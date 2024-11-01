edición general
3 meneos
14 clics

Los venezolanos confían en Trump y entienden que se reúna con Delcy: "Es una forma menos sangrienta de hacer las cosas"

Que tienen fe en Trump. "Entiendo que se reúna con Delcy Rodríguez, es una forma menos sangrienta de que ocurran las cosas", expresan, mientras insisten en que quieren que "Venezuela sea de los venezolanos pero en libertad y en democracia".

| etiquetas: venezolanos , españa , trump , venezuela
3 0 1 K 26 politica
23 comentarios
3 0 1 K 26 politica
Comentarios destacados:    
vicus. #1 vicus.
Y por supuesto, Perro Sanxe hijo de puta, que es el presidente del gobierno del país que les acoge. Pues nada, ya hay la libertad que esperaban en Venezuela, todos para allá, con patada en el culo incluida, por su puesto. Gente tan arrastra y gilipollas sobra.
12 K 110
Aguarrás #3 Aguarrás *
#1 No se puede decir más claro. Se merecen patada en el culo y de vuelta a su "paraíso". Que aquí solo habemos rojos y dictadura. :roll: :troll:
1 K 6
desastrecolosal #10 desastrecolosal *
#1 #2 #3 Cuando estas desesperado, cuando tienes a tus familiares encarcelados te agarras a un clavo ardiendo, en este caso Trump.

Y vosotros, españolitos con la barriga llena, de izquierda solidaria riéndose de ellos, menospreciándolos, insultándolos.

Si hay que repartir patadas en el culo creo que ellos os las darían mas fuerte a vosotros, guerrilleros del teclado en MNM.
0 K 6
Fernando_x #12 Fernando_x
#10 Se les avisó muchas veces de lo que pasaría si se agarraban a cualquier extremidad de Trump. Prefirieron cerrar los ojos y gritar muy fuerte "rojos hijosdeputa". Es una pena por sus familiares encarcelados, pero es que ya se les avisó.
0 K 10
Dene #14 Dene
#10 serían tolerables si no fueran activistas pro fascistas contra el gobierno y las instituciones del país que les acoge
1 K 28
Barney_77 #17 Barney_77
#14 ¿Y quieres expulsarlos?
0 K 10
desastrecolosal #19 desastrecolosal
#14 Si, claro, 396.189 venezolanos residentes en España son pro-fascistas porque tú lo digas. Lo dicho, señoritos tras el teclado que se llevan por delante a 400.000 exiliados solo por sus ideas anti-sistema, anti-occidentales y de izquierda chavista.

Que horror. Para lo que habéis quedado.
0 K 6
vicus. #21 vicus. *
#10 Ahora todo el mundo en Venezuela ya goza de la ansiada libertad, los exiliados por motivos políticos debería volver para su tierra y que le llamen al presidente de España hijo de put desde Venezuela, que aquí ya tenemos a los Ayuso y sus lametraserillo y estómagos agradecidos.
0 K 16
desastrecolosal #22 desastrecolosal
#21 No dices mas que tonterias.
0 K 6
Barney_77 #16 Barney_77
#3 ¿Propones expulsión? ¿En base a que?
0 K 10
Huaso #9 Huaso *
#1 yo puntualizaría el titular:

Los venezolanos migrados a España confían en Trump y entienden que se reúna con Delcy: "Es una forma menos sangrienta de hacer las cosas"

Porque para ellos, que viven fuera, es muy fácil confiar en que ocurra la magia allí.
0 K 12
Barney_77 #15 Barney_77
#1 No serás de los que piden que les expulsen ¿No?
0 K 10
#20 guillersk
#1 ningún ser humano es ilegal, xenofobo
0 K 10
vicus. #23 vicus.
#20 Eso es lo que pensó el bueno de Perro Sanxe, pero yo no soy bueno, yo soy de los que acoge, pero si me muerden la mano, la mano que les da de comer, los mando a donde amargan los pepinos.
0 K 16
nemeame #5 nemeame
Los venezolanos confían en los EE.UU. y en su forma de hacer las cosas igual que en Irak, Afganistán y todos los países a los que han llevado la paz, la democracia, la armonía y el amor fraternal entre hermanos. Que todos han acabado aun peor, pero lo importante es que EE.UU. les quiere a todos y a cada uno de ellos {0x1f495}
2 K 36
vicus. #18 vicus.
#5 A eso se le llama síndrome de Estocolmo.
0 K 16
#6 jaramero
Y qué venezolanos dicen eso?

Si Trump no repite en USA se puede quedar como presidente interino de Venezuela hasta que se aburra.
1 K 27
ochoceros #7 ochoceros
quieren que "Venezuela sea de los venezolanos pero en libertad y en democracia".

¿En serio tienen tal deficiencia mental como para pensar que el objetivo de Trump era únicamente derrocar a Maduro?

¿En serio no han aprendido nada de historia acerca de qué y porqué hacen lo que hacen los yankis allende sus fronteras?

¿En serio piensan que van a ser el primer país que no sufre un trauma por meterse los yankis en sus asuntos políticos derrocando democracias?

Que no les pase nada :-P

Podrían ser igual de """inocentes""" y salir de esta dictadura comunista-bolivariana que padecen en España para volver a su tierra natal ahora que ya atan ahí a los perros con longanizas.
1 K 21
carakola #8 carakola
Infopropaganda de La Sexta, mas periodismo, justificando a una oposición enemiga de su propio pueblo y los crímenes de Estados Unidos.
0 K 20
desastrecolosal #11 desastrecolosal
#8 Oposición enemiga de su propio pueblo no, del dictador ilegitimo que encierra y mata a sus opositores. Tergiversador, manipulador.
0 K 6
Mauro_Nacho #13 Mauro_Nacho
Los venezolanos no confían en Trump, todo cuanto ha ocurrido es una humillacion. Lo que se quiere evitar es un derramamiento de sangre, una guerra civil, no se quiere acabar como Iraq o Libia. A EE.UU. le importa una mierda Venezuela y el pueblo venezolano. Es difícil saber cómo evolucionara, que se está cociendo en Venezuela. La aparente normalidad no es una aprobación de lo que ha hecho Trump, tampoco está claro lo que va a tratar de hacer Trump.
Y Corona Machado ha vendido su alma al diablo.
0 K 12
gale #4 gale
¿Y las actas?
0 K 10
elgranpilaf #2 elgranpilaf
No dan más de sí, los pobrecitos
0 K 10

menéame