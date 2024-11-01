edición general
22 meneos
166 clics
Alto comunicado del Consejo de Informativos de TVE tras los ataques de 'enchufismo' al hijo de Xabier Fortes

Alto comunicado del Consejo de Informativos de TVE tras los ataques de 'enchufismo' al hijo de Xabier Fortes

Hace unos días, Carmen Sastre, quien fuera consejera de RTVE con el PP y directora de contenidos de informativos, cargaba duramente en público contra Xabier Fortes acusándole de enchufar a su hijo Daniel Fortes en la cadena pública. Ahora ha sido el Consejo de Informativos de TVE quién ha publicado un comunicado denunciando esos ataques.

| etiquetas: tve , enchufe , fortes , hijo
18 4 0 K 271 actualidad
18 comentarios
18 4 0 K 271 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 tobruk1234 *
Habria que saber cuantos alumnos que acaban periodismo en la universidad que sea pueden hacer practicas en TVE y cuantos de esos acaban con un contrato de formacion en TVE, pero lo del hijo de ese señor suena a papa que enchufa a su hijo en la empresa que no veas. Y si no es asi que saquen los listados de alumnos en practicas y cuantos consiguen contrato de formacion. Y si solo su hijo ha conseguido eso pues esta claro que es un enchufe y tanto papa como su vastago a la puta calle, ya vale de tanta meritocracia cuando la realidad es que los puestos, periodistas, politicos y demas pasan de padres/madres a hijos/as o familiares.
6 K 60
#4 k-loc
#3 Exacto. Es tan fácil demostrar que todo es limpio como publicar puntuaciones y valoraciones. Desconozco si esto se ha hecho ya, si alguien tiene el dato lo agradecería.
Si no es público, pues nepotismo puro.
2 K 27
Eibi6 #11 Eibi6 *
#3 en realidad bastantes, igual que en las teles autonomicas. Para hacer TV y radio hace falta mucho personal, yo estudié periodismo en Galicia y de mi promoción un par entraron así en RTVE de prácticas y enganchando contratos y unos 8-10 en la RTVG
1 K 21
porcorosso #14 porcorosso
#3 Según Panfleto, con datos del sindicato USO, en 2022 había 719 becarios.
okdiario.com/economia/rtve-eleva-contratacion-becarios-interinos-plena
0 K 11
JuanCarVen #17 JuanCarVen
#3 Es el que acusa el que debe reunir las pruebas, En RTVE como ente público no será difícil. Pregunta por Carlos Herrera e hijo que casualidad ambos están en COPE,
0 K 15
calde #8 calde *
A la pregunta del señor ese que bloquea a quien le desmiente los bulos, de: "Denunciar un enchufe es un ataque?"

Pues dependerá si la denuncia tiene base o no. Y si se le ha dado tiempo al acusado de justificarlo o no.
2 K 41
Torrezzno #5 Torrezzno *
Vamos que si lo han enchufado. Pero que mas dará, si todos en las televisiones públicas lo están en cierto modo
2 K 36
#10 diablos_maiq
De nuevo, debe demostrarse la inocencia.
1 K 25
JuanCarVen #18 JuanCarVen
#10 Todo el día con la postverdad (el bulo), y encima se declaran defensores del estado de derecho. Trump tiene a su cuadrilla de fanáticos y aquí está su equivalente. La frase "Puedo salir a la V Avenida pegar un tiro a una persona y me seguirán votando." dice que hay un grupo de población tan manipulable que asusta
0 K 15
gamberro #9 gamberro
Que pregunten a Matías Prats chino entraban en tv
1 K 15
#6 Katos
Es que ni la rtve de Urdaci
0 K 10
#2 gershwin
RTVE es una corporación :troll:
0 K 10
Andreham #15 Andreham
A mi todos los enchufes me parecen deleznables porque no solo son nepotismo y aumento de la brecha entre las familias Bien y el resto de mortales, sino que le quitan un trabajo a alguien que simplemente lo haría mejor, porque alguien que entra por enchufe es porque no puede entrar de normal y por tanto será un inútil.

Así que encima de joder a una persona sin mecenas, das peor servicio.
0 K 8
#12 La_fruta_de_ayuso
PSOE es un contenedor de basura como el pp, pero más imbeciles porque no dan ni para enchufar bien, mira como el pp hace con la traga leche de Mariló o el osborne, esos si que han sabido seguir chupando de las cadenas públicas que pudre el pp
0 K 7
#7 Mk22
Me llama la atención que una persona con contrario en formación sea quien cubre la noticia del día.
0 K 6
alcama #16 alcama
Si no sabes diferenciar los informativos de una cadena pública de una productora privada ... Y supongo que tendrás derecho a voto
0 K 6
alcama #1 alcama
¿Denunciar enchufes es un ataque?
Joder, se deben pensar que nos chupamos un dedo y no sabemos diferenciar un enchufe de un puesto logrado de forma transparente.
8 K 0
#13 La_fruta_de_ayuso
Que le pregunten al calvo repugnante ese de arus que tiene metido hasta a el cuñado en el programa
1 K -3

menéame