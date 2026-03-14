edición general
25 meneos
30 clics
Yemen dice que podría cerrar el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb en apoyo a Irán(inglés)

Yemen dice que podría cerrar el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb en apoyo a Irán(inglés)

"Una vez tomada la decisión de intervenir, la primera medida podría ser la declaración oficial de un bloqueo naval contra Estados Unidos y el régimen sionista. "Por lo tanto, los buques mercantes y de guerra, incluidos los portaaviones, destinados a suelo estadounidense y a los territorios ocupados podrían ser detenidos", dijo Abed al-Thawr el sábado. Añadió que entre otras posibles medidas podría estar el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb y un bloqueo total de los barcos que navegan hacia las tierras ocupadas.

| etiquetas: yemen , cierre , estratégico estrecho , bab el-mandeb , irán
21 4 1 K 350 actualidad
9 comentarios
21 4 1 K 350 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
"¿Por qué es tan importante?
Debido a su ubicación, el estrecho se encuentra entre los corredores marítimos más importantes que desempeñan un papel fundamental en la logística mundial.

Por el estrecho pasan las exportaciones de gas y productos petrolíferos desde los países del golfo Pérsico hacia Europa y Asia, así como buques portacontenedores con productos electrónicos y vehículos procedentes de la India, China y los países del sur de Asia.

Por este corredor pasan alrededor de 20.000…   » ver todo el comentario
1 K 35
azathothruna #3 azathothruna
Es triste que los que humillen al zanahorio y compañia (gringolandia y europedolandia) sean follacabras.
0 K 20
Alakrán_ #4 Alakrán_
#0 Yemen o los Huties?
0 K 12
Priorat #9 Priorat
Va a ser peor que Ormuz si lo cierran. Paso obligado hacia el Canal de Suez.
0 K 12
Esfingo #8 Esfingo
Yemen no, los huties.
0 K 10
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
En nombre de la sharia y de la barbarie tribal. Supongo que es lo que os mola. Y no digo que sea legítimo los bombardeos de USA, pero no lo son, porque no es la forma más humanitaria de eliminar a semejantes cafres.
0 K 10
#5 lameth
#2 En nombre de sus vidas, que la última parte te ha quedado muy bonita pero parece que ni te la has leído.

P.D. Por si acaso, me refiero a tu comentario.
0 K 10
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#2 tenían USAID que aparte de ser ayuda humanitaria, el coste era ínfimo, salvaba vidas, era un gran instrumento de poder blando, y hasta resultaba una buena tapadera para ciertos operativos de la CIA.

Pero algún cafre decidió que era buena idea cerrarlo ocasionando muertos directamente e indirectamente
0 K 20
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
#6 ¿Qué kaffir, alguna sugerencia?
0 K 10

menéame