas para obtener réditos. Es decir, viviendas en alquiler, medios de producción, etc.
Así sería más fácil hacer entender a la gente que tiene una vivienda en la que vive (o una segunda y tercera vivienda), que ellos no son el problema (en éste caso concreto de la vivienda, al menos). Vamos, que no se pide que se les expropie a ellos.
Me gusta esa definición de propiedad.
Monta un partido político, ya tienes dos votos el tuyo y el mío.
Afirmativo, correcto. Sí a todo. Aceptar, aceptar, aceptar.
Habla de que le frien a impuestos, y eso es muy matizable.
Pagar impuestos no es lo mismo que le frian a impuestos
Es correcto.
Este bicho adolece de moral y empatía.
¿Qué nadie critica al estado por no construir vivienda o por los impuestos? ¿Pero este que fuma, si toda la narrativa política predominante desde los años 80 es que se pagan demasiados impuestos?
Lo de "freirte a impuestos", de verdad, forma parte de la solución.
Si lo que haces es negativo para la sociedad,no te extrañe que esta te señale y te haga sentir culpable.
Y sí,eres un rentista que se escusa en la "Ley del mercado" para explotar a la gente .
Quienes dirigen el mundo (ultrarricos y genocidas) están encantados de ver cómo la gente se pelea con estos pringados.
Así el propietario puede pedir 1000 2000 o lo que crea conveniente y solo podrán optar inquilinos con liquidez.
Así se reduce la demanda de pisos de mierda a 1500 al mes
Asi tendrá 1 o 2 candidatos que dicen que pueden permitirselo y luego vienen encima los lloros.
Y la culpa es del Perro Xanxe
Constitución Española Artículo 128:
- Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
De todas formas hacen caso a la constitución cuando les conviene porque hay empresas eléctricas aprovechándose de los recursos naturales o empresas gestionando el agua y eso nunca cambia
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.