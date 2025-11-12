·
200
meneos
456
clics
Vox falsea una asociación de víctimas de la DANA y un periódico para atacar a Sánchez
La ultraderecha, con un concejal como cabeza de cartel, convoca una manifestación contra el Gobierno en la zona cero de la tragedia haciéndose pasar por familiares
etiquetas
vox
bulo
dana
20 comentarios
#2
HeilHynkel
Y los trolls de la ultraderecha rebuznándolo.
www.meneame.net/m/actualidad/vecinos-paiporta-convocan-protesta-20n-ex
10
K
98
#5
yoma
Me han dicho que la fiscalía ya está tomando cartas en el asunto por suplantación de identidad.
5
K
62
#6
Thony
¿El derecho a información veraz que indica la Constitución, no se podría aplicar en estos casos en el que un representante público deliberadamente la falsea e intenta engañar?
4
K
53
#9
unlugar
#6
Deberían estar ilegalizado por apoyo al terrorismo del pasado y por fomentar el odio.
0
K
10
#12
Aokromes
#9
si bien esta dirigido por un vasco no cumple el requisito de ser un partido vasco
1
K
20
#1
devilinside
Gusanos
6
K
49
#14
Pixmac
Curiosa el día elegido, que no tiene relación con la DANA. La manifestación será el 20N. ¿Querrán evitar noticias del aniversario de la muerte de Franco y cambiarlas por insultos a Sánchez?
1
K
30
#13
Aeren
Y aunque los pillen con las manos en la masa no habrá sanción ni repercusiones. Mientras manipular y meter mierda salga gratis, estos manipuladores y mierderos seguirán atacando a la democracia.
2
K
28
#3
salteado3
Pero qué cutres son y qué grandes les viene la informática básica.
4
K
28
#4
traviesvs_maximvs
#3
cualquier disciplina que implique un trabajo intelectual les viene grande a esos mierdas
7
K
55
#7
soberao
*
#4
De mi pueblo de los que se supone de Vox conozco a dos y no estoy seguro de que ambos hayan terminado los estudios primarios. Vox es un imán de cabestros.
8
K
75
#8
XcUl10
Este tipo de cosas debería de ser cárcel. Están intentando reventar un país y violentarlo. Este foro no es muy de fachas pero si hay algún voxero con un trabajo de mierda que sepa que si llegan algún día al poder su trabajo aún va a ser peor y que si vida aún va a ser más lamentable. Si ya de por si está todo jodido con esa mierda de gente... En fin. Dep
2
K
23
#11
JackNorte
Siguen las risas a costa de las victimas.
1
K
22
#17
Eukherio
A ver, aquí hay que reconocerles que han sido espabilados. Si convocasen una manifa contra Sánchez sin mencionar a Mazón ya los calaban rápido, con lo que esperaron a que tuviese que dimitir para que colase un poco. Ahí algún voluntario se ganó el cuenco.
1
K
20
#10
elgranpilaf
Asco de gentuza
1
K
16
#15
dogday
A la entradilla le falta una tilde en "cártel".
0
K
10
#20
Pablapa
Y ya están quedando los grupos de gente que son de pedir taxis para acudir a la manifa pero no les llames por su nombre que eres un exagerado....
0
K
9
#16
meroespectador
Siempre mintiendo para sembrar el odio o el miedo, siempre con la mezquindad por bandera, siempre mostrando un total desprecio por las víctimas, son mala gente que va apestando la tierra.
0
K
7
#18
monsterboy
No se, no alcanzo a comprender como falsear ser familiar de una victima no esta tipificado. El buenismo siempre cae del mismo lado. La izquierda pagafantas.
0
K
7
#19
serperga
Vaya noticia tendenciosa y malintencionada. No estoy de acuerdo con el contenido de la manifestación ni con quien la convoca. Pero dos cosas que echan para atrás del titular.
La primera "Vax falsea una asociación de víctimas", lo cual resulta falaz porque con leer un poco los tweets se dice claramente "un vecino de paiporta (concejal de VOX)". No sé, pero ni una referencia en todo el artículo de Público a dicha asociación (nombre o cualquier otra manera de designación).…
» ver todo el comentario
0
K
6
20 comentarios
20
comentarios)
