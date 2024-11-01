edición general
Acaban de filtrar el secreto mejor guardado de Rusia: su bombardero nuclear "invisible" ha saltado por los aires

El escándalo no solo revela secretos aeronáuticos, sino que desnuda la fragilidad estructural de la Rusia militar contemporánea. Los datos, obtenidos tras infiltrarse en los sistemas internos de la empresa rusa OKBM (proveedora clave de componentes para la aviación estratégica y el sector espacial), muestran la profunda dependencia de Rusia respecto a maquinaria extranjera y desvelan información técnica clasificada de dos programas considerados pilares de su aviación de nueva generación: el bombardero furtivo PAK DA “Poslannik” y el caza SU-57.

| etiquetas: rusia , ucrania , guerra , otan , pak da , su-57 , okbm
9 comentarios
Carnedegato #5 Carnedegato
#4 #4 Claro que hablamos. El “avión” lleva prometido desde 2009, con tres prototipos que nunca volaron y un presupuesto que desaparece más rápido que los disidentes en Moscú. El SU-57 solo tiene una docena operativa y aún con motores provisionales. El PAK DA debía volar en 2023, pero siguen con maquetas y renders. Rusia depende de chips taiwaneses, rodamientos alemanes y CNC japonesas que no puede fabricar. Sin esas piezas, no hay bombarderos furtivos, solo powerpoint patriótico para engañar a la Duma y justificar contratos a dedo.
Veelicus #8 Veelicus
#7 Claro que hago, no votare en la vida ni al PP ni a VOX.
Carnedegato #1 Carnedegato
Pues vaya “furtivo”, si lo más invisible es su presupuesto. Entre filtraciones, motores chinos y electrónica de lavadora, el PAK DA parece más un PowerPoint con alas que un bombardero. Rusia lleva una década prometiendo el “avión del futuro” y lo único que despega son los memes.
Nekobasu #2 Nekobasu
#1 También despega nazis modernos de Ucrania.
Carnedegato #3 Carnedegato *
#2 Claro, los mismos “nazis” que tienen elecciones, prensa libre y ayuda de media Europa para no ser invadidos por una dictadura con PIB de Italia y moral de gulag. Mientras tanto, los rusos presumen de “desnazificar” bombardeando hospitales y robando lavadoras. Muy antifascista todo.

Propaganda sesgada de manual la tuya.
joffer #4 joffer
#3 #2 ¿Y del avión qué? ¿No habláis?
Veelicus #6 Veelicus
#3 #3 Nazis de estos, si, con la bandera de la OTAN y apoyados por la UE.  media
Carnedegato #7 Carnedegato
#6 Vienen los nazissssssss, hay que acabar con el fascismoooooooooooo

No vas a hacer nada?
ElBeaver #9 ElBeaver
montaje barato
