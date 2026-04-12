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Veinteañeros a la contra: ni trap ni reguetón, tocan rock en español

Veinteañeros a la contra: ni trap ni reguetón, tocan rock en español

Una nueva generación de bandas como Amposta, Linaje o Drugos construye su camino bajo las enseñanzas de Extremoduro, Los Ronaldos, Platero y Tú o Triana

| etiquetas: rock , españa
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9 comentarios
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Sawyer76 #1 Sawyer76
Deseando estoy que pase de una vez la moda del trap y el regetón; vaya tortura.
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#5 chocoleches
#1 Volverán en el 2040 en forma de nostalgia de la generación z. Pero no te preocupes, para entonces ya habrá otro género que aún odies con más ganas.
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Sawyer76 #6 Sawyer76
#5 Me cuesta imaginar que pueda surgir algo más desagradable al oído y más insultante a la inteligencia. Respeto cualquier género musical, me guste o no, pero eso tengo mis dudas que se pueda siquiera considerar música.
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Falk #7 Falk
#6 lo mismo pensarían nuestros abuelos de la época del Break beat o musica electrónica
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#8 Eukherio
#6 Mira que yo siempre he intentado estar un poco al día con tendencias, pero con el trap la verdad es que para mí no hay manera. Entre que me parecen todas idénticas, y que ya el estilo no me convence una mierda al final no hay ninguna que pueda recomendar, o al menos decir que tolero. Y siempre me ha jodido ser el viejo que dice que lo de antes era todo mejor, pero el trap me ha vencido.
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#3 Mustela
Si no os importara incorporar a vuestra plantilla un señor un poco más mayor: xcancel.com/PiedrafitaMario/status/2030355126733492240
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#2 Edwin.r
El de la derecha veinteañero?
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ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos *
#2 :troll: Un veinteañero de los de antes  media
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Supercinexin #9 Supercinexin
#4 Y eso era un futbolista de Primera División. Imagínate al ciudadano medio de los 80...
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menéame