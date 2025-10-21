Acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno español para garantizar el euskara en atención al cliente

EH Bildu ha conseguido que las empresas que operan en Hego Euskal Herria deban garantizar una atención personalizada en euskara y que sus clientes puedan presentar cualquier tipo de queja, consulta, reclamación o comunicación en euskara.
| etiquetas: euskera , eh bildu , gobierno español , atención al cliente
Qué cosas, que las empresas atiendan en la lengua de sus clientes.
El chiste sería que en el siglo XXI una gran empresa no te atienda en un una lengua que es oficial en un territorio.
Espero que no obliguen a empresas españolas a tener a gente que sepa castellano.
Tanto patriota de carton tirando mierda contra los demas e ignorando lo suyo... puto odio.
Recordar asimismo que el cainismo es un pecado en la religion que tanto defienden, mas hipocresia a sumar a la lista de sus incoherencias ideologicas.
¿No tienen derecho a que se les atienda en su idioma, siendo que es un idioma español y cooficial en su comunidad?
Y antes de que me lo digas, la Constitución obliga a conocer, no a dominar el español. Y el estatuto de autonomía (con rango de ley orgánica) indica que tienen que conocer el euskera los que operan allí (aunque creo que se cumple regular).
Lo bonito del pringao que se preocupa de la empresa es que esta no vacilaría en echarle si puede ahorrar tres euros.
Por cierto, en el convenio de Contact Center creo que venía que si contratabas a alguien para atender en algún idioma que no fuese el castellano, tenías que pagar un plus pero, ojo, en los territorios con lengua propia no pagabas la atención en la susodicha, sino si… » ver todo el comentario