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“Antes, con una licenciatura, te colocabas. Ahora, necesitas 27 másteres para acceder a un trabajo precario"

La escena es sencilla y por eso se vuelve viral. Una “desconocida” contrapone dos épocas con una frase que duele porque suena verosímil: “antes, con una licenciatura, te colocabas; ahora necesitas 27 másteres de dudosa calidad”. Su relato no pretende ser un informe estadístico. Es un parte médico. Y el diagnóstico que sugiere —la sensación constante de “no llego”— encaja con los datos duros que rodean a la juventud: emancipación tardía, sobrecualificación, temporalidad y un alquiler que ha dejado de ser etapa puente para convertirse en destino.

| etiquetas: educación , licenciatura , trabajo , precariedad
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31 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Mesopotámico
No es lo mismo estudiar relaciones laborales o trabajo social, que una ingeniería o fontaneria
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#5 NO86
#1 En la última rave que estuve en un momento dado había tres licenciados en Trabajo Social hablando de sus trabajos (coser bolsos, servir cafés, reponer en súper) y del próximo máster que se iban a hacer dos de ellos.
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#12 soberao
#7 "Mientras que en otros paises de centro y norte de europa tener un doctorado incluso te puede hacer ganar 15k-20k mas al año, en España hasta te penaliza... "
Eso si eres nativo, porque los partidos nazis han subido como la espuma y por mucho doctorado que tengas, si eres inmigrante, de España en Alemania vamos, te verás en la misma situación que los trabajadores sociales que cuenta #5
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#16 MetalAgm
#12 Estamos hablando de nativos claro...

Yo cuando hablo hablo de nativo español en España vs nativo Aleman/Sueco/Noruego/Neerlandes/etc en Alemania/Suecia/Noruega/Paises Bajos/etc...
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#19 soberao
#16 Claro pero muchas veces se habla de que en el extranjero se valoran los estudios cuando en realidad cuando emigras tienes los mismos problemas que otros emigrantes aunque tengas estudios. Tienes que ser muy bueno en tu campo y llegar con contrato de una universidad o una multinacional potente para no tener esos problemas de precariedad e inseguridad laboral que es el día a día del inmigrante.
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#22 MetalAgm
#19 Pero es que no estamos hablando de inmigrantes... estamos hablando de españoles licenciados/ingenieros/lo que sea intentando encontrar trabajos en España vs alemanes/suecos/noruegos/holandeses/etc encontrando trabajos en sus respectivos paises...

España siempre ha sido la mierda empresaurial en todas las epocas, solo que ahora ya van a cara descubierta y ni se cortan en ofrecer mierda aunque tengas los 27 masters que dice la de la noticia... Antes, no es que pagaran a nivel de europa, pero…   » ver todo el comentario
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#25 soberao *
#22 Es que esos 27 masters son para sacar el dinero a tus padres no son una formación concreta, sino que es un complemento. Muchas veces bajo el mismo nombre de "master" se esconden distintas formaciones con distintos niveles y tiempo, esto contribuye a que no se valoren porque son una amalgama que solo dice que has estudiado y no has estado en casa, pero poco más.
Luego está también el problema de que un estudio te da una formación pero no un trabajo. Puedes estudiar para rey pero no por eso vas a encontrar trabajo de rey.
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#14 tropezon *
#5 Antes (en mi época) en esa rave hubieras tenido a los ferrallas diciendo que mañana se iban a la obra sin dormir, a levantarse sus 3000 pavos a base de echar horas.

Quizás parte del problema está en que esos trabajos de mierda en los oficios no atraen a los jóvenes, porque están igual de mal pagados que los que comentas (aunque a lo mejor tienen un mejor futuro de especialización, a costa de una peor salud laboral)
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#7 MetalAgm
#1 En España practicamente da igual: es un pais que no valora estudios y por muy ingeniero, quimico, fisico, biologo, matematico,etc que seas, primero encuentra trabajo en el escasisimo sector industrial, I+D, etc de España... y luego, que te pagen bien... que estamos a la cola de europa. Mientras que en otros paises de centro y norte de europa tener un doctorado incluso te puede hacer ganar 15k-20k mas al año, en España hasta te penaliza...
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TerretaPower #20 TerretaPower
#7 hace ya 15 años que terminé la carrera, una ingeniería, y si bien no creo que ninguno de mis compañeros se hayan forrado, todos con los que mantengo el contacto trabajamos como ingenieros y tenemos unas vidas relativamente confortables. Y ojo fuimos la generación que salió al mercado laboral entre 2010 y 2015... Esto no es conformismo, es nuestra realidad, y por supuesto que no hay derecho a los bajos salarios sobre todo al inicio de las carreras profesionales.

Además y solo como añadido, trabajar en el sector industrial no te fuerza a vivir en grandes ciudades con el ahorro que ello conlleva. La industria está en la periferia.
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#24 MetalAgm
#20 Yo tambien termine la ingenieria informatica hace 15 años mas o menos, y los salarios que ofrecian en aquella epoca eran de risa... 15k€ por ingeniero superior en informatica por que es que "no tenias experiencia".... vi ofertas que pedian 5 años de experiencia en Android, cuando Android solo llevaba 3 años en el mercado, para pagar encima 22k€... una vez, discutiendo con una pava de estas de reclutamiento de ofertas, cabreadisimo la dije que si estabamos en Europa o en Africa…   » ver todo el comentario
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ochoceros #28 ochoceros
#1 Donde mejor te colocas es en Bellas Artes, las mejores salidas en Enfermería, pero si lo que se busca es trabajar lo suyo es la fontanería.
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pitercio #31 pitercio *
#1 puesto digo una cosa es perfectamente compatible una licenciatura en Filología con albañilería, fontanería y electricidad. Y aunque no te paguen por ello, te vas a poder ahorrar mucha pasta a lo largo de la vida.
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DocendoDiscimus #3 DocendoDiscimus
Cuando estudiaba en la Universidad mi licenciatura, participé en la lucha contra Boloña. Ya señalábamos esto, y efectivamente, la muchacha tiene razón.

Una licenciatura tenía más valor no sólo por ser 60 créditos más, sino porque las asignaturas estaban relacionadas con la misma. En el grado, quitaron 60 créditos y metieron asignaturas en primero que parecían propias de bachillerato, bajando mucho los contenidos.

Luego tenías que completar con un máster carísimo. Yo hice el de educación, que sustituía al CAP. Costaba 8 veces más, duraba un curso entero en lugar de unos meses, y la mayoría de la materia era PURA paja. Una mierdaca, básicamente.
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#17 soberao *
#3 Los masters son para sacar dinero a los padres, para que el niño y la niña estén estudiando en vez de estar en casa en el sofá, pero la realidad es que no sirven para nada e incluso muchas veces penaliza ponerlos en el currículo porque muestra que no has tenido experiencia laboral, solo has estudiado.
Una familia normal no puede costear los estudios de tercer grado pero sí puede costear estos masters de postgrado. Pero en terminos prácticos no sirven de mucho y menos en el extranjero que no tienen este sistema y que no te los van a poder convalidar por lo equivalente en ese país donde te mudaste.
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jonolulu #4 jonolulu
El problema no son los estudios, el problema es que cada vez hay más trabajos de mierda o mal pagados
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#6 Pitchford
#4 Hay también trabajos de mierda, como fontanería, que son de los mejor pagados, para compensar..:roll:
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#9 Grahml *
¿Antes cuando?

El siglo pasado sería, y ni así, que las crisis de los 80 y 90, tela marinera también.

Que la que sale en el vídeo pregunte a sus padres si tiene razón o no. Que estamos hablando de un país que llegó al 27% de paro hace 15 años.
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#13 MetalAgm
#9 En España nunca ha sido pais de grandes sueldos... pero dentro de la mierda, hace 40 años, en los 80 y 90 tener una carrera te hacia ganar mucho mas que la media... no a nivel de europa claro, pero si para conseguir una buena casa en una buena zona... hoy en dia, practicamente tener estudios superiores y no tenerlos esta tan tan a la par en sueldos, que practicamente cada vez compensa menos tirarte años estudiando una carrera para ganar 200€ al mes mas que alguien que a los 16 años se puso a trabajar y no quiso tirarse hasta los 24 estudiando carrera + master o hasta los 30 con el doctorado...
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craigvalen #15 craigvalen
#9 Jaja mi comentario empezaba con el mismo "Antes cuando?"

Acabé en 2010 la Licenciatura, y ya era así.
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Ransa #21 Ransa
Antes con una licenciatura te colocabas regular, dependiendo de qué estudiaste. Todos recordamos los años posteriores a 2010,
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#2 NO86
Y luego en muchas ciudades se dan de hostias por encontrar fontaneros, instaladores de AA, electricistas, técnicos de electrodomésticos...
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#11 tropezon
#2 Con la crisis del ladrillo se bajaron los sueldos de los trabajadores hasta lo indecible y los que aguantaron fue porque no tenían donde irse, muchos ya con una edad y cargas familiares que les impedían correr el riesgo de aventurarse en otra cosa.

Así que se fueron muchos jóvenes, y no entraron en la siguiente década porque no había faena para más.
Ahora se jubilaron un montón de gente (y más que lo van a seguir haciendo) y no hay profesionales formados de los que tirar.

Ah, y a los que contratan los quieren como aprendices, cobrando como tal. Con lo cual tampoco hay ostias por entrar.
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hazardum #18 hazardum
En la edad de nuestros padres, cuando solo los ricos podian estudiar, tener una carrera era sinónimo de clase, y obviamente ibas a tener cierto status, por eso una generacion de padres se obsesiono con que sus hijos estudiaran una carrera, lo que provocó que en los siguientes baby booms hubiera demasiados universitarios en general y por lo tanto terminar sus estudios no garantizara nada.
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#27 MetalAgm
#18 De hecho, Marhuenda hace años ya dejó caer en una de sus intervenciones en la tele que eso les jodia mucho a los ricos, el que tanta gente estudiara carreras y les quitara los puestos de privilegio a los hijos de los ricos. Lo dejo caer diciendo algo asi como "es que no tenemos que pagar la carrera a quien no pueda pagarsela a base de becas... al final lo que pasa es que el hijo de una familia que puede pagarse la carrera de medicina no entra por la nota de corte, pero el que no tiene dinero y necesita beca entra porque tiene la nota de corte mas alta, eso no puede ser"...
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#29 egon_
Yo terminé la Diplomatura en 2011 y me pasé 16 meses becado en el departamento de RRHH de una empresa cobrando 500€ al mes, por lo que no entiendo cuando dicen "antes".
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#30 MetalAgm
#29 Antes se refiere a los 80 y 90...
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#8 kilokilo
No hagan masters estúpidos. Salgan a trabajar al extranjero y vuelvan con experiencia laboral. Les va a salir no sólo más barato, sino que volverán mucho más capacitados.
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#10 MetalAgm
#8 Si te vas al extranjero ganando 60k€ o más y vuelves con toda esa experiencia y solo te ofrecen 40k€ y date con un canto en los dientes... esa capacitacion como que no compensa...
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#23 soberao *
#10 Irte al extranjero está bien con Erasmus y similares, irte a la "aventura" te va a salir bastante caro en un tiempo donde el fascismo campa a sus anchas y un inmigrante es lo que viene después de un delincuente.
El neoliberalismo manda, y la vida de las personas y sus derechos no cuentan, cada vez le sobran más gente y ya ni se avergüenzan sino que lo dicen abiertamente con la excusa de la AI, cuando la realidad es que quieren trabajadores sin vida y fuera de la vista cuando se…   » ver todo el comentario
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#26 egon_
#8 El problema es que hay masters habilitantes (profesorado, abogacía..) y sin ellos no puedes ejercer tu profesión.
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menéame