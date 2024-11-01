“Antes, con una licenciatura, te colocabas. Ahora, necesitas 27 másteres para acceder a un trabajo precario"

La escena es sencilla y por eso se vuelve viral. Una “desconocida” contrapone dos épocas con una frase que duele porque suena verosímil: “antes, con una licenciatura, te colocabas; ahora necesitas 27 másteres de dudosa calidad”. Su relato no pretende ser un informe estadístico. Es un parte médico. Y el diagnóstico que sugiere —la sensación constante de “no llego”— encaja con los datos duros que rodean a la juventud: emancipación tardía, sobrecualificación, temporalidad y un alquiler que ha dejado de ser etapa puente para convertirse en destino.