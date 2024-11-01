"Voy a tener tantos bebés como mi cuerpo aguante": cómo la guerra empuja a las mujeres a convertirse en vientres de alquiler en Ucrania

Karina está embarazada de seis meses, pero el bebé que lleva en su vientre no es suyo. La joven de 22 años quien vive en el este de Ucrania es madre de alquiler, embarazada de un embrión procedente del óvulo y el esperma de una pareja que vive en China. A los 17 años, el hogar de Karina fue destruido cuando su ciudad, Bajmut, se convirtió en uno de los campos de batalla en la fase inicial de la invasión rusa a Ucrania, en 2022.
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Para los hombres, pues que sean machotes y empuñen el fusil, se suban al andamio sin arnés ni malla anticaídas, conduzcan el camión 16 ó 18 horas, etcétera.
Es la libertá. Ser meros esclavos de los Hombres Superiores que.si son ricos es porque son mejores que tú.
Siempre igual. Puto privilegio masculino...
#1 nadie les obliga, a estas mujeres, a ser vientres de alquiler. Los hombres, si van obligados a la guerra y acaban heridos física y psicológicamente tocados -por matar, ver a otras personas muertas, destrucción, etc.... por ver lo que es una guerra-, o pueden acabar muertos. Vaya privilegio masculino eh.
Ella aclara que nunca habría sido madre de alquiler de no ser por la invasión rusa, que ha llevado a millones de personas a perder empleos y negocios, ha disparado la inflación y ha provocado una fuerte caída del Producto Interno de Ucrania.
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El proyecto pretende regular más estrictamente un sector acusado de convertir la reproducción en una mercancía y de explotar a mujeres pobres y vulnerables.
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Dmytrieva acusa a las clínicas de dirigirse abiertamente a mujeres más pobres y muestra la publicidad que sale en las redes socieles
Las campanas de gauss explican estas cosas de forma fenomenal, en serio.
babygest.com/es/foro/tema/vientre-de-alquiler-en-ucrania-es-legal-o-es
Karina debía recibir US$21.000 dólares, pero cuando uno de los gemelos que gestaba murió, su pago se redujo, tal como estipulaba su contrato.
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Sin embargo, el Parlamento ucraniano está considerando ahora un proyecto de ley que introduciría una supervisión más estricta del sector y, en la práctica, prohibiría el acceso a extranjeros, que representan el 95% de los futuros padres.
Pa cagarse i no torcar-se...