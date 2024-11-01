En 1599 alguien anotó cómo se hacían las tortillas en España. Y zanja de una vez el debate entre "con y sincebollistas"  

La obra en cuestión se titula 'Libro del arte de cozina' y básicamente es un recetario de 1599 en el que se detallan técnicas culinarias, consejos sobre comida y bebida y los secretos de los oficios de mayordomo, maître, camarero, trinchante o cocinero. También se incluyen unas cuantas recetas para carnes y pescados. ¿Y habla de tortillas? Sí. Lo que hace el chef de Felipe III es explicar cómo elaborar una jugosa tortilla utilizando huevos, tocino, queso, canela... y (exacto) cebolla.
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A ver, una tortilla sin patata pero con cebolla, es una tortilla de cebolla, por mucho que el juntaletras diga otro cosa.
Al igual que el gin tonic, si cambias la ginebra por ron y la tónica por coca cola, deja de ser un gin tonic,
Sería el que escribió el artículo este.
Pero echarle esa mierda, pimientos ... ¡Idos a cagar!.
Y el artículo no vale una mierda. Al final dice de regarla con zumo de naranja.
Lo de esta tortilla de patatas "sin patatas" me recuerda este vídeo mítico:
www.tiktok.com/@kelviin411/video/7229358619383319814
jaque mate, concebollistascanelistas, no sabéis cocinar.
Es una broma, que otras veces la peña me ha puesto negativos por estos comentarios
Odio el tocino y la canela.
La pregunta es q lleva la de patatas.