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En 1599 alguien anotó cómo se hacían las tortillas en España. Y zanja de una vez el debate entre "con y sincebollistas"

En 1599 alguien anotó cómo se hacían las tortillas en España. Y zanja de una vez el debate entre "con y sincebollistas"  

La obra en cuestión se titula 'Libro del arte de cozina' y básicamente es un recetario de 1599 en el que se detallan técnicas culinarias, consejos sobre comida y bebida y los secretos de los oficios de mayordomo, maître, camarero, trinchante o cocinero. También se incluyen unas cuantas recetas para carnes y pescados. ¿Y habla de tortillas? Sí. Lo que hace el chef de Felipe III es explicar cómo elaborar una jugosa tortilla utilizando huevos, tocino, queso, canela... y (exacto) cebolla.

| etiquetas: 1599 , tortillas , españa , debate , cebolla
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
hijomotoss #1 hijomotoss *
Pero no incluye patata. Entonces no zanja el debate de la tortilla de patata. Y con zumo de naranja caliente????
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#7 Edwin.r
#1 exacto, sin papas es una malasada que ya aparece en el siglo IX
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camvalf #11 camvalf
#1 pues claro que lo aclara, recuerda estamos hablando de tortilla de patatas, por lo cual deja claro que será otra cosa pero no tortilla de patatas...
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
Mucho antes de que los españoles se familiarizasen siquiera con lo que era una patata ya se daban festines a base de cebolla y huevos,

A ver, una tortilla sin patata pero con cebolla, es una tortilla de cebolla, por mucho que el juntaletras diga otro cosa.

Al igual que el gin tonic, si cambias la ginebra por ron y la tónica por coca cola, deja de ser un gin tonic,
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LisaPotter #10 LisaPotter
#5 Yo he escuchado pedir "un gin-tonic de ron-cola" a la chavalería. No te digo más...
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HeilHynkel #13 HeilHynkel
#10

Sería el que escribió el artículo este. :-D
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Aguarrás #2 Aguarrás
Soy el peor de todos, me las como con y sin cebolla.
Pero echarle esa mierda, pimientos ... ¡Idos a cagar!.
Y el artículo no vale una mierda. Al final dice de regarla con zumo de naranja. :shit:
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#6 Pitchford
Qué titular más liante..
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YoSoyTuPadre #12 YoSoyTuPadre *
Hasta canela leí... espero que Felipe III lo mandase ejecutar :shit:

Lo de esta tortilla de patatas "sin patatas" me recuerda este vídeo mítico:
www.tiktok.com/@kelviin411/video/7229358619383319814
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Anfiarao #3 Anfiarao
Lo que hace el chef de Felipe III es explicar cómo elaborar una jugosa tortilla utilizando huevos, tocino, queso, canela... y (exacto) cebolla.

jaque mate, concebollistascanelistas, no sabéis cocinar.

Es una broma, que otras veces la peña me ha puesto negativos por estos comentarios
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Fedorito #8 Fedorito
Que el chef de Felipe III fuese un incompetente con el mal gusto por bandera no dice nada bueno de cualquier cosa que escribiese.
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Malinke #9 Malinke
Jaja, la prefiero sin cebolla a comer eso.
Odio el tocino y la canela.
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ostiayajoder #4 ostiayajoder
Es q recetas de tortilla con cebolla, queso, tocino y canela siempre ha habido...

La pregunta es q lleva la de patatas.
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menéame