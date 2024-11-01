·
25
meneos
83
clics
Se acabo la moda de Milei. Los youtubers que lo apoyaban ahora callan y desaparecen
Se acabó la moda de Milei. Ahora que se le han puesto las cosas muy feas, los youtubers que siempre lo apoyaban han enmudecido de golpe.
|
etiquetas
:
milei
,
visualeconomic
,
youtubers
,
argentina
,
silencio
#2
Leon_Bocanegra
Siempre le quedará Findenton.
10
K
120
#4
Andreham
#2
En cuanto se le acabe el contrato o salga otro ya no hablará más de él.
3
K
38
#8
Lyovin81
#2
Ese pedazo de basura está en en Elotrolado soltando la misma basura que aquí. Que ese cerdo cobra de sabe Dios quién por esparcir basura, ni cotiza.
2
K
28
#7
mcfgdbbn3
*
Por eso conviene guardar los vídeos de esta gente, para que luego, aunque los borren, queden ahí.
Y sí, estoy a favor del derecho a retractarse, pero haciéndolo bien, con un vídeo nuevo donde expliques tu cambio de postura de forma clara, no borrando los vídeos antiguos como si nada, eso no es retracto.
1
K
30
#3
Cehona
Se acabó la fiesta.
1
K
21
#6
carakola
Da igual, apoyarán al que tome su lugar.
0
K
19
#1
Hollywoodlandia
Noticion.
1
K
16
#5
Jacusse
Veremos qué pasa en las elecciones del fin de semana.
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
Y sí, estoy a favor del derecho a retractarse, pero haciéndolo bien, con un vídeo nuevo donde expliques tu cambio de postura de forma clara, no borrando los vídeos antiguos como si nada, eso no es retracto.