Abascal pide "agradecer a Trump" su intervención en Venezuela y critica a Europa por defender "intereses ideológicos"

El líder de Vox ha resumido la crisis internacional con una palabra: "Esperanza". Concretamente, sobre Venezuela, ha sostenido que está "mejor que hace un mes", ha apuntado el líder de extrema derecha. También ha evitado dar su opinión sobre las amenazas que Trump ha hecho sobre Dinamarca y Groenlandia: "Se habla mucho de Groenlandia pero nos interesa Ceuta y Melilla".