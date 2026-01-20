Abascal pide "agradecer a Trump" su intervención en Venezuela y critica a Europa por defender "intereses ideológicos"

El líder de Vox ha resumido la crisis internacional con una palabra: "Esperanza". Concretamente, sobre Venezuela, ha sostenido que está "mejor que hace un mes", ha apuntado el líder de extrema derecha. También ha evitado dar su opinión sobre las amenazas que Trump ha hecho sobre Dinamarca y Groenlandia: "Se habla mucho de Groenlandia pero nos interesa Ceuta y Melilla".
| etiquetas: abascal , groenlandia , ceuta , melilla
Pues deja de comerle los huevos al Trumpeto. Que el es la unica amenaza real a la integridad territorial de paises de la UE.
Y que venga Abascal a hablar de Ceuta y Melilla.... es que son tontos, TONTOS, los que votan a este subnormal.
Siempre débil frente al fuerte. Y fuerte frente al débil.
Gentuza de esta sobra en España.
A ver si los cenutrios de VOX se dan cuenta de que un voto a VOX, es un voto a Trump.
Si mañana Trump regala a Marruecos Ceuta, Melilla, e incluso Canarias, lo defenderá con fervor.
En fin, políticas del miedo, supongo.
... Marruecos.
www.rfi.fr/es/oriente-medio/20260120-marruecos-primer-país-africano-e
Es lo que tiene ser de esa españa , tan tan tan de hijos primos o hermanos....