La Aemet prevé que los primeros 20 días de este agosto sean los más cálidos en España desde que hay registros

La Aemet prevé que los primeros 20 días de este agosto sean los más cálidos en España desde que hay registros

Este martes ha sido hasta ahora el peor de la ola de calor, con 165 estaciones que igualaron o superaron los 40 grados de máxima.

nemesisreptante #1 nemesisreptante
deseando leer en alto la noticia en la oficina para ver como les salta el resorte y ver cuantos dicen en verano hace calor.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 ny lo menciones xD
reivaj01 #3 reivaj01
#1 De siempre los primeros 20 días de agosto son los más cálidos
nopolar #7 nopolar
#3 Y así será. Los primeros 20 días de agosto serán los más cálidos del año desde que hay registros. (Incrementándose cada año)
Luca7 #9 Luca7
#7 realmente no, en una progresión constante de aumento de temperatura en unos años con el deshielo del ártico y el colapso de la amoc es probable que europa quede congelada, por lo que estaremos unos años mas frescos.
Sandilo #2 Sandilo *
Veo muchas veces eso de”desde que hay registros” ¿desde cuándo están esos registros a los que hace referencia?
sorrillo #4 sorrillo
#2 Pues yo me alegro mucho que lo digan así, hace unos años afirmaban cosas como "será el agosto más cálido desde 1967" pudiendo dar a entender que 1967 fue más cálido cuando en realidad es que es hasta donde había datos.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#2 desde los dinosaurios, está comprobado que el TRex comprobaba la temperatura con el codo
Cehona #8 Cehona
Siempre se ha dicho que hasta el 40 de septiembre, no te quites las chanclas.
