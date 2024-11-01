edición general
Se acabo la moda de Milei. Los youtubers que lo apoyaban ahora callan y desaparecen

Se acabó la moda de Milei. Ahora que se le han puesto las cosas muy feas, los youtubers que siempre lo apoyaban han enmudecido de golpe.

#2 Leon_Bocanegra
Siempre le quedará Findenton.
#4 Andreham
#2 En cuanto se le acabe el contrato o salga otro ya no hablará más de él.
#8 Lyovin81
#2 Ese pedazo de basura está en en Elotrolado soltando la misma basura que aquí. Que ese cerdo cobra de sabe Dios quién por esparcir basura, ni cotiza.
#7 mcfgdbbn3
Por eso conviene guardar los vídeos de esta gente, para que luego, aunque los borren, queden ahí.

Y sí, estoy a favor del derecho a retractarse, pero haciéndolo bien, con un vídeo nuevo donde expliques tu cambio de postura de forma clara, no borrando los vídeos antiguos como si nada, eso no es retracto.
#3 Cehona
Se acabó la fiesta.
#6 carakola
Da igual, apoyarán al que tome su lugar.
#1 Hollywoodlandia
Noticion.
#5 Jacusse
Veremos qué pasa en las elecciones del fin de semana.
