Alto comunicado del Consejo de Informativos de TVE tras los ataques de 'enchufismo' al hijo de Xabier Fortes

Hace unos días, Carmen Sastre, quien fuera consejera de RTVE con el PP y directora de contenidos de informativos, cargaba duramente en público contra Xabier Fortes acusándole de enchufar a su hijo Daniel Fortes en la cadena pública. Ahora ha sido el Consejo de Informativos de TVE quién ha publicado un comunicado denunciando esos ataques.
| etiquetas: tve , enchufe , fortes , hijo
Si no es público, pues nepotismo puro.
okdiario.com/economia/rtve-eleva-contratacion-becarios-interinos-plena
Pues dependerá si la denuncia tiene base o no. Y si se le ha dado tiempo al acusado de justificarlo o no.
Así que encima de joder a una persona sin mecenas, das peor servicio.
Joder, se deben pensar que nos chupamos un dedo y no sabemos diferenciar un enchufe de un puesto logrado de forma transparente.