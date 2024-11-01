Absuelto de un delito de violencia de género tras golpear como acto reflejo a su mujer, que lo despertó para grabar un video de broma

Un sevillano ha sido absuelto tras ser denunciado por su expareja a raíz de un vídeo de broma grabado por la mujer en 2021. El hombre dormía tras una jornada laboral de 14 horas cuando fue despertado por ella y como acto reflejo le propinó dos golpes en la pierna mientras que gritaba ‘puta’ y la mujer rompía a reír. En 2024, cuando se divorciaban,ella le transmitió su intención de llevarse al hijo a más de 100 km presionándole haciéndole saber que en caso de no darle la custodia exclusiva interpondría una denuncia por violencia de género