Albares defiende avanzar hacia un ejército europeo para «no depender de terceros»

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cree que Europa tiene que integrar su industria de defensa para contar con medios propios de disuasión «sin depender de terceros» e incluso «avanzar hacia un ejército europeo». En una entrevista con EFE, Albares analiza el actual contexto global y reconoce que con la intervención de Estados Unidos en Venezuela o sus amenazas sobre el territorio danés de Groenlandia asistimos, «sin ninguna duda» a «un intento de cambio de las reglas del orden internacional».
| etiquetas: albares , ejercito , europeo , francia
Y años llevamos algunos pidiendo unidad militar europea. Puede que no sea fácil pero es un paso hacia un cambio real.
A la UE ya llevan años empujándola a una guerra con Rusia sin su intervención, igual que a Taiwan (y ahora a Japón) con China.
Igual con un poco más de independencia nos dejábamos mangonear menos. España apuesta por eso porque somos uno de los países de la UE que menos depende de los EEUU comercialmente.
Creo que Alemania lo que quiere tener es la voz cantante, pero no creo que se oponga a la creación de la defensa común europea. De hecho, está metida en casi todos los fregados comunes que hay en marcha. Aunque con las alianzas que tiene por su lado tampoco tengo mucha seguridad en que supusiera una independencia real de EEUU. Eso es más complicado.
