Yolanda Díaz llama a una "alianza democrática" con un programa de mínimos ante el auge de la extrema derecha

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser «la maquinaria de engorde de Vox» y ha defendido una «alianza democrática», con un «programa de mínimos» frente al avance de la extrema derecha y «una emergencia democrática sin precedentes».