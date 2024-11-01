Vox rechaza las palabras del rey sobre la conquista de América: “Fue la mayor obra civilizadora de la Historia y se respetaron los derechos de los súbditos”

Pepa Millán (Vox) ha opinado sobre las declaraciones de Felipe VI acerca de la conquista de América, sobre la que el rey ha reconocido que hubo “mucho abuso” y que “hay cosas que hoy en día no pueden hacernos sentir orgullosos”. Millán cree que “la empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal, y eso lo hizo la Corona española”. La portavoz de Vox en el Congreso cree que esta “obra” se llevó a cabo “respetando todos los derechos y la dignidad de todos los súbditos de la Corona.
| etiquetas: vox , rechaza , rey , historia , conquista , américa
Quiere decir esto que se respetaron siempre esos derechos, pues no. Pero si lo comparamos con su época (no con los estándares actuales) lo de España era jauja en comparación con el resto.
Así que sí, en esto VOX tiene razón. Aunque no guste a muchos.
Una cosa son las leyes y otra su aplicación. Alguno dijo allí lo siguiente: Dios está en el cielo, el rey está en España ... así que aquí mando yo.
Así que igual no estaba muy por la labor de cumplir las órdenes de Isabel.
La leyenda negra está mal, pero también está mal la leyenda rosa de responder con "España lo hizo todo bien, los demás lo hicieron todo mal" cada vez que alguien señala la desigualdad que había entre los territorios de ultramar y los de la península.
Bueno, ya Colón hizo un viaje pagado por la corona, en el calabozo y cargadito de cadenas por pasarse de empresario liberal.
#15 #17 Claro, fuimos los más malos del mundo mundial porque inaguramos muchas universidades. O esto: es.wikipedia.org/wiki/Real_Expedición_Filantrópica_de_la_Vacuna
Felipe II firmó en 1593 la Ley VI de la Ordenanza de Instrucción, que establecía:
"Todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán ocho horas al día, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde; las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente, para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación, sin que falten a sus deberes"… » ver todo el comentario