"Voy a tener tantos bebés como mi cuerpo aguante": cómo la guerra empuja a las mujeres a convertirse en vientres de alquiler en Ucrania

Karina está embarazada de seis meses, pero el bebé que lleva en su vientre no es suyo. La joven de 22 años quien vive en el este de Ucrania es madre de alquiler, embarazada de un embrión procedente del óvulo y el esperma de una pareja que vive en China. A los 17 años, el hogar de Karina fue destruido cuando su ciudad, Bajmut, se convirtió en uno de los campos de batalla en la fase inicial de la invasión rusa a Ucrania, en 2022.