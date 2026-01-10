edición general
20 meneos
18 clics
Albares defiende avanzar hacia un ejército europeo para «no depender de terceros»

Albares defiende avanzar hacia un ejército europeo para «no depender de terceros»

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cree que Europa tiene que integrar su industria de defensa para contar con medios propios de disuasión «sin depender de terceros» e incluso «avanzar hacia un ejército europeo». En una entrevista con EFE, Albares analiza el actual contexto global y reconoce que con la intervención de Estados Unidos en Venezuela o sus amenazas sobre el territorio danés de Groenlandia asistimos, «sin ninguna duda» a «un intento de cambio de las reglas del orden internacional».

| etiquetas: albares , ejercito , europeo , francia
17 3 0 K 164 actualidad
22 comentarios
17 3 0 K 164 actualidad
Comentarios destacados:    
Casiopeo #12 Casiopeo
El primer paso es mandar a la inutil de Von der Leyen y al traidor de Rutte a la puta calle.
3 K 46
jonolulu #18 jonolulu
#12 Y a Kallax al Ikea
1 K 33
#8 chavi
Estoy de acuerdo siempre y cuando echemos al ejército USA y abandonemos la OTAN.
1 K 32
Veelicus #1 Veelicus
Lo del ejercito europeo es algo basico, pero primero tiene que ser una politica comun de la UE y ese es el mayor problema, que cada pais va a lo suyo.
2 K 31
#4 Mustela
#1 Si ya hay una OTAN los países no van tan a lo suyo. Lo que me huele que el problema será Alemania.

Y años llevamos algunos pidiendo unidad militar europea. Puede que no sea fácil pero es un paso hacia un cambio real.
0 K 14
Gry #10 Gry
#4 Hacerlo bien, sin que sea simplemente un agregado de ejercitos nacionales, es prácticamente imposible.
0 K 19
Veelicus #11 Veelicus
#10 y lleva decadas, que formar un ejercito no es juntar soldados, es generar comunicaciones, protocolos, armas, sistemas... un millon de cosas que sean distintas a como estan en la OTAN porque sino EEUU sabra perfectamente como seria el ejercito de la UE y estariamos igual de jodidos
4 K 58
Gry #17 Gry
#11 Igual de jodidos pero más libres. Los EEUU llevan décadas haciendo encaje de bolillos para no declararle nunca la guerra a una potencia nuclear.

A la UE ya llevan años empujándola a una guerra con Rusia sin su intervención, igual que a Taiwan (y ahora a Japón) con China.

Igual con un poco más de independencia nos dejábamos mangonear menos. España apuesta por eso porque somos uno de los países de la UE que menos depende de los EEUU comercialmente.
0 K 19
Ildrain #22 Ildrain
#4 No lo tengo tan claro, Alemania hace ya años que solicitó a Francia compartir nukes. Bueno, como no las puede tener, más bien ayudar desde un punto de vista financiero y logístico pero sin propiedad para poder tener un papel en la decisión al respecto.
Creo que Alemania lo que quiere tener es la voz cantante, pero no creo que se oponga a la creación de la defensa común europea. De hecho, está metida en casi todos los fregados comunes que hay en marcha. Aunque con las alianzas que tiene por su lado tampoco tengo mucha seguridad en que supusiera una independencia real de EEUU. Eso es más complicado.
0 K 8
nemeame #2 nemeame
Ya que estamos estaría bien que los países europeos dejasen de espiarse unos a otros para EEUU, que es el enemigo y la mayor amenaza para Europa junto a Putin
1 K 26
cocolisto #9 cocolisto
De momento que expulse al ejército extranjero que ocupan bases en España.Empezaria a ser creíble.
0 K 20
Casiopeo #13 Casiopeo
#9 ¿alguien sabe cuando se renuevan los tratados de las bases?
0 K 16
Ildrain #20 Ildrain
#9 En Francia las bases salieron en los años 60 a partir del desarrollo de la disuasión francesa cuando de Gaulle decidió que no quería más tropas extranjeras en su suelo. Imagino que si España o los países europeos deciden semejante cosa en algún momento también se irían, pero ese asunto estaba relacionado con algo referido al mando de la OTAN, no recuerdo muy bien de qué iba la historia, más allá de que Francia quería más autonomía.
Tal y como anda la OTAN estos días imagino que podría…   » ver todo el comentario
0 K 8
pepel #3 pepel
Así dependeremos de Europa.
0 K 19
#5 Grahml
#3 Sinceramente, mejor eso que depender de España, viendo lo visto.
2 K 43
carakola #15 carakola
#5 Con los políticos lacayos que tenemos nos vamos a quedar igual: siguiendo los designios de los estadounidenses.
0 K 20
XtrMnIO #21 XtrMnIO
Pues sí, hagámoslo antes de que la derecha nos postre a los pies de los gringos.
0 K 11
colipan #6 colipan
Con los actuales mandatariod europeos, desaparecerá sola
0 K 10
mikhailkalinin #14 mikhailkalinin
De acuerdo, pero con una doctrina militar disruptiva y creativa. Nuestra gorriona Melania Knavs debe destrozar a polvo limpio al abuelo naranja hasta que se convierta en un guiñapo balbuciente. Que sepan nuestros enemigos el cruel destino que les espera por desafiar a la UE.
0 K 10
vviccio #7 vviccio
Para mantener un ejército como el de EEUU hay que extraer muchos recursos naturales, no solo para pagar salarios sino para fabricar todo el armamento. Así hacían los romanos: invadían para seguir creciendo la insaciable economía de guerra.
0 K 10
Meneanauta #16 Meneanauta
#7 Roma se expandió más de lo que podía permitirse hasta que colapsó. eeuu va en camino
0 K 16
Ildrain #19 Ildrain
Completamente de acuerdo con el ministro. Vamos a ver si con los acontecimientos que se vayan dando en 2026 tenemos el empujón político definitivo que necesita la Unión. No olvidemos que Trump no lleva aún ni un año y ya la ha liado pardísima. Contando con que termine su mandato no la ha liado aún ni el 25% de la que terminará por liar, teniendo en cuenta que estas cosas rara vez siguen una progresión lineal. Hay que organizarse ya.
0 K 8

menéame