“Antes, con una licenciatura, te colocabas. Ahora, necesitas 27 másteres para acceder a un trabajo precario"

La escena es sencilla y por eso se vuelve viral. Una “desconocida” contrapone dos épocas con una frase que duele porque suena verosímil: “antes, con una licenciatura, te colocabas; ahora necesitas 27 másteres de dudosa calidad”. Su relato no pretende ser un informe estadístico. Es un parte médico. Y el diagnóstico que sugiere —la sensación constante de “no llego”— encaja con los datos duros que rodean a la juventud: emancipación tardía, sobrecualificación, temporalidad y un alquiler que ha dejado de ser etapa puente para convertirse en destino.
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Eso si eres nativo, porque los partidos nazis han subido como la espuma y por mucho doctorado que tengas, si eres inmigrante, de España en Alemania vamos, te verás en la misma situación que los trabajadores sociales que cuenta #5
Yo cuando hablo hablo de nativo español en España vs nativo Aleman/Sueco/Noruego/Neerlandes/etc en Alemania/Suecia/Noruega/Paises Bajos/etc...
España siempre ha sido la mierda empresaurial en todas las epocas, solo que ahora ya van a cara descubierta y ni se cortan en ofrecer mierda aunque tengas los 27 masters que dice la de la noticia... Antes, no es que pagaran a nivel de europa, pero… » ver todo el comentario
Luego está también el problema de que un estudio te da una formación pero no un trabajo. Puedes estudiar para rey pero no por eso vas a encontrar trabajo de rey.
Quizás parte del problema está en que esos trabajos de mierda en los oficios no atraen a los jóvenes, porque están igual de mal pagados que los que comentas (aunque a lo mejor tienen un mejor futuro de especialización, a costa de una peor salud laboral)
Además y solo como añadido, trabajar en el sector industrial no te fuerza a vivir en grandes ciudades con el ahorro que ello conlleva. La industria está en la periferia.
Una licenciatura tenía más valor no sólo por ser 60 créditos más, sino porque las asignaturas estaban relacionadas con la misma. En el grado, quitaron 60 créditos y metieron asignaturas en primero que parecían propias de bachillerato, bajando mucho los contenidos.
Luego tenías que completar con un máster carísimo. Yo hice el de educación, que sustituía al CAP. Costaba 8 veces más, duraba un curso entero en lugar de unos meses, y la mayoría de la materia era PURA paja. Una mierdaca, básicamente.
Una familia normal no puede costear los estudios de tercer grado pero sí puede costear estos masters de postgrado. Pero en terminos prácticos no sirven de mucho y menos en el extranjero que no tienen este sistema y que no te los van a poder convalidar por lo equivalente en ese país donde te mudaste.
El siglo pasado sería, y ni así, que las crisis de los 80 y 90, tela marinera también.
Que la que sale en el vídeo pregunte a sus padres si tiene razón o no. Que estamos hablando de un país que llegó al 27% de paro hace 15 años.
Acabé en 2010 la Licenciatura, y ya era así.
Así que se fueron muchos jóvenes, y no entraron en la siguiente década porque no había faena para más.
Ahora se jubilaron un montón de gente (y más que lo van a seguir haciendo) y no hay profesionales formados de los que tirar.
Ah, y a los que contratan los quieren como aprendices, cobrando como tal. Con lo cual tampoco hay ostias por entrar.
El neoliberalismo manda, y la vida de las personas y sus derechos no cuentan, cada vez le sobran más gente y ya ni se avergüenzan sino que lo dicen abiertamente con la excusa de la AI, cuando la realidad es que quieren trabajadores sin vida y fuera de la vista cuando se… » ver todo el comentario