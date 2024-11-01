Absuelto de un delito de violencia de género tras golpear como acto reflejo a su mujer, que lo despertó para grabar un video de broma

Un sevillano ha sido absuelto tras ser denunciado por su expareja a raíz de un vídeo de broma grabado por la mujer en 2021. El hombre dormía tras una jornada laboral de 14 horas cuando fue despertado por ella y como acto reflejo le propinó dos golpes en la pierna mientras que gritaba ‘puta’ y la mujer rompía a reír. En 2024, cuando se divorciaban,ella le transmitió su intención de llevarse al hijo a más de 100 km presionándole haciéndole saber que en caso de no darle la custodia exclusiva interpondría una denuncia por violencia de género
En este caso hay pruebas de que la mujer le chantajeó con la denuncia... Coño, metedle un puro a la señora.
Vivimos como en el Antiguo Régimen con una parte de la población disfrutando de privilegios de cuna.
Hay que ser mala persona.