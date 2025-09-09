El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, dice que hubo un "malentendido" en el acuerdo con Irán

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, aseguró este miércoles que el acuerdo de "alto al fuego" incluye exclusivamente a EEUU e Irán, no el Líbano. La aclaración del vicemandatario es a raíz de que Israel lanzó por la mañana su "mayor ataque coordinado", dejando al menos 254 muertos y 1.165 heridos. Irán tomó estos bombardeos como “violaciones del alto el fuego". "Los iraníes pensaban que el alto el fuego incluía el Líbano, pero no es así. Los israelíes se han ofrecido a actuar con moderación en el Líbano.