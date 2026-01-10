Albares defiende avanzar hacia un ejército europeo para «no depender de terceros»

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cree que Europa tiene que integrar su industria de defensa para contar con medios propios de disuasión «sin depender de terceros» e incluso «avanzar hacia un ejército europeo». En una entrevista con EFE, Albares analiza el actual contexto global y reconoce que con la intervención de Estados Unidos en Venezuela o sus amenazas sobre el territorio danés de Groenlandia asistimos, «sin ninguna duda» a «un intento de cambio de las reglas del orden internacional».