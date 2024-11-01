Activista renuncia a cargos en la ONU y dice estar listo para un escenario de "uso de armas nucleares", afirma ‘lobby que protege a EE.UU. e Israel [ENG]

“No puedo, en conciencia, ser parte ni testigo de lo que está sucediendo en un momento en que la ONU se prepara para un posible uso de armas nucleares. Ha sido un honor cooperar con la ONU durante casi 12 años bajo diferentes Secretarios Generales y Presidentes del Consejo de Derechos Humanos, encabezando la delegación del PVA”. Twitt original con la renuncia: x.com/mhdksafa/status/2037475557999280433
Pero hay una dura realidad sobre la mesa: La única manera en la que Israel puede ganar esta guerra en la que se ha metido es usando armas nucleares, porque con guerra convencional, contra Irán, es una guerra que ya ha perdido.
A esto añádele que Israel ya a traspasado todas las lineas rojas habidas y por haber. A Israel ya le da igual todo, Así que la opinión del resto del mundo es lo último que le preocupa a Israel a la hora de decidir si usar las armas nucleares o no.
Así que si, creo que lo vamos a ver, y hay que empezar a prepararse mentalmente para cuando suceda.
Pakistan to drop nuclear weapon on Israel if Israel nukes Iran, says Rezaei
www.turkiyetoday.com/region/pakistan-to-provide-iran-with-nuclear-weap
La verdad que la situacion es muy complicada y la zona se esta convertiendo en un gran polvorin...
Yo diría que casi todo. Creo que la mayoría no quiere morir y si usan bombas atómicas hay grandes posibilidades de que mueran. Muy altas.
No puedes evitar al 100% que Irán (o lo que quede de ella) te pueda meter una ojiva nuclear en Tel Aviv. Nada te asegura 100% que no tengan armas nucleares ni que no tengan protocolos automáticos de represalias. Ni nadie te asegura 100% que no las puedan conseguir incluso después de ser nukeados. Nadie te asegura que Pakistán no te meta una ojiva en Tel Aviv y vayamos a Armageddon nuclear. Hay muchas cosas en el aire
No es que no sean capaces de desarrollarla. Tienen capacidad científica, técnica e industrial de sobra (pero de largo) para desarrollarla. Supuestamente no lo hacen por mandato religioso.
Comprar armas nucleares completas a un tercer estado está prohibido por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Las potencias nucleares no pueden transferir legalmente armas nucleares a otros países.
Incluso fuera de la legalidad, las armas nucleares requieren mantenimiento, sistemas de seguridad y personal especializado, lo que hace inviable depender solo de “armas compradas” sin una base técnica nacional.
Los requisitos técnicos no son ni mucho menos insalvables teniendo en cuenta que es un país con programa nuclear desde hace mucho y aliado de varias potencias nucleares.
Así que, irónicamente, a Irán no le conviene que EEUU se retire de la guerra.
El principal riesgo atómico es este. Lo que Israel debería hacer ya mismo es reconocer que son una potencia nuclear y que allí tienen su arsenal. Su situación es francamente vulnerable.
Mira fukushima. El radio de seguridad es de menos de 30 km
Pero la situación actual es muy diferente de la que fue en su momento la II Guerra Mundial y las atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, no creo que la respuesta sea la inacción ni de los que la reciban ni de sus aliados.
Abrochense los cinturones que vienen turbulencias
Después de mucha reflexión, y después de que me quedó claro que algunos altos cargos de la ONU están sirviendo a un lobby poderoso y no a la ONU, he decidido suspender todos mis deberes como Representante Principal del PVA en la ONU y de todos los comités/grupos de la ONU de los que soy miembro.
No puedo, en conciencia, ser parte ni testigo de lo que está sucediendo en un momento en que la ONU se prepara para un posible uso de armas nucleares.
Ha sido un honor cooperar con la ONU durante casi 12 años bajo la dirección de diferentes Secretarios Generales y Presidentes del Consejo de Derechos Humanos, encabezando la delegación del PVA.
Que Dios bendiga este mundo.
No hay gente tan malvada y psicópata como ellos sobre la faz de la tierra.
¿Como esperamos que dejen de estar crecidos?
¡! Bloqueo económico ya !!
Cero actividad comercial con Israel.
Sanción económica por la destrucción de Gaza.
Y si los yankies se oponen. Se les obvia y p'alante.
MANO DURA INTERNACIONAL.
Y esto no va de dejar de comprar patatas.
En caso de que Israel usase un arma nuclear no sería contra Teherán, sería para destruir instalaciones bunkerizadas. ¿Coño responde Pakistán a eso? ¿Vaporizando Tel Aviv? ¿Atacando las instalaciones nucleares de Israel en un país minúsculo que se vería afectado por la radiación de su propia central destruida?
Esto funciona así.
Más vale no dar pie a acciones que puedan derivar a una escalada que no pueda revertirse.
Al fin y al cabo, somos seres humanos, racionales, confiemos en que la testosterona remita y de paso a la conciencia.
La cuestión no es que la vayas a usar o no. La cuestión es que el otro no tenga claro si la vas a usar o no.
Si Irán tuviese la bomba nuclear, probablemente ahora no habría guerra.
(Mohamad Safa)
Diplomático cancela sus boletos para el Mundial 2026 en protesta contra ICE: “EE.UU. no es seguro”
as.com/us/actualidad/diplomatico-cancela-sus-boletos-para-el-mundial-2
www.youtube.com/watch?v=8tIdCsMufIY&t=146s
Y sí, creo que hay muchas posibilidades de que, queriendo o sin querer, escale a lo nuclear, aunque lo dudo (porque también ellos, aunque tienen búnkers secretos para vivir muy muy cómodos durante años) también se quieren mucho y tienen sus dudas.
Yo ya estoy disfrutando como puedo y llegado el sacrificio, ya tengo a dos o tres fachas de por aquí enfilados para aliviarles el sufrimiento.
Damas, caballeros, ha sido un placer.
China se seguirá preparando para cuando le llegue su turno, y espero que esté suficientemente preparada para eliminar a EEUU y acabar con ese régimen genocida.