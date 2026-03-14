Yemen dice que podría cerrar el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb en apoyo a Irán(inglés)

"Una vez tomada la decisión de intervenir, la primera medida podría ser la declaración oficial de un bloqueo naval contra Estados Unidos y el régimen sionista. "Por lo tanto, los buques mercantes y de guerra, incluidos los portaaviones, destinados a suelo estadounidense y a los territorios ocupados podrían ser detenidos", dijo Abed al-Thawr el sábado. Añadió que entre otras posibles medidas podría estar el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb y un bloqueo total de los barcos que navegan hacia las tierras ocupadas.