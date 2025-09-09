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El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, dice que hubo un "malentendido" en el acuerdo con Irán

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, dice que hubo un "malentendido" en el acuerdo con Irán

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, aseguró este miércoles que el acuerdo de "alto al fuego" incluye exclusivamente a EEUU e Irán, no el Líbano. La aclaración del vicemandatario es a raíz de que Israel lanzó por la mañana su "mayor ataque coordinado", dejando al menos 254 muertos y 1.165 heridos. Irán tomó estos bombardeos como “violaciones del alto el fuego". "Los iraníes pensaban que el alto el fuego incluía el Líbano, pero no es así. Los israelíes se han ofrecido a actuar con moderación en el Líbano.

| etiquetas: líbano , malentendido , iran , israel , vance
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 kreator
EEUU no sabe cómo controlar a su perro.
8 K 110
#3 Grahml *
#2 #1 Parecen estúpidos y realmente se esmeran en demostrar que son estúpidos.
7 K 98
shake-it #14 shake-it
#1 Te corrijo: Israel sabe controlar a su perro.
2 K 46
Ze7eN #12 Ze7eN
Teniendo en cuenta que Pakistán ya ha confirmado que la tregua incluía el Líbano, el único malentendido aquí se llama Israel.
2 K 46
TipejoGuti #13 TipejoGuti
¿Cuál es el problema? Si el acuerdo es USA-IRAN, pues a bombardear Israel como si no hubiese un mañana.
2 K 33
sotillo #16 sotillo
#13 Israel está demostrando que no va a parar, espero que hoy mismo la Unión Europea “Amenace” con sanciones como las que puso a Putin
0 K 10
elgranpilaf #18 elgranpilaf
#16 Espera espera
0 K 10
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Últimamente en los miniaturas de mnm solo hay fotos de gente con grandes problemas cognitivos y funcionales
1 K 30
Javi_Pina #9 Javi_Pina
El tipico pequeño malentendido
1 K 29
#5 Leclercia_adecarboxylata
Que Israel se ofrece a actuar con moderación...

Sí, ya han dicho que van a moderarse, que en vez de matar 254 personas, van a matar ahora un 10% menos
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Priorat #8 Priorat
Esto demuestra que son unos inútiles. Un acuerdo así debe ser una protocolo escrito en el que no hay espacio para malos entendidos.

Desde luego, en general, vaya mierda de mundo que estamos dejando.
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XtrMnIO #11 XtrMnIO
Joder toda esta chusma gringa cada vez me recuerdan más a telepredicadores.
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Cehona #17 Cehona
Yo que Irán no acudiría a Islamabad para negociar acuerdos de paz
www.elmundo.es/internacional/2025/09/09/68c029bbfc6c8362428b457e.html
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Kantinero #4 Kantinero
El malentendido lo tuvieron tus padres
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shake-it #15 shake-it
#4 Típìco error entre hermanos
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elgranpilaf #10 elgranpilaf
A ver si los hijoputas estos se suicidan en el bunker, como Hitler
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#6 hackerman
No entendieron q cambian cualquier acuerdo según el horóscopo
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menéame