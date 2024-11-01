Los venezolanos confían en Trump y entienden que se reúna con Delcy: "Es una forma menos sangrienta de hacer las cosas"

Que tienen fe en Trump. "Entiendo que se reúna con Delcy Rodríguez, es una forma menos sangrienta de que ocurran las cosas", expresan, mientras insisten en que quieren que "Venezuela sea de los venezolanos pero en libertad y en democracia".
Y vosotros, españolitos con la barriga llena, de izquierda solidaria riéndose de ellos, menospreciándolos, insultándolos.
Si hay que repartir patadas en el culo creo que ellos os las darían mas fuerte a vosotros, guerrilleros del teclado en MNM.
Que horror. Para lo que habéis quedado.
Porque para ellos, que viven fuera, es muy fácil confiar en que ocurra la magia allí.
Si Trump no repite en USA se puede quedar como presidente interino de Venezuela hasta que se aburra.
¿En serio tienen tal deficiencia mental como para pensar que el objetivo de Trump era únicamente derrocar a Maduro?
¿En serio no han aprendido nada de historia acerca de qué y porqué hacen lo que hacen los yankis allende sus fronteras?
¿En serio piensan que van a ser el primer país que no sufre un trauma por meterse los yankis en sus asuntos políticos derrocando democracias?
Que no les pase nada
Podrían ser igual de """inocentes""" y salir de esta dictadura comunista-bolivariana que padecen en España para volver a su tierra natal ahora que ya atan ahí a los perros con longanizas.
Y Corona Machado ha vendido su alma al diablo.