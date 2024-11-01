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Vox rechaza las palabras del rey sobre la conquista de América: “Fue la mayor obra civilizadora de la Historia y se respetaron los derechos de los súbditos”

Vox rechaza las palabras del rey sobre la conquista de América: “Fue la mayor obra civilizadora de la Historia y se respetaron los derechos de los súbditos”

Pepa Millán (Vox) ha opinado sobre las declaraciones de Felipe VI acerca de la conquista de América, sobre la que el rey ha reconocido que hubo “mucho abuso” y que “hay cosas que hoy en día no pueden hacernos sentir orgullosos”. Millán cree que “la empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal, y eso lo hizo la Corona española”. La portavoz de Vox en el Congreso cree que esta “obra” se llevó a cabo “respetando todos los derechos y la dignidad de todos los súbditos de la Corona.

| etiquetas: vox , rechaza , rey , historia , conquista , américa
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22 comentarios
5 1 0 K 67 actualidad
Herrerii #2 Herrerii
Los de VOX cada dia tienen mas cara de Primo de Rivera
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cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#1 #2 ¡Valgame defender a VOX! Pero en esto tienen un poco de razón fue España la que tuvo virreinatos. Incluso para los estándares de la época se dieron derechos (todo por la Iglesia católica) a los indígenas. Puesto que podían ser salvados y tenían alma.

Quiere decir esto que se respetaron siempre esos derechos, pues no. Pero si lo comparamos con su época (no con los estándares actuales) lo de España era jauja en comparación con el resto.

Así que sí, en esto VOX tiene razón. Aunque no guste a muchos.
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HeilHynkel #14 HeilHynkel
#8

Una cosa son las leyes y otra su aplicación. Alguno dijo allí lo siguiente: Dios está en el cielo, el rey está en España ... así que aquí mando yo.

Así que igual no estaba muy por la labor de cumplir las órdenes de Isabel.
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Cabre13 #16 Cabre13
#8 Inglaterra también hizo un virreinato en la india. ¿Eso significa que ahí se portaron igual de bien que los españoles?

La leyenda negra está mal, pero también está mal la leyenda rosa de responder con "España lo hizo todo bien, los demás lo hicieron todo mal" cada vez que alguien señala la desigualdad que había entre los territorios de ultramar y los de la península.
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devilinside #20 devilinside
#8 No tienen razón. No me creo la Leyenda Negra, pero tampoco la Leyenda Rosa que nos están vendiendo. Había unas normas cojonudas, pero el cumplimiento era también de la hostia. Hay una anécdota histórica, que no puedo afirmar que sea cierta, que dice que cuando llegaban las normas legales a las Indias, los colonos se las ponían encima de la cabeza para decir que las acataban y luego se las pasaban por el forro de los cojones. Como ejemplo tienes las minas de Potosí, con una tasa de mortalidad de mineros (indígenas), por cumplimiento de la mita establecida (quizás mejor reestablecida) por los Virreyes de Perú de más del 80% de los trabajadores
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#12 concentrado
#2 Y estas declaraciones dan idea de donde está el listón de VOX. Si considera que los indígenas no sufrieron restricción en sus derechos, imaginemos a qué nivel pueden poner los derechos de los ciudadanos españoles del siglo XXI para que tampoco los consideren merma de derechos.
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devilinside #1 devilinside
Nada que objetar a las declaraciones de ignorancia de esta gente
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#5 Leclercia_adecarboxylata
Decidle que sí.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
Esto parece un concurso de "demuestrame que soy un ignorante sin decir que soy un ignorante"
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Alegremensajero #7 Alegremensajero
Que curiosidad que la mayor parte de esas cosas no ocurrieron hasta que los Borbones llegaron al trono de España.
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HeilHynkel #13 HeilHynkel
#7

Bueno, ya Colón hizo un viaje pagado por la corona, en el calabozo y cargadito de cadenas por pasarse de empresario liberal.
1 K 24
Cabre13 #22 Cabre13
#21 Si yo digo "te inventas que en ningún país se critica el pasado colonial" hasta un niño pequeño se dará cuenta de que la respuesta no puede ser "no me he inventado la leyenda negra".
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elgranpilaf #6 elgranpilaf
Más tonta y no naces
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#10 BoosterFelix
Ya sabéis, vasallos, si queréis seguir siendo vasallos y pobres, votad mas vasallaje, votad a Vox.
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#9 laruladelnorte
A ojos de esta palurda les hicimos un favor... :wall:
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Pontecorvo #11 Pontecorvo *
Es gracioso que los españoles siempre tengamos que implorar perdón por estas cosas cuando hubo otros países muchísimo peores y el triple de crueles que no dicen ni mú. Y un dato: Felipe II fue de los primeros en aprobar jornadas laborales de 8 horas, incluso a los indígenas americanos.
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asola33 #15 asola33
#11 Que los otros fueran peores, no justifica a los de aquí.
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Pontecorvo #21 Pontecorvo
#18 La leyenda negra de Europa contra España no es una invención.
#15 #17 Claro, fuimos los más malos del mundo mundial porque inaguramos muchas universidades. O esto: es.wikipedia.org/wiki/Real_Expedición_Filantrópica_de_la_Vacuna
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#17 Korsakov
#11 {0x2705} Lo que sí hizo Felipe II (1593)
Felipe II firmó en 1593 la Ley VI de la Ordenanza de Instrucción, que establecía:

"Todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán ocho horas al día, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde; las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente, para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación, sin que falten a sus deberes"…   » ver todo el comentario
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Cabre13 #18 Cabre13
#11 Es curioso que tu respuesta ante la incultura de los de VOX sea inventarte que en ningún otro país se han criticado desde dentro cosas del pasado colonial.
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#19 Eukherio
Vuelve a ser Felpudo VI en redes sociales. Siempre me moló eso de que el respeto al rey en la ultraderecha termine cuando dice algo que no les mola.
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Lamantua #3 Lamantua
Debería saber leer palurda.
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menéame