Alto comunicado del Consejo de Informativos de TVE tras los ataques de 'enchufismo' al hijo de Xabier Fortes

Hace unos días, Carmen Sastre, quien fuera consejera de RTVE con el PP y directora de contenidos de informativos, cargaba duramente en público contra Xabier Fortes acusándole de enchufar a su hijo Daniel Fortes en la cadena pública. Ahora ha sido el Consejo de Informativos de TVE quién ha publicado un comunicado denunciando esos ataques.