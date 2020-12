Soy Ricardo Galli, socio fundador y programador de esta quinceañera. Pregúntame

En estos díacumple quince años y lo chicos que la llevan ahora me pidieron que responda vuestras preguntas, aunque ya les avisé que queda muy poca cosa interesante que no haya contado antes. A finales de 2015, después de 10 años con Menéame, me encontraba muy agotado y siempre tensionado, necesitaba cambiar. Así dejé la universidad, cedí la administración de Menéame y la mayor parte de mis participaciones (mantengo un 15%). Desde esos años me dedico exclusivamente a actividad privada, actualmente comode la empresa australiana Webjet Limited. Preguntad, mientras tanto me voy a pasear con el