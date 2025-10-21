edición general
8 meneos
12 clics
Acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno español para garantizar el euskara en atención al cliente

Acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno español para garantizar el euskara en atención al cliente

EH Bildu ha conseguido que las empresas que operan en Hego Euskal Herria deban garantizar una atención personalizada en euskara y que sus clientes puedan presentar cualquier tipo de queja, consulta, reclamación o comunicación en euskara.

| etiquetas: euskera , eh bildu , gobierno español , atención al cliente
7 1 1 K 88 politica
23 comentarios
7 1 1 K 88 politica
Comentarios destacados:    
jepetux #5 jepetux
Si queréis que vascos, gallegos y catalanes sigan formando parte de España (personalmente soy más partidario de una Confederación Ibérica con Portugal) hay que respetarlos sí o sí, tanto a ellos como a sus lenguas, a la oficialidad de las mismas en sus territorios y a la difusión de su conocimiento y aprendizaje en el resto de Estado.
2 K 40
Barney_77 #10 Barney_77
#5 Sigue existiendo una lengua que es oficial en esos territorios y que permite una comunicacion fluida sin limitaciones de contratacion de personal.
1 K 23
kukusu #14 kukusu
#10 a lo mejor sí, pero hay mucha gente que está habituada a hablar en euskera y debería tener derecho a poder usarla.
1 K 13
Barney_77 #17 Barney_77
#14 Sinceramente, a mi me da igual lo que exigan u obliguen cada gobierno, pero hablando en cuestiones de economia de medios, de facilidad de inversion en tu territorio y de no limitar la contratacion de personal, me parece un error. Pero bueno, no vivo en euskadi y no conozco la idiosincracia de los habitantes.
0 K 13
pazentrelosmundos #19 pazentrelosmundos
#17 y por eso Euskadi está en la miseria económica , la comunidad autónoma más probe con peores derechos y servicios...
:troll:
0 K 20
#1 Alaplancha *
Fundamental era vamos.... y un nuevo coste para las empresas que operan allí. Este país es un chiste
2 K 32
mono #2 mono
#1 Esta bien negociar eso con el gobierno, que no es quien paga
0 K 13
Barney_77 #6 Barney_77
#2 Al gobierno se la pela
0 K 13
ehizabai #3 ehizabai
#1 Pues que se larguen si no les gusta.

Qué cosas, que las empresas atiendan en la lengua de sus clientes.
5 K 61
Barney_77 #7 Barney_77
#3 Pues nada, pensando en favorecer la inversion y el emprendimiento.
0 K 13
SuperMichiron #11 SuperMichiron
#7 para que termine todo externalizado en un call center de Pernambuco, pues gracias pero no gracias.
0 K 9
#4 tromperri
#1 no pasa nada, con no subir el sueldo al CEO este año solucionado.
El chiste sería que en el siglo XXI una gran empresa no te atienda en un una lengua que es oficial en un territorio.
1 K 28
Barney_77 #8 Barney_77
#4 Hay otra lengua que es oficial en ese territorio y que todos conocen
1 K 26
#18 uvi
#8 Pues que atiendan solo en Euskera ya que es lengua oficial.
0 K 10
Peka #9 Peka
#1 Ya, es difícil encontrar trabajadores en Euskal Herria que sepan Euskera.

Espero que no obliguen a empresas españolas a tener a gente que sepa castellano.
0 K 13
johel #13 johel *
#9 Riete pero yo lo pondria en el programa electoral, hasta los cojones de llamar por telefono y que cuando supero a una maquina que parece una de las pruebas de hercules el que esta al otro lado de la linea hable mejor en ingles que en español. Es para descojonarse tener que hablar en euskera o en catalan para que el que esta al otro lado te entienda... en español.
Tanto patriota de carton tirando mierda contra los demas e ignorando lo suyo... puto odio.
0 K 11
Peka #20 Peka
#13 Tranquilo, por defecto la gente que sabe Euskara también sabe castellano o frances y muchos hablaran ingles perfectamente.
0 K 13
johel #21 johel *
#20 No se que decirte, se mas japones y aleman que frances. En todo caso estaba demostrando la ridiculez del argumento nazionalista español que en vez de esforzarse en defender lo de todos se limita a odiar lo de los demas.
Recordar asimismo que el cainismo es un pecado en la religion que tanto defienden, mas hipocresia a sumar a la lista de sus incoherencias ideologicas.
0 K 11
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#1 Hay gente en pueblos perdidos que no dominan el castellano.

¿No tienen derecho a que se les atienda en su idioma, siendo que es un idioma español y cooficial en su comunidad?

Y antes de que me lo digas, la Constitución obliga a conocer, no a dominar el español. Y el estatuto de autonomía (con rango de ley orgánica) indica que tienen que conocer el euskera los que operan allí (aunque creo que se cumple regular).
1 K 16
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#1

Lo bonito del pringao que se preocupa de la empresa es que esta no vacilaría en echarle si puede ahorrar tres euros.
0 K 20
#15 Leon_Bocanegra
Uy, esto no va a gustar a los de siempre.
1 K 29
#23 Tensk
Pues me parece harto correcto, lo ponga quien lo ponga. Si ofreces un servicio en un territorio con X lenguas, debes poder atender en esas lenguas, al menos a partir de cierto tamaño de empresa, que no todas se lo podrán permitir.

Por cierto, en el convenio de Contact Center creo que venía que si contratabas a alguien para atender en algún idioma que no fuese el castellano, tenías que pagar un plus pero, ojo, en los territorios con lengua propia no pagabas la atención en la susodicha, sino si…   » ver todo el comentario
0 K 11
Mildranx #22 Mildranx
El problema es que se entiende por "operar", si la empresa tiene sede física en el País Vasco, me vale, pero si tienes una empresa que venda online desde Sevilla ¿Le va a pedir a esa empresa que tenga empleados que sepan todas las lenguas oficiales?
0 K 10

menéame