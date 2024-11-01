edición general
22 meneos
77 clics
Absuelto de un delito de violencia de género tras golpear como acto reflejo a su mujer, que lo despertó para grabar un video de broma

Absuelto de un delito de violencia de género tras golpear como acto reflejo a su mujer, que lo despertó para grabar un video de broma

Un sevillano ha sido absuelto tras ser denunciado por su expareja a raíz de un vídeo de broma grabado por la mujer en 2021. El hombre dormía tras una jornada laboral de 14 horas cuando fue despertado por ella y como acto reflejo le propinó dos golpes en la pierna mientras que gritaba ‘puta’ y la mujer rompía a reír. En 2024, cuando se divorciaban,ella le transmitió su intención de llevarse al hijo a más de 100 km presionándole haciéndole saber que en caso de no darle la custodia exclusiva interpondría una denuncia por violencia de género

| etiquetas: sevilla , violencia de género , broma , custodia , divorcio
18 4 2 K 303 actualidad
13 comentarios
18 4 2 K 303 actualidad
Comentarios destacados:      
sorrillo #1 sorrillo
Sin acusaciones de oficio por denuncia falsa este tipo de abusos van a continuar.
14 K 142
eltxoa #2 eltxoa
#1 Te van a decir de todo por insinuar que hay denuncias falsas.
5 K 56
#3 ernovation
#1 El estado protege a las denuncias falsas a costa de lo que sea. Esto va a seguir así hasta que les dejemos de votar.
5 K 70
#4 mcfgdbbn3
#3: Sí, susto o muerte, o denuncias falsas por violencia de género, o denuncias falsas por agredir a antidisturbios. xD
0 K 12
#6 Onaj
#1 Yo entiendo que casi nunca se pueda probar.

En este caso hay pruebas de que la mujer le chantajeó con la denuncia... Coño, metedle un puro a la señora.
3 K 54
#8 pozz
#1 al actual gobierno no le interesa que se actue de oficio... y es muy lamentable.
2 K 24
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Esta me la se, esta me la se, esta me la se: "otro caso aislado" :troll:
4 K 57
DORO.C #7 DORO.C
Vaya tela :-S
1 K 30
TikisMikiss #12 TikisMikiss
Y seguirá ocurriendo mientras existan privilegios legislativos por razón de sexo, género, genitalia, etc.

Vivimos como en el Antiguo Régimen con una parte de la población disfrutando de privilegios de cuna.
1 K 26
Butters #13 Butters
Pues parece que el marido la definió perfectamente con una sola palabra, visto lo visto
1 K 14
Veelicus #11 Veelicus
Pues efectivamente, tal y como dijo el sujeto, era una gran puta.
Hay que ser mala persona.
0 K 12
BobbyTables #9 BobbyTables
Otro machirulo opresor en la calle
0 K 10
#10 DenisseJoel
Esperemos que el Tribunal Supremo imponga su doctrina, y por tanto se cumpla la Ley.
0 K 10

menéame