edición general
Abascal pide "agradecer a Trump" su intervención en Venezuela y critica a Europa por defender "intereses ideológicos"

El líder de Vox ha resumido la crisis internacional con una palabra: "Esperanza". Concretamente, sobre Venezuela, ha sostenido que está "mejor que hace un mes", ha apuntado el líder de extrema derecha. También ha evitado dar su opinión sobre las amenazas que Trump ha hecho sobre Dinamarca y Groenlandia: "Se habla mucho de Groenlandia pero nos interesa Ceuta y Melilla".

Comentarios destacados:        
Mountains #1 Mountains *
Abascal el "patriota" que defiende al que nos amenaza con una invasión.
16 K 186
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#1 No le defiende, le lame los zapatos. No tengo ninguna duda de que a este sinvergüenza traidor le llega dinero fresco del otro lado del Atlántico. Es capaz de justificar a EE.UU. en su apoyo a Marruecos e Israel, mientras estos dos países no paran de socavar a nuestro propio país.
5 K 80
#23 MPPC
#8 lo defiende y le lame los zapatos
0 K 10
javibaz #15 javibaz
#1¿ y si lo mandamos a USA y le quitamos la ciudadanía en cuanto salga el vuelo? Por alta traición.
0 K 14
sotillo #21 sotillo
#1 Otro Aznar al que los americanos le han prometido grandes beneficios
1 K 28
Ovlak #25 Ovlak
#1 Como se nota el aliento con olor a chetos cuando habla. Se demuestra que para estos no hay más patria que su cartera.
0 K 11
StuartMcNight #2 StuartMcNight
Se habla mucho de Groenlandia pero nos interesa Ceuta y Melilla

Pues deja de comerle los huevos al Trumpeto. Que el es la unica amenaza real a la integridad territorial de paises de la UE.
9 K 120
comadrejo #5 comadrejo *
#2 La opulencia económica en la que vive obascal viene principalmente de las inversiones europeas que la cpac ha canalizado en sus chiringuitos. Las lentejas están en juego por lo tanto: el es mas yanki-maga que nadie. :troll:
3 K 50
#7 Pixmac
#2 No se lo creen ni ellos. Si Trump pidiera Ceuta y Melilla Abascal le llamaría para preguntarle la hora y lugar de la entrega.
7 K 86
devilinside #9 devilinside
#7 Y cita para mamársela a Naranjito
0 K 11
#11 Piscardo_Morao
#9 Para eso ya tenía a las víctimas de Epstein.
1 K 24
devilinside #12 devilinside
#11 Más jóvenes, más mujeres y con menos barba que Abascal, pero una mamada es una mamada
0 K 11
#24 Alcalino
#2 De hecho, Trump se está haciendo MUY AMIGO del Mohamed de Marruecos, y ya te digo yo lo que Mohamed le está pidiendo a Trump a cambio de su colaboración.

Y que venga Abascal a hablar de Ceuta y Melilla.... es que son tontos, TONTOS, los que votan a este subnormal.
0 K 8
#4 daniMate
A este tipejo vendepatrias le debe oler la boca a mierda de tanto lamer culos

Siempre débil frente al fuerte. Y fuerte frente al débil.

Gentuza de esta sobra en España.
6 K 83
#10 Piscardo_Morao
Alabemos al amado líder imperial del aspirante a amado líder vendepatrias.

A ver si los cenutrios de VOX se dan cuenta de que un voto a VOX, es un voto a Trump.
2 K 41
Mangione #6 Mangione
Alto traidor a la patria, que va de patriota. Lo típico entre los nazis y los fachas.
2 K 35
#18 Marisadoro
Abascal agradece sus intereses economicos más que los ideológicos.
1 K 20
Bapho #14 Bapho *
Perro faldero traidor.
Si mañana Trump regala a Marruecos Ceuta, Melilla, e incluso Canarias, lo defenderá con fervor.
1 K 19
angelitoMagno #16 angelitoMagno
Lo de que Marruecos se va a quedar Ceuta, Melilla y Canarias es algo que no paran de repetir los dos partidos antisistema, VOX y Podemos.

En fin, políticas del miedo, supongo.
0 K 16
#17 mercure
El patriota lamiendole el ojete al zanahorio{0x1f61b}
0 K 10
incontinentiasuma #3 incontinentiasuma
El primer país en manifestar querer adherirse a la ONU de Hacendado que quiere formar Trump fue...
... Marruecos.
www.rfi.fr/es/oriente-medio/20260120-marruecos-primer-país-africano-e
0 K 10
Geirmund #13 Geirmund
Que puta rata traidora él y sus votantes.
0 K 9
Graffin #19 Graffin
Su única patria es el dinero.
0 K 8
Blackat #22 Blackat
Creiamos que Abasacal era gilipollas y se ha empeñado en demostrarlo cada 5 minutos.

Es lo que tiene ser de esa españa , tan tan tan de hijos primos o hermanos....
0 K 7
#20 roca
El patriota lameculos
0 K 6

