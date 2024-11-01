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Air Canada Express y camión de bomberos chocan en la pista del aeropuerto LaGuardia NY: muchos heridos
El aeropuerto LaGuardia de Nueva York fue cerrado a los vuelos entrantes después de que un avión procedente de Montreal (Canadá) chocara, al parecer, con un vehículo terrestre.
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jonolulu
Parece que el avión colisionó con un camión de bomberos y han muerto los pilotos
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#2
javibaz
Ese país no es seguro. No vayáis.
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