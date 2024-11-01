edición general
La terrible dependencia de la industria de defensa estadounidense respecto a China

La terrible dependencia de la industria de defensa estadounidense respecto a China

La producción de equipo militar requiere de una cierta cantidad de equipos y componentes. Y para producir estos componentes, se necesitan recursos fácilmente accesibles y asequibles. Esta es una ecuación cada vez más compleja para la industria de defensa de Estados Unidos.

salteado3 #1 salteado3
Eso se arregla con unos aranceles del 500% a los productos chinos.
#3 Marisadoro *
#1 Con aranceles del 200% ya va bien...

Donald Trump amenaza a China con imponer aranceles del 200 % si no exporta imanes a Estados Unidos '

Laro__ #4 Laro__
Primero queman el Corán y luego piden más imanes. No hay quién los entienda.
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

Es que son bipolares. xD
shake-it #8 shake-it
#7 Es difícil saber qué les atrae y qué les repulsa
#2 pandasucks
El mundo sorprendiéndose en 2025 de la globalización :troll:
Veelicus #5 Veelicus
En Venezuela y la Guyana hay mucho material valioso aparte del petroleo...
Gry #6 Gry
Y de rebote toda la OTAN. :palm:
