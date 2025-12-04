¿Y si volásemos la Cruz de los Caídos?

«Mi fantasía no tiene que ver con ninguna forma de odio al cristianismo», escribe José Ovejero en su diario. «Si se han prohibido los paneles publicitarios para proteger el paisaje de la degradación, bien se podrían prohibir muchas de las cruces que no son más que propaganda de una determinada religión».
Sin embargo esta obsesión por el derribo de la maldita cruz me parece no solo absurda, sino también insana. Absurda porque, sea terrible lo que represente, parece que olvidemos que mucho de lo que hoy es arte de… » ver todo el comentario
Es un homenaje a la muerte y un recordatorio de quienes consiguieron destrozar una incipiente democracia en España a través de la sangre y el sufrimiento de un pueblo.
Esa cruz es representativa de una dictadura nacional católica y debe desaparecer.
Lo mismo que un busto de Alejandro Magno o Hernán Cortés... (bueno, no eran españoles los conquistados y masacrados).
Y no, por supuesto que no se me olvida. Mi opinión del fransquismo no podría ser más negativa.
Si Madrid quiere el Primavera sound, que lo celebre ahí
Dicho esto, discrepo en tu visión de "motivo de tensión". Yo veo que los que plantean volar la macrocruz lo hacen desde el razonamiento, la calma e incluso el humor. Son los que defienden la macrocruz los que se muestran foribundos y cabreados.
No te parece curioso el detalle?
La izquierda lo intento con la de Oviedo
Derribo de la cámara santa de la catedral de Oviedo donde se guardaban los tesoros de la monarquía astur
static.abc.es/media/hemeroteca/1933/12/31/4862858-t6w--620x881.jpg
Lo mismo paso con otras iglesias asturianas en el 34 y en la guerra. Algunas de ellas prerromanicas y joyas de la arquitectura
La obsesión anticatólica de la izquierda española
Los soviéticos en Rusia apenas destruyeron iglesias y… » ver todo el comentario
El auge de AfD en Alemania tiene mucho que ver con olvidar el pasado.
Luego cuando leen que en Polonia o Estonia se derriban soviéticos lo critican con fuerza
Es que no se puede derribar la historia
Es que en el resto de Europa
Obelisco a Musolini en Roma
www.meisterdrucke.es/kunstwerke/1260px/Roman_Roman_-_Rome_Foro_Italico
Antiguo ministerio del aire nazi y máximo ejemplo de arquitectura del tercer Reichtag en Berlín, hoy el… » ver todo el comentario
Vosotros?
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Olympiastadion_Berli
Los monumentos de las terribles dictaduras soviéticas entonces si deberían derribarlos no?
Por cierto el valle de los caídos no es un monumento. Ese es el arco de la Victoria de Moncloa con el que dais infinitamente menos el coñazo
Es un cementerio. 30.000 cadáveres
Un cementerio con una cruz
Tampoco de gastar recursos inútilmente.
Quien quiera mantener estás faraonadas que se las pague voluntariamente.
Yo lo acordonaría como un sitio apestado* a lo Chernobil y que cayese por su peso como metáfora megalómana.
Lo eficiente sería "resignificar" su hipogeo como almacén de residuos nucleares*... Así de paso los que tanto se aprovechan y lucran de la generación eléctrica de los demás en la capital, se solidarizarían mínimamente por ello.
O haz un poco de autocrítica, eso que parece que sólo la izquierda debería hacer