edición general
14 meneos
31 clics
¿Y si volásemos la Cruz de los Caídos?

¿Y si volásemos la Cruz de los Caídos?

«Mi fantasía no tiene que ver con ninguna forma de odio al cristianismo», escribe José Ovejero en su diario. «Si se han prohibido los paneles publicitarios para proteger el paisaje de la degradación, bien se podrían prohibir muchas de las cruces que no son más que propaganda de una determinada religión».

| etiquetas: valle de los caídos , voladura , resignificación , dictadura
12 2 0 K 246 actualidad
26 comentarios
12 2 0 K 246 actualidad
Comentarios destacados:    
#6 Garminger2.0 *
Soy ateo y de izquierdas. Detesto la religión cristiana como cualquier otra que venda dogmas basados en hechos mágicos que nunca ocurrieron, y por lo que a mí respecta, los restos de Franco podrían haber ido al contenedor de basura orgánica, ya que incluso en vida solo fue eso, basura.

Sin embargo esta obsesión por el derribo de la maldita cruz me parece no solo absurda, sino también insana. Absurda porque, sea terrible lo que represente, parece que olvidemos que mucho de lo que hoy es arte de…   » ver todo el comentario
8 K 84
wata #10 wata
#6 Se te olvida que esa cruz está enraizada en la muerte violenta de miles de españole.
Es un homenaje a la muerte y un recordatorio de quienes consiguieron destrozar una incipiente democracia en España a través de la sangre y el sufrimiento de un pueblo.
Esa cruz es representativa de una dictadura nacional católica y debe desaparecer.
1 K 17
#13 Garminger2.0 *
#10 "Se te olvida que esa cruz está enraizada en la muerte violenta de miles de españole."

Lo mismo que un busto de Alejandro Magno o Hernán Cortés... (bueno, no eran españoles los conquistados y masacrados).

Y no, por supuesto que no se me olvida. Mi opinión del fransquismo no podría ser más negativa.
0 K 7
#15 yarkyark
#6 Se puede decir mas alto pero no mas claro.
0 K 12
berkut #18 berkut
#6 Es cierto. Vamos a pintar la cruz con los colores del arco iris y convertir el lugar en una macrodiscoteca openminded.
Si Madrid quiere el Primavera sound, que lo celebre ahí


Dicho esto, discrepo en tu visión de "motivo de tensión". Yo veo que los que plantean volar la macrocruz lo hacen desde el razonamiento, la calma e incluso el humor. Son los que defienden la macrocruz los que se muestran foribundos y cabreados.

No te parece curioso el detalle?
0 K 10
#22 Prusianodelsur
#6 La catedral de Burgos no se
La izquierda lo intento con la de Oviedo
Derribo de la cámara santa de la catedral de Oviedo donde se guardaban los tesoros de la monarquía astur

static.abc.es/media/hemeroteca/1933/12/31/4862858-t6w--620x881.jpg

Lo mismo paso con otras iglesias asturianas en el 34 y en la guerra. Algunas de ellas prerromanicas y joyas de la arquitectura

La obsesión anticatólica de la izquierda española
Los soviéticos en Rusia apenas destruyeron iglesias y…   » ver todo el comentario
1 K 5
Elbaronrojo #25 Elbaronrojo
#22 Bueno, en Rusia copiaron a la iglesia exhibiendo a Lenin como el brazo incorrupto de Santa Teresa.
0 K 10
alcama #3 alcama
Como los talibanes en Afganistan
9 K 60
mono #17 mono *
#3 Podíamos volar (otra vez) el Partenon, o el Panteón de Roma, o los templos egipcios.
0 K 11
alcama #19 alcama
#17 Claro, todo lo que sea fantasía de José Ovejero
0 K 6
#2 AlexGuevara
Sería lo razonable si de verdad hubiera triunfado la democracia contra la dictadura
3 K 41
woody_alien #4 woody_alien
#2 Volarlo sería escupir en la memoria de los forzados que murieron para erigirlo. Que lo reconviertan en un parque de atracciones y cuelguen la noria del cristo.
1 K 20
Don_Pixote #11 Don_Pixote *
#2 al reves... deberia ser matenida para conservar la memoria historica de en lo que se puede convertir una democracia a base de populismo y crispacion

El auge de AfD en Alemania tiene mucho que ver con olvidar el pasado.
2 K 8
Dene #1 Dene
Hoy mejor que mañana
1 K 27
Mltfrtk #20 Mltfrtk
#16 El mismo ultraderechista de siempre con una cuenta recien hecha. Qué ridiculez.
1 K 18
#9 Prusianodelsur *
La izquierda española con los problemas de la gente
Luego cuando leen que en Polonia o Estonia se derriban soviéticos lo critican con fuerza
Es que no se puede derribar la historia
Es que en el resto de Europa

Obelisco a Musolini en Roma

www.meisterdrucke.es/kunstwerke/1260px/Roman_Roman_-_Rome_Foro_Italico

Antiguo ministerio del aire nazi y máximo ejemplo de arquitectura del tercer Reichtag en Berlín, hoy el…   » ver todo el comentario
5 K 17
StuartMcNight #14 StuartMcNight
#9 Bienvenido diciembre de 2025. La sala de los clones al fondo a la derecha. Los cheques se recogen en Génova los miércoles de 18:00 a 20:00. No te olvides de unirte al grupito de Telegram para recibir el manual diario y el calendario de guardias.
1 K 13
#23 Prusianodelsur
#14 pongo fotos y ejemplos
Vosotros?
0 K 6
Mltfrtk #5 Mltfrtk
Solamente un perro nazi subnormal puede estar en contra de volar por los aires un monumento fascista.
2 K 11
#16 Prusianodelsur
#5 En Alemania la selección sigue jugando en el estadio olímpico de Berlín, máximo ejemplo de arquitectura nazi construido para los juegos del 36 a mayor gloria del tercer reich

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Olympiastadion_Berli

Los monumentos de las terribles dictaduras soviéticas entonces si deberían derribarlos no?

Por cierto el valle de los caídos no es un monumento. Ese es el arco de la Victoria de Moncloa con el que dais infinitamente menos el coñazo
Es un cementerio. 30.000 cadáveres
Un cementerio con una cruz
0 K 6
alcama #21 alcama
#16 Francia tiene en un mausoleo los restos de Napoleón. Un militar que masacró medía Europa
0 K 6
#26 pirat
Por cierto, a ver si se impide el anacrónico resurgir de los que quieren poner cruces en todas las cimas de montaña, como si aspirásemos a ser una de esas "envidiables" miserables teocracias mahometanas...
0 K 9
#24 pirat
No soy fan del revanchismo.
Tampoco de gastar recursos inútilmente.
Quien quiera mantener estás faraonadas que se las pague voluntariamente.
Yo lo acordonaría como un sitio apestado* a lo Chernobil y que cayese por su peso como metáfora megalómana.
Lo eficiente sería "resignificar" su hipogeo como almacén de residuos nucleares*... Así de paso los que tanto se aprovechan y lucran de la generación eléctrica de los demás en la capital, se solidarizarían mínimamente por ello.
0 K 9
Don_Pixote #12 Don_Pixote
#_5 tu volarias hasta el Coliseo romano :-D
0 K 7
#7 patriota_de_pandereta
Tremendo cómo la izquierda se ensueña continuamente con actos terroristas. Es algo que les debe volver cachondos o algo.
3 K -21
#8 Garminger2.0 *
#7 Es evidente de lo que vas, y tu nick es muy acertado, pero ya que tanto te gusta generalizar, recuerda cómo la ultra-derecha se estableció en el poder de este país a base de fusilar y enterrar en cunetas. Asi que no sueltes gilipolleces, haz el favor.
O haz un poco de autocrítica, eso que parece que sólo la izquierda debería hacer ;)
1 K 10

menéame