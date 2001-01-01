Donald Trump amenaza a China con imponer aranceles del 200 % si no exporta imanes a Estados Unidos: 'Tengo cartas increíbles que podrían destruirlos'

"Tienen que darnos imanes", afirmó Trump. "Si no nos los dan, entonces tendremos que cobrarles un arancel de 200% o algo así. Pero no creo que vayamos a tener problemas con eso". "Creo que tenemos una relación estupenda con China, he hablado recientemente con el presidente Xi (Jinping) y, en algún momento del año, deberíamos visitar China", dijo Trump. El mandatario estadounidense añadió: "Tienen algunas cartas. Nosotros tenemos cartas increíbles, pero no quiero jugarlas. Si las jugara, destruiría a China".