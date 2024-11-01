Vox rechaza las palabras del rey sobre la conquista de América: “Fue la mayor obra civilizadora de la Historia y se respetaron los derechos de los súbditos”

Pepa Millán (Vox) ha opinado sobre las declaraciones de Felipe VI acerca de la conquista de América, sobre la que el rey ha reconocido que hubo “mucho abuso” y que “hay cosas que hoy en día no pueden hacernos sentir orgullosos”. Millán cree que “la empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal, y eso lo hizo la Corona española”. La portavoz de Vox en el Congreso cree que esta “obra” se llevó a cabo “respetando todos los derechos y la dignidad de todos los súbditos de la Corona.