Donald Trump amenaza a China con imponer aranceles del 200 % si no exporta imanes a Estados Unidos: 'Tengo cartas increíbles que podrían destruirlos'

"Tienen que darnos imanes", afirmó Trump. "Si no nos los dan, entonces tendremos que cobrarles un arancel de 200% o algo así. Pero no creo que vayamos a tener problemas con eso". "Creo que tenemos una relación estupenda con China, he hablado recientemente con el presidente Xi (Jinping) y, en algún momento del año, deberíamos visitar China", dijo Trump. El mandatario estadounidense añadió: "Tienen algunas cartas. Nosotros tenemos cartas increíbles, pero no quiero jugarlas. Si las jugara, destruiría a China".

#13 Me parece increíble el lenguaje que usa. Parece que les está vendiendo la moto a unos niños de preescolar
Cosas como la magnífica ley de no se que, la gran mierda de no sé cuantos, y ahora cosas increíbles guardaditas por si no me hacéis caso.
A ver. Son chinos. No la mongolada de europets de von der leyen, mertz, starmer, macron jeloni y toda la banda
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Las cartas a las que se refiere son Pokemon
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#8 #1 arrastro!
delcarglo #20 delcarglo
#11 Órdago!
alpoza #30 alpoza
#24 All in!
xabi_sides #46 xabi_sides
#30 ¡Bienvenidos al dudududududuelo!
#50 gotxi85
#46 ¡¡¡EXODIA!!!
#77 PerritaPiloto
#50 ¡BURRO!
frg #79 frg
#20 ¡No hay güebos!
sotillo #14 sotillo
#1 Si da igual lo que diga, esto es lo que hace esta derecha mundial Cristo nazi, amenazas y terrorismo
#43 baronluigi
#14 Ya lo explicaban Ren y Stimpy, a principios de los 90.

m.youtube.com/watch?v=GD0ba4OqJDg
#66 osids
#1 Charizard de primera edición xD
Kasterot #13 Kasterot *
Me parece increíble el lenguaje que usa. Parece que les está vendiendo la moto a unos niños de preescolar
Cosas como la magnífica ley de no se que, la gran mierda de no sé cuantos, y ahora cosas increíbles guardaditas por si no me hacéis caso.
A ver. Son chinos. No la mongolada de europets de von der leyen, mertz, starmer, macron jeloni y toda la banda
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#13 niños, escuchar  media
Kasterot #17 Kasterot
#15 ahí están nuestros adorables europets viendo los guiñoles de trump
#38 pirat
#15 Ni Arguiñano usa el imperativo en vez del infinitivo.
#56 Cuchifrito
#13 Pero es que el habla para su mongolada, y funciona hablar en lenguaje de mongolos. Ya no se si es que entre mongolos se entienden o que son hábiles en términos de comunicación pero el resultado es el mismo
Or3 #62 Or3
#13 No está hablando para los chinos, les está hablando a su electorado.
Seyker #73 Seyker
#13 Lo decís como si no hubiera reuniones entre China y USA desde la primera guerra de aranceles que le montó Trump en la anterior legislatura. Sinceramente, si China se pone en plan guerrero nos da más oportunidades a Europa que tenemos unos aranceles bajos en comparación a los países asiáticos.
#10 moratos
Naranjito se cree que China es la UE y que Xi Jinping es la Úrsula. Se va a llevar un chasco.
29 K 281
sivious #72 sivious
#10 Por cierto, que hay que hacer para echar a la cerda traidora Von Derleyen?
#5 Suleiman
Buena manera de pedir algo,con la extorsión. De momento callan los chinos,son mucho más listos, pero ya llegará el momento ...
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#5 -me vendes los imanes?
-No.
-Pues te pongo un arancel y pagaré el 200% más por los pocos que me vendas. Y tengo más cartas, como pagar el 400%
#70 osids
#7 No se si hemos acabado de entender lo de los aranceles, los paga el importador, los recauda el gobierno, encarece el comercio exterior, encarece el producto final, te aísla

PD:Se que es un chiste pero no tiene sentido que el mismo presidente diga las dos cosas cuando son personas distintas
3 K 32
jnogales2001 #76 jnogales2001
#70 Y al pagarlos el importador, la cuestión es que a lo mejor ya no le interesa exportarlos a USA, si no a otros países. Así que puede que las amenazas les salgan muy caras a los de USA, porque China no creo que se vaya a achantar ante la amenaza de niño pequeño.
#81 xavigo
#70 Está “bien” cuando tienes producción local. Cuando no - y lo tienes que importar- es un tiro en el pie.

Le venderán los imanes imputando los aranceles a su precio. ¿los quieres? Paga.
Aergon #26 Aergon
#5 Cuando la realidad seguramente sea al revés y la información que puede destruir al otro está en poder de los chinos.

Pero taco sabe que China no quiere cargarse aun los EEUU y se aprovecha como se aprovecho de lo de la lista Epstein para atacar a sus rivales sabiendo que él es el primero en estar implicado.
alpoza #31 alpoza
#5 extorsión y amenazas: "Si las jugara, destruiría a China".
#75 John_Doe *
#5 A los chinos se la suda.
Los imanes son necesarios para básicamente cualquier motor, ergo... misiles y armamento militar, y por tanto es dinero que saldrá del Estado y volverá... al Estado :palm:

Sí o sí USA los tiene que comprar salvo que quieran hacer como los rusos y desmantelar aparatos viejos en busca de componentes para reutilizar, pero la economía circular no está en la mente del país que vive del crédito y consumo constante.
HeilHynkel #12 HeilHynkel *
Hay un vídeo de Perón que contaba que tras la SGM Argentina vendía la carne muy barata (a 250 dólares la tonelada o así) a los ingleses por no tener barcos refrigerados para exportarla. Aprovechando el final de la guerra consiguió una partida de ellos y les dijo a los ingleses: a partir de ahora, a 500 dólares la tonelada (en EEUU se compraba esa misma carne a 750, así que tampoco estaba arruinando a los ingleses)

Los ingleses dijeron que no iban a pagar eso y que se les iba a pudrir la carne y dijo Perón: nosotros tenermos carne, ustedes tienen hambre ... a ver quien aguanta más.
#22 ombresaco
#12 ...y los imanes no se pudren
HeilHynkel #34 HeilHynkel
#22

Bueno, siempre pueden sacar imanes de las lavadoras, como dicen que hacen otros.
_3948 #45 _3948
#34 de los discos duros,salen unos imanes muy chulos.que empiecen con esos a ver si son autosuficientes
lawson #2 lawson
TACO en 3... 2... 1...
calde #9 calde
#2 no habrá por ahí ningún meme de trump "chickening out"? :-D
Nobby #68 Nobby
#9 Sus deseos son órdenes  media
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Porque decir 200% cuando podemos imponer un 2%  media
#85 xavigo
#6
- Pero señ…
- Chst
- Señ
- Chst
- Don…
- Lalalalalala, no te escucho
- P…
- Chitón, Scott (es.m.wikipedia.org/wiki/Scott_Bessent)
0 K 7
antesdarle #4 antesdarle
Mejor un arancel del 2000%, viejo idiota
LinternaGorri #28 LinternaGorri
#4 que va, va a arruinar la economia americana para que los billones en deuda americana que tiene china no valgan nada y se arruinen
troll_hdlgp #52 troll_hdlgp
#28 China ya se ha ido deshaciendo de la deuda americana, precisamente porque sabían/intuían que algo así podía pasar, ahora el mayor tenedor de deuda americana son los japoneses, no los chinos.
Derko_89 #74 Derko_89
#52 Japoneses que también se han deshecho de lo que han podido, que no es mucho al estar cogidos por los huevos de los USA.
Esfingo #16 Esfingo
El tiene cartas y los chinos las imprimen.
Quecansaometienes... #67 Quecansaometienes...
#16 xD xD xD Como sus gorras y camisetas :palm:
anv #41 anv
La vez pasada China respondió a los aranceles dejando de enviar barcos con mercancías. Los puertos se quedaron vacíos y se armó un tremendo revuelo. Lógicamente Trump tubo que "chicken out" como dicen ellos.

TACO: "Trump Always Chickens Out"
raül_hernàndez_1 #8 raül_hernàndez_1
Ahora juega al Magic, el orangután este...
#33 ElmaEscobar
#8 El demonio orangután, tiene ataque 8
Or3 #54 Or3
#8 El Kird Ape.
#84 PerritaPiloto
#8 Si pero es una baraja turbodragón pero al revés. En lugar de hacer un combo con reanimar a los muertos y dragón tragamudos en el primer turno para tener mana infinito, lo que hace es tardar un montón de turnos en bajar el dragón tragamudos pagando su coste y sin nada en la mesa que combe.
#19 Grahml *
En realidad, lo que Trump quiere decir es "No tengo ninguna carta que pueda destruirlos".

Por eso suelta la gilipollez senil de turno.
Dene #23 Dene
le está intentando enseñar algo de política a un pais que lleva haciendo política .. no se, mil, mil y pico años antes de que los antepasados de donaldo bajaran del árbol?
Quecansaometienes... #65 Quecansaometienes...
#23 Ah! Pues si bajaron, por qué él sigue ahí? :-O :palm:
#3 A_Ramos
Menudo fanfarrón.
#80 Frank84
#3 pues con Europa ha funcionado de maravilla
#37 The_real_deal
ahora, en contraste con la bajada de pantalones de la UE, veremos al portavoz del gobierno chino decir "Trump, nos soplan la polla tus amenazas y responderemos con las mismas medidas"
DDJ #42 DDJ *
Se rajó con Irán y va a poder con China xD xD xD
Quecansaometienes... #61 Quecansaometienes...
#42 Pues mira si tendria imanes en Iran! :-D
pitercio #36 pitercio
En abril, China ya respondió a los aranceles de Trump con 7 palabras: samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio. Y no necesita decirle mas.
HeilHynkel #51 HeilHynkel
#36

samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio.  media
taranganas #60 taranganas
#51 te se olvida un raro, el trumpirio
#25 Bravok1
De pokemons como mucho deben ser las cartas, después de que ayer dijera que le llaman el presidente de Europa en Europa...no esta bien, más allá de su egolatría enfermiza ridícula, de sus corruptelas y pedofilia.. está mentalmente muy enfermo.

China está en otro nivel. EEUU se come los mocos, fin.
_3948 #58 _3948
Te pongo aranceles del % según salgan los dados,prohibo a tus empresas trabajar con las de EEUU
Prohibo a otros países hacer negocios con china
Y luego va y dice
¿ A cuanto los imanes?
Si quiere imanes ya puede empezar a fabricarlos
silvano.jorge #63 silvano.jorge
Debería pedírselos a Irán, que tiene más imanes que China.
Aunque no sé para qué quiere clérigos del islam.
pitercio #21 pitercio
Tendrá cartas, lo que no tendrá será imanes para sujetar los misiles a los aviones.
Paltus #27 Paltus *
Y luego la gente duda.
LeDYoM #47 LeDYoM
Pero que mania tiene este ser con los aranceles.
#55 hush
Ignorante, idiota, bravucón, bocazas, violento, cobarde, fantasma... este demente lo tiene todo.
#39 pirat
Da gusto hacer tratos con este elemento pero mas dará dejar de hacerlos.
Asia acabará yendo a su bola.
#48 MADMax2
#39 va a conseguir que la UE afiance aún más sus acuerdos con China
karaskos #53 karaskos
La UE es capaz de comprarlos y vendérselo a Usa para que no les falte suministro xD
Quecansaometienes... #59 Quecansaometienes...
#53 Que venderselos...se los regala!! xD Y nos lo justificarian como algo esencial e inevitable y no como otra bajada de pantalones. Lo habitual actualmente :foreveralone:
tommyx #71 tommyx
Esta es la que tiene  media
rendri #29 rendri
Se puede acercar a un chino estándar y comprarlos para su nevera
beltzak #18 beltzak
Primero que destruya Gaza (Palestina) con sus amigos Nazis.

Luego ya que vaya a por China, no vaya a ser que se le atragante tanta destrucción.
Quecansaometienes... #57 Quecansaometienes...
Este tio solo sabe amenazar y fanfarronear. Es retrasado.
#40 paco_camps_2011
¡Qué te peines!
Cougar_81 #83 Cougar_81
Si quiere imanes que se los pida a Irán o a Afganistán, que allí les sobran.
krypy #78 krypy
Otra vez la burra al trigo
fgordillo #64 fgordillo
Sólo le falta la sábana blanca para ser más fantasma
DonaldTrump #44 DonaldTrump
Que se lleven a todos los imanes de España y nos libren de mezquitas.
Ilunabarra #49 Ilunabarra
Estás acabado Donald! Muahahha
#32 ElmaEscobar
El nene quiere imanes
#82 themurcian
Y la seriedad q te da llevar una gorra Maga en el despacho oval, eh?
#69 Toni_Ivars *
Madre mía la paciencia que tienen que tener los chinos con este individuo. Luego que si China se esfuerza mucho en ser autosuficiente ¡Normal! Antes que tratar con gilipollas así yo también preferiría guisármelo y comérmelo yo sólo.
