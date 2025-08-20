edición general
África le declara la guerra a la proyección de Mercator: “Corregid el mapa”

La Comisión por la Unidad Africana se suma a una campaña para reemplazar un mapa gestado hace medio milenio y que minimiza la dimensión del continente en el planeta

3 comentarios
Últimamente son todo malas noticias para Groenlandia.
Aclaremos que no minimiza Africa sino que expande por el problema de la proyeccion los territorios situados en los extremos norte y sur. Por eso Groenlandia parece tan grande y no creo que lo hiciesen con la intencion de resaltar el poder de ese territorio.
Se hace para combatir el eurocentrismo imperialista. Europa aparece arriba, en el centro y más grande de lo que realmente es. No es casualidad que haya sido así.
