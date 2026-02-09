Yolanda Díaz llama a una "alianza democrática" con un programa de mínimos ante el auge de la extrema derecha

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser «la maquinaria de engorde de Vox» y ha defendido una «alianza democrática», con un «programa de mínimos» frente al avance de la extrema derecha y «una emergencia democrática sin precedentes».
1) Quitar el feminismo del programa.
2) Hacer cosas por los trabajadores.
Si 2 pringados de meneame lo vemos tan claro...
La parte buena es que van con viento en popa por la descomposición del Psoe, que no va a ser capaz ya ni de arrastrar por bipolarizacion de campaña (el miedo a Vox no va a funcionar) y que va a abrir un debate muy gordo tras el Sanchismo.
La parte mala es que es posible que no sean capaces de hacer otra alianza de perdedores ( y mira que tienen experiencia en eso) ay! los sillones, los sillones, que complicados son cuardo hay que camuflados con ideología....
Dicho esto, tienen que hacerlo y Rufián puede ser un buen candidato.
Comprender que la inmigración hace competencia laboral... baja salarios
La inmigración estaremos de acuerdo en que no la podemos asumir de golpe, por la vivienda tensionada, capacidad de los servicios sociales, etc.. pero el inmigrante no rebaja tu nómina
Felicidades. Pero luego no lloréis.
Lo malo es que al hombre blanco hetero no le gusta cambiar ya que todo iba genial para el.
Las mujeres han sufrido muchísimas mierdas por ser mujeres, pero para los hombres nunca ha sido un camino de rosas. El feminismo se niega a reconocer la parte que le ha tocado a los hombres. Todo es "compensar siglos de machismo", cuado lo que habría que compensar son siglos de clasismo, que es la mayor lacra. La segregación por sexos es una puta mierda, pero no vale ver solo la parte mala que le toca a uno de los dos.
Violaciones contra hombres también hay registros de que ocurren (menos que contra las mujeres, eso sin duda) y esclavizar se esclavizaba por igual a hombres y mujeres.
En fin, el eterno debate circular que promueve el feminismo. Y aquí estamos: la izquierda en revancha histórica, la derecha ganando cada vez más terreno.
El discriminar por el sexo es una BURRADA. Habéis abandonado a la clase trabajadora y lo sabéis pivotando todas vuestras líneas de acción en el supuesto feminismo y la perspectiva (que es una manera fina de decir retorcer la ley).
Solo piensa una cosa ¿Estamos todos equivocados? ¿La gente no os vota por las mierdas de los medios? Yo creo que no. Pero seguid así, que ya os queda un suspiro.
Y en vista de los resultados, es algo que no interesa más que a cuatro charos chringuiteras.
Que yo no digo que no haya machismo, o mujeres maltratadas, o lo que quieras. También hay hombres maltratados pero de esos ni se lleva el registro (que ese es gran parte del problema). Pero, ante todo, lo que hay es una magnificación de una… » ver todo el comentario
El maltrato del hombre es anecdótico comparado con el de las mujeres por una simple cuestión biológica de fuerza. Matar es relativamente fácil, pero maltratar de forma reiterada no es fácil para una mujer
Y si con poñíticas tenemos este problema, imagínate sin ellas.
Cero de esos casos constan en… » ver todo el comentario
Que añitos nos esperan de PP y VOX...lo vamos a gozar.
Aunque los "mecanismos" que se usan son similares, las situaciones y desencadenantes son muy distintas.
Yo tengo mi opinión en España que es lo que mejor conozco. Y desde hace mucho tiempo cuando la "carcunda" te tachaba de machista por discrepar de leyes… » ver todo el comentario
Las marcas regionales no quieren estar bajo una nacional. Prefieren desaparecer a fusionarse en algo más grande.
También hacen falta nuevos líderes que ilusionen y que dejen de centrarse en minorías.
Así que esos me da que están bastante repartidos, no es excusa, pero está repartida la cosa.
Lo que pasa es que como resulta más fácil "querer" lo que dice Vox y Sánchez, conjuntamente con el resto de la izquierda, se encarga de soltar discursos que alejan, sobre todo, a los hombres pues... eso.
También te digo una cosa: de toda la vida sabemos que el programa electoral tiene menos garantía de cumplimiento que el "tú sigue que yo te aviso".
Lo que habría que hacer es que los programas electorales fuesen vinculantes y si no se cumplen, a juicio por fraude. Que, ojo, siempre puede haber causas para que no puedas cumplirlo (léase pandemia y similares) pero eso, a juicio, y según el grado de incumplimiento, multas contra el patrimonio personal del partido y de los políticos correspondientes así como condenas de inhabilitación.
Todo es culpa de heteropatriarcado.
Los de pueblo son unos paletos retrógrados.
Todos veganos
Si pones tu casa en alquiler para pagar la residencia, te jodes puto capitalista acaparador, y se la das gratis a uno que no ha trabajado en su vida.
Si no ganas votos, la gente es tonta
Pero abajo el feminismo…