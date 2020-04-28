Las víctimas de las residencias alucinan con el funeral ofrecido por Ayuso tras la tragedia de Adamuz: "Busca su minuto de oro"

“No lo quiere con las residencias porque le ensuciaría muchísimo”, evidencia, apuntando que “nunca ha habido si quiera mención especial para ellas”. A la pregunta de si esperan algún tipo de funeral u otro homenaje en algún momento, sentencia que no. “A Ayuso ni está si se la espera. Lo que sí esperamos que haya es Justicia, y vamos a seguir porque así sea”
Parece que en esa familia no hubiera nadie decente.
Hay corrupción que mata ;( y CorrupciónqueMataperosondelosmios
Si se dejara llegar a portada en esta web a noticias de todos los polos, se constataría que el oportunismo (rozando la indigencia moral) está en el ADN de toda la casta política. Y así nos va.
Lo que no parecen apreciar los de allí es la sobrerrepresentación mediática. Si en los medios generalistas eliminásemos las referencias a ella, se irían a negro.
En la tele, la opinión de la calle es la de los madrileños...
He llegado a oir en Radio Clásica " Saludos a los lectores, que sabemos que hay gente de fuera de Madrid que también lee..." Bueno y ya no te digo Radio3, que como no salen de allí debes saber las salas y los barrios sin… » ver todo el comentario
La publicidad ya la tiene, que se evidencie qué tipo de persona es no le va a dar más votos.
Y tu contribuyes con estas cosas y encima gratis.
Pero oye, que dejar a su suerte a los ancianos, por lo visto para ti, es hacerlo bien.
Os importa NADA los ancianos muertos del COVID, solo os importa usarlos de ariete político. Como en este accidente, ninguna noticia que salga con los fallos q han habido en portada, pq deja mal a Adif, y aquí no hay "competencias" para echarse las a la cara. Eso si, dignidad para buscar "informes" y cuando se publican, no salen.