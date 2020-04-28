edición general
Las víctimas de las residencias alucinan con el funeral ofrecido por Ayuso tras la tragedia de Adamuz: "Busca su minuto de oro"

Las víctimas de las residencias alucinan con el funeral ofrecido por Ayuso tras la tragedia de Adamuz: "Busca su minuto de oro"

“No lo quiere con las residencias porque le ensuciaría muchísimo”, evidencia, apuntando que “nunca ha habido si quiera mención especial para ellas”. A la pregunta de si esperan algún tipo de funeral u otro homenaje en algún momento, sentencia que no. “A Ayuso ni está si se la espera. Lo que sí esperamos que haya es Justicia, y vamos a seguir porque así sea”

Comentarios destacados:        
#2 Barriales
Una hija de grandisima perra!!!!
ipanies #6 ipanies
Es una psicópata de libro, no hay otra explicación.MAR ayuda, pero sin la materia prima de Ayuso no podría conseguir estos niveles de miseria humana.
Skiner #1 Skiner
Hipocresía nivel Dios.
sotillo #5 sotillo
#1 Mala persona, muy mala persona educada en una familia acostumbrada al engaño y al saqueo de lo público por que se creen superiores al resto, mala gente
Jack29 #28 Jack29 *
#5 youtu.be/ZrAjclOvtQw?si=6ufNM9LbKNz6Ahe-
Parece que en esa familia no hubiera nadie decente.
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
#12 Sí que lo entiendo, y me importa una mierda. Si no fuese por los medios que evidencian sus miserias tan sólo habría medios vendiéndonos que se peina y se viste sola, que va muy arreglada y que, allí por donde pasa, crece la libertad.
angelitoMagno #16 angelitoMagno
Ha llegado esto a portada antes que el primer informe técnico sobre los motivos del accidente :roll: :roll:
www.meneame.net/story/primer-informe-oficial-apunta-fractura-carril-pr
Skiner #24 Skiner
#16 Este es el nivel y el criterio o lo muchos trolls votando como locos :shit:
Febrero2034 #29 Febrero2034
#16 Como no ha salido nada, como no salió ninguna noticia a portada de la UCO entrando en Ferraz, ni con los EREs (solo 1 portada).
Hay corrupción que mata ;( y CorrupciónqueMataperosondelosmios :-)
pollorudo #14 pollorudo *
No ha dicho ninguna novedad, pues como la Chiqui levantado las cejas mientras apartaba a la gente para llegar hasta el Rey.

Si se dejara llegar a portada en esta web a noticias de todos los polos, se constataría que el oportunismo (rozando la indigencia moral) está en el ADN de toda la casta política. Y así nos va.
#19 pirat
#11 Lo sé, tuve que estar allí varios años.
Lo que no parecen apreciar los de allí es la sobrerrepresentación mediática. Si en los medios generalistas eliminásemos las referencias a ella, se irían a negro.
En la tele, la opinión de la calle es la de los madrileños...
He llegado a oir en Radio Clásica " Saludos a los lectores, que sabemos que hay gente de fuera de Madrid que también lee..." Bueno y ya no te digo Radio3, que como no salen de allí debes saber las salas y los barrios sin…   » ver todo el comentario
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Misa Solemne por el eterno descanso de los fallecidos por el COVID-19 :-|
www.comunidad.madrid/transparencia/agenda/misa-solemne-eterno-descanso
#3 Emotivo
La reina del mambo deambula por el cielo.
Skiner #4 Skiner
#0 (A ver cuando aprendes a no darle protagonismo a esta mamarracha que es lo único que quiere y no aporta nunca nada bueno)
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#4 Y si no sale por aquí, por algún extraño motivo la cantidad de medios que le hacen la campaña van a reflexionar y decir "vamos a parar de darle publicidad a Ayuso".

La publicidad ya la tiene, que se evidencie qué tipo de persona es no le va a dar más votos.
Skiner #12 Skiner
#8 No entiendes como va esto, esta señora quiere que se hable de ella todo el tiempo, aunque sea mal.
Y tu contribuyes con estas cosas y encima gratis.
XtrMnIO #26 XtrMnIO
Si buscas Escoria en el Google debería aparecer la foto de la Quirones.
#13 DenisseJoel
Buff, lo de contraprogramar un funeral de estado sí que no lo vi venir. ¿Qué tipo de persona puede apoyar aún a Ayuso?
vviccio #25 vviccio
Tele Ayuso hasta en la sopa.
io1976 #18 io1976
El funeral que está organizando Ayuso tiene un objetivo, llevar a algunos de los suyos para que ladren Sanxe asesino!!!, hay que alimentar a sus panfletos que el dinero les están costando a los madrileños.
#7 wendigo
Ha visto que al dúo Trump y Milel le funciona la política del hijoputismo y el enfrentamiento 100% y va con ello

Saludos
#10 pirat *
Mira que son madrileñófobos..
Skiner #11 Skiner
#10 Madrid hay muchas cosas mucho más buenas e interesantes que esta mamarracha.
#21 SabinaB
No sabía que Adamuz estaba en la comunidad de Madrid....
La_Tortuga_Mbappé #15 La_Tortuga_Mbappé
jajaja 2026 y la izquierda sigue con la matraca de las residencias. Ni fué ese numero, ni fué Ayuso, ni fué la única comunidad con muertos en residencias, muchas de las que hablan ni son víctimas y todas las plataformas son grupos políticos vinculados a hamás madriz o la psoe. Pero seguid seguid, que no se os nota que las víctimas, las mejores para vosotros, las de madriz. Ala a llorar que no dejáis de comer bulos.
Pilfer #20 Pilfer
#15 sigues sin entender que el número en sí no es lo importante, que lo que importa es el protocolo y como fueron tratados esos ancianos, dejados para morir sin ningún tipo de ayuda.

Pero oye, que dejar a su suerte a los ancianos, por lo visto para ti, es hacerlo bien.
La_Tortuga_Mbappé #23 La_Tortuga_Mbappé
#20 que tal por aragón y el resto de comunidades, bien? Andaaaa que se os ve el plumerito de lejos.
Febrero2034 #27 Febrero2034
#20 ¿Resistirse a llevar a los ancianos de las residencias a los hospitales?
www.elmundo.es/espana/2020/04/28/5ea72d7ffdddff6eac8b4608.html
www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2020-11-09/coronavirus-catanuna

Os importa NADA los ancianos muertos del COVID, solo os importa usarlos de ariete político. Como en este accidente, ninguna noticia que salga con los fallos q han habido en portada, pq deja mal a Adif, y aquí no hay "competencias" para echarse las a la cara. Eso si, dignidad para buscar "informes" y cuando se publican, no salen.
0 K 7

menéame