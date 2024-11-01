En 1599 alguien anotó cómo se hacían las tortillas en España. Y zanja de una vez el debate entre "con y sincebollistas"  

La obra en cuestión se titula 'Libro del arte de cozina' y básicamente es un recetario de 1599 en el que se detallan técnicas culinarias, consejos sobre comida y bebida y los secretos de los oficios de mayordomo, maître, camarero, trinchante o cocinero. También se incluyen unas cuantas recetas para carnes y pescados. ¿Y habla de tortillas? Sí. Lo que hace el chef de Felipe III es explicar cómo elaborar una jugosa tortilla utilizando huevos, tocino, queso, canela... y (exacto) cebolla.