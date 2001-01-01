Donald Trump amenaza a China con imponer aranceles del 200 % si no exporta imanes a Estados Unidos: 'Tengo cartas increíbles que podrían destruirlos'

"Tienen que darnos imanes", afirmó Trump. "Si no nos los dan, entonces tendremos que cobrarles un arancel de 200% o algo así. Pero no creo que vayamos a tener problemas con eso". "Creo que tenemos una relación estupenda con China, he hablado recientemente con el presidente Xi (Jinping) y, en algún momento del año, deberíamos visitar China", dijo Trump. El mandatario estadounidense añadió: "Tienen algunas cartas. Nosotros tenemos cartas increíbles, pero no quiero jugarlas. Si las jugara, destruiría a China".
Cosas como la magnífica ley de no se que, la gran mierda de no sé cuantos, y ahora cosas increíbles guardaditas por si no me hacéis caso.
A ver. Son chinos. No la mongolada de europets de von der leyen, mertz, starmer, macron jeloni y toda la banda
Le venderán los imanes imputando los aranceles a su precio. ¿los quieres? Paga.
Pero taco sabe que China no quiere cargarse aun los EEUU y se aprovecha como se aprovecho de lo de la lista Epstein para atacar a sus rivales sabiendo que él es el primero en estar implicado.
Los imanes son necesarios para básicamente cualquier motor, ergo... misiles y armamento militar, y por tanto es dinero que saldrá del Estado y volverá... al Estado
Sí o sí USA los tiene que comprar salvo que quieran hacer como los rusos y desmantelar aparatos viejos en busca de componentes para reutilizar, pero la economía circular no está en la mente del país que vive del crédito y consumo constante.
Los ingleses dijeron que no iban a pagar eso y que se les iba a pudrir la carne y dijo Perón: nosotros tenermos carne, ustedes tienen hambre ... a ver quien aguanta más.
Bueno, siempre pueden sacar imanes de las lavadoras, como dicen que hacen otros.
Prohibo a otros países hacer negocios con china
Y luego va y dice
¿ A cuanto los imanes?
Si quiere imanes ya puede empezar a fabricarlos
Aunque no sé para qué quiere clérigos del islam.
Asia acabará yendo a su bola.
Luego ya que vaya a por China, no vaya a ser que se le atragante tanta destrucción.