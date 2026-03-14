Yemen dice que podría cerrar el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb en apoyo a Irán(inglés)

"Una vez tomada la decisión de intervenir, la primera medida podría ser la declaración oficial de un bloqueo naval contra Estados Unidos y el régimen sionista. "Por lo tanto, los buques mercantes y de guerra, incluidos los portaaviones, destinados a suelo estadounidense y a los territorios ocupados podrían ser detenidos", dijo Abed al-Thawr el sábado. Añadió que entre otras posibles medidas podría estar el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb y un bloqueo total de los barcos que navegan hacia las tierras ocupadas.
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Debido a su ubicación, el estrecho se encuentra entre los corredores marítimos más importantes que desempeñan un papel fundamental en la logística mundial.
Por el estrecho pasan las exportaciones de gas y productos petrolíferos desde los países del golfo Pérsico hacia Europa y Asia, así como buques portacontenedores con productos electrónicos y vehículos procedentes de la India, China y los países del sur de Asia.
Por este corredor pasan alrededor de 20.000… » ver todo el comentario
P.D. Por si acaso, me refiero a tu comentario.
Pero algún cafre decidió que era buena idea cerrarlo ocasionando muertos directamente e indirectamente