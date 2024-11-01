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Activista renuncia a cargos en la ONU y dice estar listo para un escenario de "uso de armas nucleares", afirma ‘lobby que protege a EE.UU. e Israel [ENG]

Activista renuncia a cargos en la ONU y dice estar listo para un escenario de "uso de armas nucleares", afirma ‘lobby que protege a EE.UU. e Israel [ENG]

“No puedo, en conciencia, ser parte ni testigo de lo que está sucediendo en un momento en que la ONU se prepara para un posible uso de armas nucleares. Ha sido un honor cooperar con la ONU durante casi 12 años bajo diferentes Secretarios Generales y Presidentes del Consejo de Derechos Humanos, encabezando la delegación del PVA”. Twitt original con la renuncia: x.com/mhdksafa/status/2037475557999280433

| etiquetas: mohamed safa , onu , israel , armas nucleares , eeuu
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43 comentarios
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Comentarios destacados:            
#2 Alcalino
Estos días oigo a mucha gente oír eso de que lo de las bombas nucleares es una exageración, que es para meter miedo y nada mas. que no se atreverán.

Pero hay una dura realidad sobre la mesa: La única manera en la que Israel puede ganar esta guerra en la que se ha metido es usando armas nucleares, porque con guerra convencional, contra Irán, es una guerra que ya ha perdido.

A esto añádele que Israel ya a traspasado todas las lineas rojas habidas y por haber. A Israel ya le da igual todo, Así que la opinión del resto del mundo es lo último que le preocupa a Israel a la hora de decidir si usar las armas nucleares o no.

Así que si, creo que lo vamos a ver, y hay que empezar a prepararse mentalmente para cuando suceda.
39 K 343
#4 Troll_hunter *
#2 También habría que ver cómo reaccionarían todos los países musulmanes de la zona que se verían afectados. Aunque Irán no tenga una bomba atómica, Pakistán la tiene y seguro que Arabia se vería muy afectada y todos los emiratos de la zona... veremos.
4 K 43
BastardWolf #18 BastardWolf
#4 aunque Pakistan las tiene, está enfrentada con Iran
2 K 42
morvildan #24 morvildan
#18 El año pasado ya dijeron que si Israel atacaba con un arma nuclear a Iran, Pakistan responderia a Israel con su armamento nuclear y Pakistan es el pais que se esta usando para las "negociaciones" de Trump... por lo que no se si tu comentario es correcto, a no ser que Pakistan haya hecho algun otro anuncio despues de lo que comentaron el año pasado:

Pakistan to drop nuclear weapon on Israel if Israel nukes Iran, says Rezaei
www.turkiyetoday.com/region/pakistan-to-provide-iran-with-nuclear-weap
3 K 28
BastardWolf #29 BastardWolf
#24 desconocia eso, yo tenia idea de que se llevaban mal por los ataques de 2024 de Irán a Pakistan. Pero muy seguramente se me escape multitud de información como para que mis afirmaciones sean correctas, y aun llevandose mal tal como dice #27 solamente por pura cercanía y lo que les implicaria a los pakistanís de comerse daños colaterales es posible que la respuesta de estos fuera pro-irani
1 K 22
morvildan #35 morvildan
#29 Si, es lo que pienso yo... que si tiran un pepino nuclear en Iran, puede crear un problema de refugiados a los vecinos y Pakistan quiera evitar eso tambien. A parte de lo que dice el dicho: "El enemigo de mi enemigo es mi amigo", por lo que entre Iran e Israel, quizas el mal menor seria Iran.

La verdad que la situacion es muy complicada y la zona se esta convertiendo en un gran polvorin...
0 K 6
#27 Troll_hunter
#18 es cierto, aunque si tiran una en tu patio trasero y con los ánimos que hay ahora mismo entre Pakistán - Afganistan - India puede que la cosa se desmadre.
0 K 11
#28 soberao *
#4 También habrá que ver si Israel canta en Eurovision tras usar la bomba atómica, que esto va para largo y a esta gente se lo permiten todo sin protestas de ningún tipo...
1 K 29
security_incident #5 security_incident
#2 "A Israel le da igual todo".
Yo diría que casi todo. Creo que la mayoría no quiere morir y si usan bombas atómicas hay grandes posibilidades de que mueran. Muy altas.
No puedes evitar al 100% que Irán (o lo que quede de ella) te pueda meter una ojiva nuclear en Tel Aviv. Nada te asegura 100% que no tengan armas nucleares ni que no tengan protocolos automáticos de represalias. Ni nadie te asegura 100% que no las puedan conseguir incluso después de ser nukeados. Nadie te asegura que Pakistán no te meta una ojiva en Tel Aviv y vayamos a Armageddon nuclear. Hay muchas cosas en el aire
4 K 70
Malaguita #6 Malaguita
#5 Que no sean capaces de desarrollarlas no quiere decir que "alguien" no haya podido prestarles unas cuantas. Y un señor ruso ya dejó caer el año pasado algo al respecto.
6 K 62
security_incident #19 security_incident *
#6 Está clarísimo. Y un señor norcoreano estará encantadísimo tb.
No es que no sean capaces de desarrollarla. Tienen capacidad científica, técnica e industrial de sobra (pero de largo) para desarrollarla. Supuestamente no lo hacen por mandato religioso.
0 K 14
BM75 #31 BM75
#6 Si bien teóricamente no es imprescindible que un país tenga todas las instalaciones del ciclo del combustible nuclear para poseer armas nucleares, pero en la práctica es extremadamente difícil hacerlo sin algún tipo de infraestructura propia o apoyo externo muy significativo.
Comprar armas nucleares completas a un tercer estado está prohibido por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Las potencias nucleares no pueden transferir legalmente armas nucleares a otros países.
Incluso fuera de la legalidad, las armas nucleares requieren mantenimiento, sistemas de seguridad y personal especializado, lo que hace inviable depender solo de “armas compradas” sin una base técnica nacional.
0 K 8
Malaguita #33 Malaguita
#31 Los impedimentos legales son...ingenuos como poco.
Los requisitos técnicos no son ni mucho menos insalvables teniendo en cuenta que es un país con programa nuclear desde hace mucho y aliado de varias potencias nucleares.
0 K 10
borteixo #37 borteixo
#31 ah, que está prohibido vender armas nucleares , pos no vendo xD
0 K 10
BM75 #41 BM75
#37 Lee el último párrafo :roll:
0 K 8
borteixo #11 borteixo
#5 ni de coña eeuu le deja usar armas nucleares.
0 K 10
security_incident #17 security_incident
#11 Que le dejen o no no sería el elemento disuasivo, sino su propia muerte. Israel no obedece a USA.
0 K 14
#21 Alcalino
#17 Es mas, yo creo que EEUU está ayudando a Israel porque sabe que si deja a Israel a su suerte contra Irán, lo que haría Israel es recurrir a la bomba.

Así que, irónicamente, a Irán no le conviene que EEUU se retire de la guerra.
0 K 10
security_incident #25 security_incident
#21 Ya te digo que no creo que quieran morir. Turquía mismamente puede sacarse bombas nucleares de la chistera sin ningún problema.
0 K 14
#20 Tks4dTip
#5 Irán no necesitaría un arma nuclear. Con lanzar un ataque con misiles balísticos contra Dimona basta para convertir aquello en una zona inhabitable por radioactividad durante siglos.

El principal riesgo atómico es este. Lo que Israel debería hacer ya mismo es reconocer que son una potencia nuclear y que allí tienen su arsenal. Su situación es francamente vulnerable.
0 K 8
security_incident #23 security_incident
#20 Dimona está en medio del desierto del Negev. No deja inhabitable Palestina a no ser que haya armas nucleares dentro en cuyo caso no se haya que punto explotarían ya que el proceso para hacerlas detonar es muy complejo y delicado.

Mira fukushima. El radio de seguridad es de menos de 30 km
1 K 22
#34 Tks4dTip
#23 Los cálculos más conservadores hablan de cien ojivas nucleares. Además de todo el material enriquecido, etc. Y de hecho ahora mismo están ampliando las instalaciones. Un ataque masivo no detonará las cabezas nucleares pero ese material radiactivo quedará no solo expuesto sino que se esparcirá con el viento en todas direcciones. El caso japonés es muy distinto, además tenían el océano para verter millones y millones de litros de agua contaminada. Las cabezas nucleares no detonarían, no hay reacción en cadena. Y eso podría ser aún peor.
0 K 8
security_incident #42 security_incident *
#34 Están ahí?? Y si están ahí, a cuantos metros de profundidad?
0 K 14
#43 Tks4dTip
#42 Por lo que he leído hay seis niveles.
0 K 8
BastardWolf #15 BastardWolf *
#2 yo estoy convencido de que una bomba nuclear será la salvajada maxima que Trump o Nethanyahu terminarán haciendo en los proximos meses (apuesto mas por el primero, aunque sea como marioneta del segundo).

Pero la situación actual es muy diferente de la que fue en su momento la II Guerra Mundial y las atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, no creo que la respuesta sea la inacción ni de los que la reciban ni de sus aliados.
Abrochense los cinturones que vienen turbulencias
2 K 33
pitercio #1 pitercio *
Carta de renuncia:

Después de mucha reflexión, y después de que me quedó claro que algunos altos cargos de la ONU están sirviendo a un lobby poderoso y no a la ONU, he decidido suspender todos mis deberes como Representante Principal del PVA en la ONU y de todos los comités/grupos de la ONU de los que soy miembro.

No puedo, en conciencia, ser parte ni testigo de lo que está sucediendo en un momento en que la ONU se prepara para un posible uso de armas nucleares.

Ha sido un honor cooperar con la ONU durante casi 12 años bajo la dirección de diferentes Secretarios Generales y Presidentes del Consejo de Derechos Humanos, encabezando la delegación del PVA.

Que Dios bendiga este mundo.
10 K 135
XtrMnIO #9 XtrMnIO
hace tiempo que tenía muy claro que los sionistas iban a ser los siguientes en usar armas nucleares...

No hay gente tan malvada y psicópata como ellos sobre la faz de la tierra.
10 K 126
autonomator #7 autonomator *
¿Ninguna sanción desde los estamentos internacionales a los genocidas sionistas aún?
¿Como esperamos que dejen de estar crecidos?
¡! Bloqueo económico ya !!
Cero actividad comercial con Israel.
Sanción económica por la destrucción de Gaza.

Y si los yankies se oponen. Se les obvia y p'alante.

MANO DURA INTERNACIONAL.
Y esto no va de dejar de comprar patatas.
:ffu:
8 K 104
#36 manuelnw
#7 Sanciones dice … Si siguen siendo socios con acuerdos preferentes.
0 K 11
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
¿tu crees que Pakistán se arriesgaría a una represalia nuclear por parte de Israel vengando a Irán? Yo lo dudo mucho.

En caso de que Israel usase un arma nuclear no sería contra Teherán, sería para destruir instalaciones bunkerizadas. ¿Coño responde Pakistán a eso? ¿Vaporizando Tel Aviv? ¿Atacando las instalaciones nucleares de Israel en un país minúsculo que se vería afectado por la radiación de su propia central destruida?
5 K 50
#13 Jesusor *
Pero a lo mejor, la simple amenaza por parte de Pakistán de lanzar una bomba nuclear sobre Israel, disuade a Israel de tirarla sobre Irán.

Esto funciona así.
1 K 26
Golan_Trevize #22 Golan_Trevize
#13 "sacar la pipa si no la vas a usar es de parguelas"

Más vale no dar pie a acciones que puedan derivar a una escalada que no pueda revertirse.

Al fin y al cabo, somos seres humanos, racionales, confiemos en que la testosterona remita y de paso a la conciencia.
0 K 12
#26 Jesusor
#22 Ya, claro. Pero así es como funciona la disuasión nuclear.
La cuestión no es que la vayas a usar o no. La cuestión es que el otro no tenga claro si la vas a usar o no.
Si Irán tuviese la bomba nuclear, probablemente ahora no habría guerra.
0 K 10
#3 Marisadoro *
En enero...
(Mohamad Safa)
Diplomático cancela sus boletos para el Mundial 2026 en protesta contra ICE: “EE.UU. no es seguro”
as.com/us/actualidad/diplomatico-cancela-sus-boletos-para-el-mundial-2
0 K 15
#40 Tunguska08Chelyabinsk13
PVA, patriotic vision... ¿quien cojones es este? ¿Alguien que se ha montado una ONG? ¿Que no tiene ningún cargo de la ONU, y quiere darse publicidad?
0 K 12
#16 AdreimEdSatsinois *
Cada vez más cerca de que se cumpla esto de hace 13 años...
www.youtube.com/watch?v=8tIdCsMufIY&t=146s
1 K 11
#14 guillersk
Descorcharian champagne
0 K 10
Spirito #10 Spirito *
Creo que hay un tanto por cierto muy elevado de psicópatas entre los actuales dirigentes mundiales.

Y sí, creo que hay muchas posibilidades de que, queriendo o sin querer, escale a lo nuclear, aunque lo dudo (porque también ellos, aunque tienen búnkers secretos para vivir muy muy cómodos durante años) también se quieren mucho y tienen sus dudas.

Yo ya estoy disfrutando como puedo y llegado el sacrificio, ya tengo a dos o tres fachas de por aquí enfilados para aliviarles el sufrimiento. xD

:popcorn:
0 K 9
#32 solojavi
Si se atreven a hacer algo así, lo que más me preocupa es cuál será la reacción internacional. El mundo entero debería aislar diplomática y comercialmente a quien lo haga, pero me temo que la unión europea volverá a ponerse del lado de los genocidas. Sin duda acabaría con la ONU y daría fuerza al grupo de memes con patas que hizo Trump.
0 K 9
#39 manuelnw
#32 Von der Leyen seguiría apoyando sin fisuras a Israel y Kallas (a la que pusieron porque Borrell empezó a criticar a Israel) encontrará una manera de culpar a Rusia.
0 K 11
#30 Poligrafo
SI Israel usa armamento nuclear desaparece.
0 K 8
#12 Archaic_Abattoir
Primero disparará Israel, luego Pakistán y a partir de ahí el infierno.
Damas, caballeros, ha sido un placer.
0 K 8
#38 manuelnw
#12 No creo … Disparará Israel, EEUU dirá que a Irán le faltaba un día para tener la bomba atómica, la UE dirá a Irán que no responda ilegalmente, y poco más.

China se seguirá preparando para cuando le llegue su turno, y espero que esté suficientemente preparada para eliminar a EEUU y acabar con ese régimen genocida.
0 K 11

menéame