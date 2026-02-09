edición general
Yolanda Díaz llama a una "alianza democrática" con un programa de mínimos ante el auge de la extrema derecha

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser «la maquinaria de engorde de Vox» y ha defendido una «alianza democrática», con un «programa de mínimos» frente al avance de la extrema derecha y «una emergencia democrática sin precedentes».

#5 Chuache_cientifico
Propuesta de programa de mínimos:

1) Quitar el feminismo del programa.
2) Hacer cosas por los trabajadores.
#6 alhambre
#5 Iba a poner esos dos puntos. Veo que ya está, adiós.

Si 2 pringados de meneame lo vemos tan claro...
#13 surco *
#6 Eso no va a pasar. Con ponerse de acuerdo en las pocas poltronas que les quedan y articular un mínimo que sirva para conseguir aritmética, más que suficiente.
La parte buena es que van con viento en popa por la descomposición del Psoe, que no va a ser capaz ya ni de arrastrar por bipolarizacion de campaña (el miedo a Vox no va a funcionar) y que va a abrir un debate muy gordo tras el Sanchismo.
La parte mala es que es posible que no sean capaces de hacer otra alianza de perdedores ( y mira que tienen experiencia en eso) ay! los sillones, los sillones, que complicados son cuardo hay que camuflados con ideología....
Dicho esto, tienen que hacerlo y Rufián puede ser un buen candidato.
javierchiclana #10 javierchiclana *
#5 + Los caseros no son Servicios Sociales.

Comprender que la inmigración hace competencia laboral... baja salarios
SeñorMarron #29 SeñorMarron *
#10 Los que bajan salarios son los empresarios que tienen en negro a media plantilla y el "tengo 4 en la puerta esperando", y los que tienen inmigrantes en semi-esclavitud. Es más fácil echar la culpa al pobre en vez de poner inspectores a mansalva en hostelería y el campo.
La inmigración estaremos de acuerdo en que no la podemos asumir de golpe, por la vivienda tensionada, capacidad de los servicios sociales, etc.. pero el inmigrante no rebaja tu nómina
cenutrios_unidos #12 cenutrios_unidos
#5 Es que lo que venden como feminismo, no es tal. Es ventajismo y vivir de su "cuento".
g3_g3 #17 g3_g3
#12 Lo que esta gente llama feminismo, es hembrismo misándrico.
#27 Perrota
#17 Eso es lo que quieren que pienses los trumpistas. Que el feminismo es el enemigo mientras desmantelan seguridad social y educación.

Felicidades. Pero luego no lloréis.
#19 Chuache_cientifico
#15 Quién sabe a qué se refieren. Ellos dicen "igualdad entre hombres y mujeres", pero luego sólo importan los aspectos que ponen en desventaja a las mujeres, o incluso quieren crear privilegios. Cuando intentas indagar, "es que el feminismo tiene muchas vertientes". Lo cuál probablemente es cierto. Es una nebulosa inestable en la que cabe todo, y al final se traduce en leyes injustas, premisas absurdas, chiringuitos, y chorradas que no paran de crear un debate inútil,…   » ver todo el comentario
#31 Perrota
#19 No. La cuestión es que venimos de siglos de machismo profundo y es muy complicado revertirlo. Y la derecha te lo vende como un ataque al hombre. Pero el hombre normal no se ha visto afectado por este cambio hacia una sociedad más igualitaria. Las mujeres si lo han notado mejorando sus condiciones. Pero queda mucho por andar.

Lo malo es que al hombre blanco hetero no le gusta cambiar ya que todo iba genial para el.
#37 Chuache_cientifico
#31 Genial les iba a los hombres que reclutaban para las levas, por ejemplo. Unos afortunados, el poder irse forzosamente al culo del mundo a ser mutilados o muertos.

Las mujeres han sufrido muchísimas mierdas por ser mujeres, pero para los hombres nunca ha sido un camino de rosas. El feminismo se niega a reconocer la parte que le ha tocado a los hombres. Todo es "compensar siglos de machismo", cuado lo que habría que compensar son siglos de clasismo, que es la mayor lacra. La segregación por sexos es una puta mierda, pero no vale ver solo la parte mala que le toca a uno de los dos.
#40 Perrota
#37 Y quien reclutaba a esos hombres? Mujeres? Y a quien violaban durante las conquistas? A los hombres? Y a quien esclavizaban?
#44 Chuache_cientifico
#40 ¿Y qué más me da quien les reclutase? Al final eran una extrema minoría de hombres tomando las decisiones sobre las vidas de una extrema mayoría de hombres y mujeres. Personas cuyo destino se decide desde fuera, sin ningún control sobre sus vidas, y en particular viendo cómo estas se deciden en gran medida por su sexo.

Violaciones contra hombres también hay registros de que ocurren (menos que contra las mujeres, eso sin duda) y esclavizar se esclavizaba por igual a hombres y mujeres.

En fin, el eterno debate circular que promueve el feminismo. Y aquí estamos: la izquierda en revancha histórica, la derecha ganando cada vez más terreno.
#45 Perrota
#44 No es un debate sobre feminismo. Es que la sociedad está cambiando y el hombre blanco y hetero no es el centro del universo. Y a los viejos que provocan guerras y mandan a los hombres a morir no les gusta y por eso azuzan a la gente con el feminismo. Y la gente muerde el anzuelo.
#25 Perrota
#12 Apuesto lo que sea a que, sin mirar google, no sabes ni una lía del programa electoral de Podemos en relación al feminismo. Tampoco tienes a ningún familiar afectado. Es hacia donde os ha llevado la derecha más cateta y machista.
cenutrios_unidos #28 cenutrios_unidos *
#25 La simple ley que han perpetrado me parece una aberración. Llámame machista y que me han comido el cerebro. Ese es vuestro problema, sois igual que los curas. No se aceptan disidencias en el dogma.

El discriminar por el sexo es una BURRADA. Habéis abandonado a la clase trabajadora y lo sabéis pivotando todas vuestras líneas de acción en el supuesto feminismo y la perspectiva (que es una manera fina de decir retorcer la ley).

Solo piensa una cosa ¿Estamos todos equivocados? ¿La gente no os vota por las mierdas de los medios? Yo creo que no. Pero seguid así, que ya os queda un suspiro.
#42 Perrota
#28 Sin mirar google, puedes decirme algo de la ley que te haya afectado personalmente?
manzitor #15 manzitor
#5 ¿Que es el feminismo según tus tesis como para quitarlo?.
Lyovin81 #30 Lyovin81
#15 te contesto yo porque también creo que deben enterrarlo: el feminismo es mierda. Es una herramienta del capital para desactivar la lucha de clases, apoyada por taradas.
Y en vista de los resultados, es algo que no interesa más que a cuatro charos chringuiteras.
#24 Perrota
#5 Si no quieres feminismo en el programa electoral, con el problema de terrorismo machista que tenemos, es mejor que votes a la derecha.
Lyovin81 #32 Lyovin81
#24 terrorismo machista dice. Estáis nuevos. New kid in the block estáis.
#41 Perrota
#32 Que diferencia hay entre morir de un tiro en la nuca a acuchillada o degollada?
#35 Chuache_cientifico
#24 ¿Terrorismo machista? No sé si lo dices de coña o qué. Pero es que este es el problema. Esto es como lo del PP con la ETA. Es símplemente ridículo, como si una mujer fuese por la calle y le fuesen a poner una bomba lapa en el coche por ser mujer.

Que yo no digo que no haya machismo, o mujeres maltratadas, o lo que quieras. También hay hombres maltratados pero de esos ni se lleva el registro (que ese es gran parte del problema). Pero, ante todo, lo que hay es una magnificación de una…   » ver todo el comentario
#39 Perrota
#35 “ maltratadas, o lo que quieras. También hay hombres maltratados pero de esos ni se lleva el registro (que ese es gran parte del problema). Pero, ante todo, lo que hay es una magnificación de una situación que es obvio que no es general. Sin quitar que haya casos realmente horripilantes.”

El maltrato del hombre es anecdótico comparado con el de las mujeres por una simple cuestión biológica de fuerza. Matar es relativamente fácil, pero maltratar de forma reiterada no es fácil para una mujer

Y si con poñíticas tenemos este problema, imagínate sin ellas.
#46 Chuache_cientifico
#39 Yo he visto hombres maltratados por sus mujeres a puñados, y sé a ciencia cierta que ni uno solo de esos casos se ha registrado en ninguna estadística. Y no hablo de que la mujer le insulte (que lo he visto), le pegue (que también), le desprecie (que también), le controle (que también). Hablo de años de esto, hasta el punto de llegar a intentos de suicidio, dejación del más básico autocuidad (con enfermedades graves desarrolladas a raíz de ello), etcétera.

Cero de esos casos constan en…   » ver todo el comentario
#48 Perrota
#46 No sé que datos consultas tu, pero los registros no excluyen a hombres y mujeres. Puede que los hombres denuncien menos por vergüenza y por tener menos dependencia económica de las mujeres.
Lyovin81 #26 Lyovin81
#5 ahí tienes mi positivo. Nada más que añadir.
yabumethod #38 yabumethod
#5 Yo diria del 1 mas dejar de colarnos misandria por feminismo...
#1 sesky
El Día de la Marmota fue el 2 de Febrero
#4 nexus5
Esa alianza ya existía hace años, y tu con Milhouse ...
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
¿Lo de valorar el motivo por el que la gente vota otras opciones? Ni nos lo planteamos.

Que añitos nos esperan de PP y VOX...lo vamos a gozar.
#20 luckyy
#3 En Japon ha salido Takaichi por goleada, ¿También es culpa de Pedro? Yo no soy ni mucho menos simpatizante del PSOE pero está claro que hay otro mecanismo que hace que la ultraderecha y la ultraultraderecha triunfa en todo el mundo; ni siquiera el deleznable escandalo de epstein hace mella en la politica de Trump.
cenutrios_unidos #23 cenutrios_unidos
#20 Japón tiene una sociedad muy peculiar. Y terriblemente racista. Su natalidad se va a la mierda y es muy fácil culpar al extranjero. Ni hablar de la disputa constante Japón China y el odio que se profesan.

Aunque los "mecanismos" que se usan son similares, las situaciones y desencadenantes son muy distintas.

Yo tengo mi opinión en España que es lo que mejor conozco. Y desde hace mucho tiempo cuando la "carcunda" te tachaba de machista por discrepar de leyes…   » ver todo el comentario
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
y sigue la linde
#8 jaramero
No es un problema de programa...

Las marcas regionales no quieren estar bajo una nacional. Prefieren desaparecer a fusionarse en algo más grande.

También hacen falta nuevos líderes que ilusionen y que dejen de centrarse en minorías.
#9 Tensk
La máquina de engorde de Vox se llama Sánchez.
#33 Perrota
#9 No. Es la gente que Vota a Vox sin haber leido una sola línea de su programa electoral.
#43 Tensk
#33 Evidentemente que los culpables definitivos son quienes votan, pero también te pregunto ¿cuánta gente lee los programas electorales antes de votar a alguien? Y ya para nota ¿cuánta gente los lee y además los entiende, sabiendo qué implica cada línea y si son factibles o no? Pocos, muy pocos.

Así que esos me da que están bastante repartidos, no es excusa, pero está repartida la cosa.

Lo que pasa es que como resulta más fácil "querer" lo que dice Vox y Sánchez, conjuntamente con el resto de la izquierda, se encarga de soltar discursos que alejan, sobre todo, a los hombres pues... eso.
#47 Perrota
#43 No conocer la ley no exime de su cumplimiento. No conocer el programa electoral no te exime de sus consecuencias.
#49 Tensk
#47 ¿Y dónde he dicho yo lo contrario?

También te digo una cosa: de toda la vida sabemos que el programa electoral tiene menos garantía de cumplimiento que el "tú sigue que yo te aviso".

Lo que habría que hacer es que los programas electorales fuesen vinculantes y si no se cumplen, a juicio por fraude. Que, ojo, siempre puede haber causas para que no puedas cumplirlo (léase pandemia y similares) pero eso, a juicio, y según el grado de incumplimiento, multas contra el patrimonio personal del partido y de los políticos correspondientes así como condenas de inhabilitación.
#14 daniMate
Ideas.
Todo es culpa de heteropatriarcado.
Los de pueblo son unos paletos retrógrados.
Todos veganos
Si pones tu casa en alquiler para pagar la residencia, te jodes puto capitalista acaparador, y se la das gratis a uno que no ha trabajado en su vida.


Si no ganas votos, la gente es tonta
#34 Perrota
#14 No. Pero lo que si es cierto es que si votas al PP y Vox, no habrá feminismo, ni wokismo, ni sanidad, ni educación, ni límites a la corrupción, ni barreeas a ser un país pobre.
#11 Borgiano
Qué señora más cansina, la virgen.
IkkiFenix #22 IkkiFenix
Sumar, como era previsible, fue un fiasco. Ahora salen con otro rollo par tomar el pelo a la gente.
manzitor #16 manzitor
Deben renunciar a los liderazgos por encima de los programas, que además deben ser útiles y realistas.
Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
Doña rojelia, tú con otra confluencia donde trincar pesebre cuatro años más y date con un canto en los dientes.
#18 luckyy
Yolanda, la parte del problema, lo unico que tienes que hacer es irte
#36 Perrota
#18 Claro, y Feijoo y Abascal quedarse a terminar el trabajo de dinamitar el estado de bienestar y frenar el crecimiento económico. Que si creces no tienes esclavos.

Pero abajo el feminismo… xD
Febrero2034 #7 Febrero2034
En mínimos ya están. Pero avanti a seguir explorando los límites de la miniaturizacion
