La terrible dependencia de la industria de defensa estadounidense respecto a China

La producción de equipo militar requiere de una cierta cantidad de equipos y componentes. Y para producir estos componentes, se necesitan recursos fácilmente accesibles y asequibles. Esta es una ecuación cada vez más compleja para la industria de defensa de Estados Unidos.
Donald Trump amenaza a China con imponer aranceles del 200 % si no exporta imanes a Estados Unidos '
Es que son bipolares.